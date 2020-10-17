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Зенит
 
Позже

Стадион:
Сочи
41
Кержаков
Михаил
4
Круговой
Данил
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
15
Караваев
Вячеслав
21
Ерохин
Александр
11
Дриусси
Себастьян
7
Азмун
Сердар
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
6
Юсупов
Артур
3
Набиуллин
Эльмир
18
Бурмистров
Никита
22
Жоаозиньо
Рамос
9
Заболотный
Антон
Зенит
4-2-3-1
Сочи
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.6
2. Азмун Сердар 6 0.6
3. Ерохин Александр 3 0.3
4. Мостовой Андрей 1 0.1
5. Дуглас Сантос 1 0.1
6. Дриусси Себастьян 1 0.1
7. Малком Филипе 1 0.1
8. Ловрен Деян 1 0.1
9. Сутормин Алексей 1 0.1
10. Караваев Вячеслав 0 0
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.7
2. Бурмистров Никита 3 0.3
3. Заболотный Антон 2 0.2
4. Мевля Миха 2 0.2
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.2
6. Юсупов Артур 1 0.1
7. Миладинович Иван 1 0.1
8. Жоаозиньо Рамос 0 0
9. Набиуллин Эльмир 0 0
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Заика Кирилл 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Ловрен Деян 1 0
8. Дуглас Сантос 1 0
9. Дриусси Себастьян 1 0
10. Малком Филипе 1 0
11. Ригони Эмилиано 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 4 0
2. Маргасов Тимофей 4 0
3. Заика Кирилл 2 1
4. Нобоа Кристиан 3 0
5. Полоз Дмитрий 2 0
6. Набиуллин Эльмир 2 0
7. Бурмистров Никита 1 0
8. Заболотный Антон 1 0
9. Юсупов Артур 1 0
10. Цаллагов Ибрагим 1 0
11. Маммана Эмануэль 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Сочи 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи
Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Зенит 2:1 Сочи Премьер-лига Зенит 2:1 Сочи Товарищеские матчи Сочи 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Треть чемпионата России по футболу позади, пора после матчей сборных начинать новый этап. 11-й тур начнётся матчем в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" будет принимать ФК "Сочи". Матч интересен по многим параметрам, поэтому будем с удовольствием его смотреть! С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 4.80 10.00
1.44 5.00 7.50
1.46 4.80 9.20
1.37 4.86 9.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 10.50 1.03 4.40 1.21 3.45 1.31 2.23 1.70 2.00 1.87 1.75 2.15 1.47 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.60
14.50 1.02 13.00 1.03 4.40 1.22 3.45 1.32 2.28 1.77 1.71 2.16 1.46 2.76 1.22 4.40 1.18 5.15 1.06 9.50
4.17 1.25 3.08 1.39 2.52 1.55 2.14 1.75 1.89 1.98 1.63 2.35 1.50 2.71 1.40 3.04 1.14 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.71 1.49 2.75 1.17 5.50
3.52 1.30 2.32 1.61 1.55 2.45 1.19 4.75 1.13 6.00
3.29 1.36 2.71 1.50 2.12 1.77 1.67 2.27 1.48 2.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.30 1.91 1.83 1.42 2.75
4.55 1.20 3.15 1.36 1.85 1.95 1.37 3.10 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.96
Букмекер Да Нет
5.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Зенит - Сочи

Исход игры
Зенит
94.6% (157)
Ничья
2.4% (4)
Сочи
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.64% (95)
Меньше
41.36% (67)
Обе команды забьют
Да
59.26% (96)
Нет
40.74% (66)
Популярный счёт
2:1 Зенит
33.7% (56)
2:0 Зенит
28.9% (48)
3:1 Зенит
18.1% (30)
1:0 Зенит
8.4% (14)
3:2 Зенит
1.2% (2)
4:2 Зенит
1.2% (2)
1:2 Сочи
1.2% (2)
0:1 Сочи
1.2% (2)
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