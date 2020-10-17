Витюгову слева в штрафной площади не удалось остановить мяч после прострела Комбарова с небольшим рикошетом от соперника.

"Волгарь" в середине тайма прибавил. Все попытки дальних ударов по воротам хозяевами блокируются.

19' Бутенко в чужой штрафной площади завалил руками на газон Витюгова.

18' Навес Емельянова справа к воротам заблокировал Комбаров.

17' Первый угловой удар в матче исполнил Комбаров. Гацкану сильно пробить головой по воротам после подачи не удалось.

16' Чернов справа навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.

15' Инициатива постепенно переходит к самарской команде. Хозяева стали значительно больше времени с мячом проводить на чужой половине поля.

14' Первый дальний удар по воротам. Комбаров с тридцати метров пробил выше цели.

12' У Зиньковского подача слева на Сергеева получилась слабой. Мяч перехвачен соперниками на линии штрафной площади.

11' У Комбарова не получилась подача слева. Астраханцы перехватили мяч и выбили его на чужую половину поля.

10' Павлишин справа покатил мяч к воротам, но никто из партнёров рывка в свободную зону не сделал.

9' Справа прошёл навес на Сергеева. Этот удар головой тоже приходится в голкипера. Антипин поймал мяч.

8' Бердников справа навесил на Ворбьёва, который удар головой с восьми метров нанёс точно в Фролова.

7' Хозяева правым флангом продвинулись вперёд. Прострел в штрафную площадь защитниками "Волгаря" заблокирован.

6' На встречных курсах проходят первые минуты встречи. Небольшое территориальное преимущество на стороне гостей.

5' Чернов на фланге прихватил руками за футболку Болонина.

4' Партнёры вывели Воробьёва справа к воротам, но Дмитрий в касание в ближний угол низом пробил неудачно.

3' Полуяхтов на чужой половине поля прихватил руками Болонина.

2' "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Волгарь" - в белой форме.