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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Треть чемпионата России по футболу позади, пора после матчей сборных начинать новый этап. 11-й тур начнётся матчем в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" будет принимать ФК "Сочи". Матч интересен по многим параметрам, поэтому будем с удовольствием его смотреть! С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!