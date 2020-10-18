Эрцгебирге Ауэ
2:1
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Хайденхайм
1:0
54' ГолКакуталуа Малкольм
54' Желтая карточкаТоеркауф Норман
56' Желтая карточкаМайнка Патрик
2:0
79' ГолТеструт Паскаль
81' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
2:1
86' ПенальтиМор Тобиас
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
33
Гнятич
Огнен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сесса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Отто ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
54'
54'
56'
79'
2:0
82'
86'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 15
-
7 Удары в створ 11
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|2
|0.67
|2.
|Крюгер Флориан
|1
|0.33
|3.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.33
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.33
|5.
|Баумгарт Том
|1
|0.33
|6.
|Ризе Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.5
|2.
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.25
|3.
|Сесса Кевин
|1
|0.25
|4.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гнятич Огнен
|1
|0
|2.
|Самсон Луис
|1
|0
|3.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майнка Патрик
|2
|0
|2.
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|3.
|Отто Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Хайденхайм
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Гамбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.00
|1.22
|—
|—
|7.00
|1.08
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.94
|1.86
|1.27
|3.55
|1.73
|2.10
|1.35
|3.00
|1.18
|4.50
|1.09
|6.50
|1.03
|10.00
|1.01
|13.00
|1.03
|9.70
|9.60
|1.06
|—
|—
|8.00
|1.08
|—
|—
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.75
|1.16
|5.35
|1.13
|6.05
|1.02
|14.50
|—
|—
|3.85
|1.28
|3.28
|1.36
|2.70
|1.50
|2.04
|1.84
|2.09
|1.79
|1.72
|2.20
|1.34
|3.37
|1.45
|2.85
|1.18
|5.14
|1.57
|2.51
|1.47
|2.83
|1.22
|4.51
|—
|—
|1.10
|7.78
|—
|—
|—
|—