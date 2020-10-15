Крылья Советов
Позже
Волгарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|11
|0.73
|2.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.4
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.33
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.13
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.13
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.07
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.07
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.07
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.4
|2.
|Болонин Александр
|3 (3)
|0.2
|3.
|Погосов Артём
|2
|0.13
|4.
|Пугачев Юрий
|1
|0.07
|5.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.07
|6.
|Сергеев Виктор
|1
|0.07
|7.
|Локтионов Роман
|1 (1)
|0.07
|8.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Божин Сергей
|4
|0
|3.
|Гацкан Александр
|2
|1
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Карпов Максим
|1
|1
|6.
|Голенков Егор
|2
|0
|7.
|Ежов Роман
|2
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Сергеев Иван
|1
|0
|15.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендель Андрей
|6
|0
|2.
|Болонин Александр
|5
|0
|3.
|Зенин Андрей
|3
|1
|4.
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|5.
|Козлов Данила
|4
|0
|6.
|Замалиев Наиль
|2
|1
|7.
|Бердников Алексей
|2
|1
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|9.
|Павлишин Алексей
|3
|0
|10.
|Сергеев Виктор
|3
|0
|11.
|Бутенко Александр
|2
|0
|12.
|Погосов Артём
|2
|0
|13.
|Ведерников Данила
|2
|0
|14.
|Пугачев Юрий
|1
|0
|15.
|Хомуха Иван
|1
|0
|16.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|17.
|Гасилин Алексей
|1
|0
|18.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|19.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|20.
|Емельянов Данила
|1
|0
|21.
|Сагитов Артур
|1
|0
|22.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|26.67% (8)
|Волгарь
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Волгарь Последние 20 матчей: + = -Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь
Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Волгарь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|24 - 11
|34
|2.
|Оренбург
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 9
|32
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|24 - 14
|28
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 11
|28
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 9
|28
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 14
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 20
|25
|9.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 13
|22
|10.
|Чайка
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 21
|20
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|8 - 22
|19
|14.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 20
|17
|17.
|Акрон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 16
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 19
|14
|19.
|Факел
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|9 - 15
|13
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 25
|11
|21.
|Томь
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 20
|9
|22.
|Шинник
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
Прогнозы на матч Крылья Советов - Волгарь
Исход игры
Крылья Советов
97.1% (67)
Ничья
2.9% (2)
Волгарь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (27)
Меньше
59.09% (39)
Обе команды забьют
Да
39.39% (26)
Нет
60.61% (40)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
34.8% (24)
2:1 Крылья Советов
26.1% (18)
1:0 Крылья Советов
18.8% (13)
3:1 Крылья Советов
8.7% (6)
3:0 Крылья Советов
4.3% (3)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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