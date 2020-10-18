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  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
2:1
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
1:0
54' Гол
Какуталуа Малкольм
54' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
56' Желтая карточка
Майнка Патрик
2:0
79' Гол
Теструт Паскаль
81' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
2:1
86' Пенальти
Мор Тобиас
90'+5
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
33
Гнятич
Огнен
17
Ризе
Филипп
20
Риццуто
Калоджеро
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
1
Мюллер
Кевин
16
Сесса
Кевин
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
27
Кершбаумер
Константин
24
Кюльветтер
Кристиан
32
Шмидт
Патрик
II
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Хайденхайм
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 2 0.67
2. Крюгер Флориан 1 0.33
3. Какуталуа Малкольм 1 0.33
4. Штраус Джон-Патрик 1 0.33
5. Баумгарт Том 1 0.33
6. Ризе Филипп 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мор Тобиас 2 (1) 0.5
2. Кюльветтер Кристиан 1 0.25
3. Сесса Кевин 1 0.25
4. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.25

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Гнятич Огнен 1 0
2. Самсон Луис 1 0
3. Штраус Джон-Патрик 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 2 0
2. Тоеркауф Норман 1 0
3. Отто Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Хайденхайм 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Гамбург Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
3. Эрцгебирге Ауэ Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Ян Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Оснабрюк Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Санкт-Паули Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Дармштадт Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нюрнберг Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Хайденхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Фортуна Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15. Айнтрахт Бр Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Карлсруэ Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Риццуто Калоджеро уходит с поля. Какуталуа Малкольм выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 7.40 100.00
1.07 7.50 62.00
2.65 3.35 2.62
1.36 4.15 14.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.00 1.22 7.00 1.08 2.42 1.52 2.35 1.59 1.94 1.86 1.27 3.55 1.73 2.10 1.35 3.00 1.18 4.50 1.09 6.50 1.03 10.00 1.01 13.00 1.03 9.70
9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.75 1.16 5.35 1.13 6.05 1.02 14.50
3.85 1.28 3.28 1.36 2.70 1.50 2.04 1.84 2.09 1.79 1.72 2.20 1.34 3.37 1.45 2.85 1.18 5.14 1.57 2.51 1.47 2.83 1.22 4.51 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 1.76 2.07 1.09 6.50 1.09 6.60 1.05 8.50
2.83 1.43 1.86 1.90 1.39 3.00 1.15 5.35 1.11 6.60
1.45 2.87 1.25 4.10 1.48 2.76 1.32 3.52 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.62 2.31 1.23 4.20 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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