Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 25'
Волгарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Белоус ИльяНападающий
-
Главный тренер: Vitali Panov
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|11
|0.69
|2.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.38
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.31
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.13
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.13
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.06
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.06
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.38
|2.
|Болонин Александр
|3 (3)
|0.19
|3.
|Погосов Артём
|2
|0.13
|4.
|Пугачев Юрий
|1
|0.06
|5.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.06
|6.
|Сергеев Виктор
|1
|0.06
|7.
|Локтионов Роман
|1 (1)
|0.06
|8.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Божин Сергей
|4
|0
|3.
|Гацкан Александр
|2
|1
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Карпов Максим
|1
|1
|6.
|Голенков Егор
|2
|0
|7.
|Ежов Роман
|2
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Сергеев Иван
|1
|0
|15.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендель Андрей
|6
|0
|2.
|Болонин Александр
|5
|0
|3.
|Зенин Андрей
|3
|1
|4.
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|5.
|Козлов Данила
|4
|0
|6.
|Замалиев Наиль
|2
|1
|7.
|Бердников Алексей
|2
|1
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|9.
|Павлишин Алексей
|3
|0
|10.
|Сергеев Виктор
|3
|0
|11.
|Бутенко Александр
|2
|0
|12.
|Погосов Артём
|2
|0
|13.
|Ведерников Данила
|2
|0
|14.
|Пугачев Юрий
|1
|0
|15.
|Хомуха Иван
|1
|0
|16.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|17.
|Гасилин Алексей
|1
|0
|18.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|19.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|20.
|Емельянов Данила
|1
|0
|21.
|Сагитов Артур
|1
|0
|22.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|26.67% (8)
|Волгарь
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Волгарь Последние 20 матчей: + = -Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь
Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Волгарь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|16
|10
|6
|0
|23 - 9
|36
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|24 - 11
|34
|3.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 11
|28
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 9
|28
|6.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|16
|9
|1
|6
|24 - 15
|28
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|8.
|Алания
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 14
|27
|9.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 13
|25
|10.
|Енисей
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 23
|23
|11.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|12.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 20
|22
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|8 - 22
|19
|14.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 16
|19
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 20
|17
|17.
|Акрон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 16
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|9 - 22
|14
|19.
|Факел
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|9 - 15
|13
|20.
|Иртыш Омск
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 25
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 21
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.07
|10.00
|1.01
|—
|—
|2.62
|1.45
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.55
|2.35
|1.86
|1.88
|1.64
|2.17
|1.68
|2.10
|1.18
|4.50
|1.20
|4.20
|1.04
|9.00
|1.05
|8.60
|1.04
|9.20
|14.00
|1.02
|13.50
|1.03
|—
|—
|4.25
|1.22
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.20
|1.73
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.28
|3.64
|1.17
|5.05
|1.06
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.39
|2.30
|1.62
|2.02
|1.81
|1.73
|2.12
|1.55
|2.46
|2.17
|1.70
|1.93
|1.90
|1.66
|2.22
|1.51
|2.55
|1.44
|2.80
|—
|—
|1.17
|5.21
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Волгарь
Исход игры
Крылья Советов
96.9% (157)
Ничья
3.1% (5)
Волгарь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (51)
Меньше
67.92% (108)
Обе команды забьют
Да
28.93% (46)
Нет
71.07% (113)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
50.6% (82)
2:1 Крылья Советов
17.9% (29)
1:0 Крылья Советов
13.6% (22)
3:1 Крылья Советов
6.8% (11)
3:0 Крылья Советов
5.6% (9)
1:1 Ничья
2.5% (4)
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