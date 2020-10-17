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Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 25'
Волгарь
0' 25'
Крылья Советов
Волгарь

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 11 0.69
2. Зиньковский Антон 6 (1) 0.38
3. Голенков Егор 5 0.31
4. Гынсарь Раду 2 0.13
5. Ежов Роман 2 0.13
6. Гацкан Александр 1 0.06
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06
Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.38
2. Болонин Александр 3 (3) 0.19
3. Погосов Артём 2 0.13
4. Пугачев Юрий 1 0.06
5. Лобкарёв Владимир 1 0.06
6. Сергеев Виктор 1 0.06
7. Локтионов Роман 1 (1) 0.06
8. Гасилин Алексей 1 (1) 0.06

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Божин Сергей 4 0
3. Гацкан Александр 2 1
4. Чернов Никита 2 1
5. Карпов Максим 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0
Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 6 0
2. Болонин Александр 5 0
3. Зенин Андрей 3 1
4. Журавлёв Юрий 3 1
5. Козлов Данила 4 0
6. Замалиев Наиль 2 1
7. Бердников Алексей 2 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
9. Павлишин Алексей 3 0
10. Сергеев Виктор 3 0
11. Бутенко Александр 2 0
12. Погосов Артём 2 0
13. Ведерников Данила 2 0
14. Пугачев Юрий 1 0
15. Хомуха Иван 1 0
16. Лобкарёв Владимир 1 0
17. Гасилин Алексей 1 0
18. Полубояринов Данил 1 0
19. Саганович Дмитрий 1 0
20. Емельянов Данила 1 0
21. Сагитов Артур 1 0
22. Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 26.67% (8)
 Волгарь 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Волгарь Последние 20 матчей: + = -
Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь
Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Волгарь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Волгарь 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 16 10 6 0 23 - 9 36
2. Нижний Новгород Заявка 15 11 1 3 24 - 11 34
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 16 10 3 3 32 - 9 33
4. Торпедо Москва Заявка 15 8 4 3 27 - 11 28
5. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 22 - 9 28
6. Спартак-2 0:1 Заявка 16 9 1 6 24 - 15 28
7. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
8. Алания Заявка 15 8 3 4 24 - 14 27
9. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
10. Енисей Заявка 16 7 2 7 18 - 23 23
11. Краснодар-2 0:0 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
12. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
13. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 8 - 22 19
14. Волгарь 0:0 Заявка 16 5 4 7 16 - 16 19
15. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Текстильщик Заявка 15 4 5 6 12 - 20 17
17. Акрон Заявка 15 4 2 9 9 - 16 14
18. Чертаново Заявка 16 4 2 10 9 - 22 14
19. Факел Заявка 15 3 4 8 9 - 15 13
20. Иртыш Омск 0:0 Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    25'
    Емельянов у чужой штрафной площади зацепил ногу Гацкана.
  • 24'
    "Волгарь" в середине тайма прибавил. Все попытки дальних ударов по воротам хозяевами блокируются.
  • Фол, нарушение
    22'
    Горшков у центрального круга сбил Болонина.
  • 21'
    Дальний удар Бутенко по воротам заблокировал Полуяхтов.
  • 20'
    Витюгову слева в штрафной площади не удалось остановить мяч после прострела Комбарова с небольшим рикошетом от соперника.
  • Фол, нарушение
    19'
    Бутенко в чужой штрафной площади завалил руками на газон Витюгова.
  • 18'
    Навес Емельянова справа к воротам заблокировал Комбаров.
  • Угловой
    17'
    Первый угловой удар в матче исполнил Комбаров. Гацкану сильно пробить головой по воротам после подачи не удалось.
  • 16'
    Чернов справа навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.
  • 15'
    Инициатива постепенно переходит к самарской команде. Хозяева стали значительно больше времени с мячом проводить на чужой половине поля.
  • 14'
    Первый дальний удар по воротам. Комбаров с тридцати метров пробил выше цели.
  • 12'
    У Зиньковского подача слева на Сергеева получилась слабой. Мяч перехвачен соперниками на линии штрафной площади.
  • 11'
    У Комбарова не получилась подача слева. Астраханцы перехватили мяч и выбили его на чужую половину поля.
  • 10'
    Павлишин справа покатил мяч к воротам, но никто из партнёров рывка в свободную зону не сделал.
  • 9'
    Справа прошёл навес на Сергеева. Этот удар головой тоже приходится в голкипера. Антипин поймал мяч.
  • Опасный момент
    8'
    Бердников справа навесил на Ворбьёва, который удар головой с восьми метров нанёс точно в Фролова.
  • 7'
    Хозяева правым флангом продвинулись вперёд. Прострел в штрафную площадь защитниками "Волгаря" заблокирован.
  • 6'
    На встречных курсах проходят первые минуты встречи. Небольшое территориальное преимущество на стороне гостей.
  • Фол, нарушение
    5'
    Чернов на фланге прихватил руками за футболку Болонина.
  • 4'
    Партнёры вывели Воробьёва справа к воротам, но Дмитрий в касание в ближний угол низом пробил неудачно.
  • Фол, нарушение
    3'
    Полуяхтов на чужой половине поля прихватил руками Болонина.
  • 2'
    "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Волгарь" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Самара Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 16 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Волгарь». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 162
Крылья Советов 96.9% (157)
X 3.1% (5)
Волгарь 0% (0)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Волгарь
1.53
4.95
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 4.40 8.50
1.42 3.60 7.77
1.36 4.95 8.20
1.53 3.55 7.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.07 10.00 1.01 2.62 1.45 3.20 1.32 1.55 2.35 1.86 1.88 1.64 2.17 1.68 2.10 1.18 4.50 1.20 4.20 1.04 9.00 1.05 8.60 1.04 9.20
14.00 1.02 13.50 1.03 4.25 1.22 3.85 1.26 2.20 1.73 1.70 2.15 1.46 2.72 1.28 3.64 1.17 5.05 1.06 9.10
2.97 1.39 2.30 1.62 2.02 1.81 1.73 2.12 1.55 2.46 2.17 1.70 1.93 1.90 1.66 2.22 1.51 2.55 1.44 2.80 1.17 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.10 1.68 1.18 4.50 1.16 4.80
3.60 1.28 2.44 1.54 1.60 2.31 1.19 4.65 1.13 5.85
1.82 2.01 1.50 2.57 2.17 1.69 1.70 2.17 1.51 2.58 1.34 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95 1.29 3.45
4.50 1.20 3.14 1.35 1.84 1.94 1.38 2.99 1.28 3.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Волгарь онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Волгарь

Исход игры
Крылья Советов
96.9% (157)
Ничья
3.1% (5)
Волгарь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (51)
Меньше
67.92% (108)
Обе команды забьют
Да
28.93% (46)
Нет
71.07% (113)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
50.6% (82)
2:1 Крылья Советов
17.9% (29)
1:0 Крылья Советов
13.6% (22)
3:1 Крылья Советов
6.8% (11)
3:0 Крылья Советов
5.6% (9)
1:1 Ничья
2.5% (4)
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