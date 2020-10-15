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Крылья Советов
 
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Волгарь

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 11 0.73
2. Зиньковский Антон 6 (1) 0.4
3. Голенков Егор 5 0.33
4. Гынсарь Раду 2 0.13
5. Ежов Роман 2 0.13
6. Гацкан Александр 1 0.07
7. Сарвели Владислав 1 0.07
8. Солдатенков Александр 1 0.07
9. Витюгов Максим 1 0.07
Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.4
2. Болонин Александр 3 (3) 0.2
3. Погосов Артём 2 0.13
4. Пугачев Юрий 1 0.07
5. Лобкарёв Владимир 1 0.07
6. Сергеев Виктор 1 0.07
7. Локтионов Роман 1 (1) 0.07
8. Гасилин Алексей 1 (1) 0.07

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Божин Сергей 4 0
3. Гацкан Александр 2 1
4. Чернов Никита 2 1
5. Карпов Максим 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0
Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 6 0
2. Болонин Александр 5 0
3. Зенин Андрей 3 1
4. Журавлёв Юрий 3 1
5. Козлов Данила 4 0
6. Замалиев Наиль 2 1
7. Бердников Алексей 2 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
9. Павлишин Алексей 3 0
10. Сергеев Виктор 3 0
11. Бутенко Александр 2 0
12. Погосов Артём 2 0
13. Ведерников Данила 2 0
14. Пугачев Юрий 1 0
15. Хомуха Иван 1 0
16. Лобкарёв Владимир 1 0
17. Гасилин Алексей 1 0
18. Полубояринов Данил 1 0
19. Саганович Дмитрий 1 0
20. Емельянов Данила 1 0
21. Сагитов Артур 1 0
22. Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 26.67% (8)
 Волгарь 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Волгарь Последние 20 матчей: + = -
Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь
Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Волгарь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Волгарь 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 15 11 1 3 24 - 11 34
2. Оренбург Заявка 15 9 6 0 22 - 9 33
3. Крылья Советов Заявка 15 10 2 3 32 - 9 32
4. Спартак-2 Заявка 15 9 1 5 24 - 14 28
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 4 3 27 - 11 28
6. Нефтехимик Заявка 15 8 4 3 22 - 9 28
7. Алания Заявка 15 8 3 4 24 - 14 27
8. Велес Москва Заявка 15 7 4 4 19 - 20 25
9. Балтика Заявка 15 6 4 5 16 - 13 22
10. Чайка Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
11. Краснодар-2 Заявка 15 6 3 6 21 - 21 21
12. Енисей Заявка 15 6 2 7 15 - 21 20
13. Динамо Брянск Заявка 15 6 1 8 8 - 22 19
14. Волгарь Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Текстильщик Заявка 15 4 5 6 12 - 20 17
17. Акрон Заявка 15 4 2 9 9 - 16 14
18. Чертаново Заявка 15 4 2 9 9 - 19 14
19. Факел Заявка 15 3 4 8 9 - 15 13
20. Иртыш Омск Заявка 15 3 2 10 10 - 25 11
21. Томь Заявка 15 2 3 10 8 - 20 9
22. Шинник Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Крылья Советов 97.1% (67)
    X 2.9% (2)
    Волгарь 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Волгарь онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Волгарь

    Исход игры
    Крылья Советов
    97.1% (67)
    Ничья
    2.9% (2)
    Волгарь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (27)
    Меньше
    59.09% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (26)
    Нет
    60.61% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    34.8% (24)
    2:1 Крылья Советов
    26.1% (18)
    1:0 Крылья Советов
    18.8% (13)
    3:1 Крылья Советов
    8.7% (6)
    3:0 Крылья Советов
    4.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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