Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.6
|2.
|Азмун Сердар
|6
|0.6
|3.
|Ерохин Александр
|3
|0.3
|4.
|Мостовой Андрей
|1
|0.1
|5.
|Дуглас Сантос
|1
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.1
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.1
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0.1
|9.
|Сутормин Алексей
|1
|0.1
|10.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|11.
|Круговой Данил
|0
|0
|12.
|Жирков Юрий
|0
|0
|13.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|14.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.7
|2.
|Бурмистров Никита
|3
|0.3
|3.
|Заболотный Антон
|2
|0.2
|4.
|Мевля Миха
|2
|0.2
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.2
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.1
|7.
|Миладинович Иван
|1
|0.1
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|9.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|10.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|11.
|Заика Кирилл
|0
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|7.
|Ловрен Деян
|1
|0
|8.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|9.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|10.
|Малком Филипе
|1
|0
|11.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|4
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|3.
|Заика Кирилл
|2
|1
|4.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|5.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|6.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|7.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|8.
|Заболотный Антон
|1
|0
|9.
|Юсупов Артур
|1
|0
|10.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|11.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|Сочи
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи
Последние игры между собой
Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 9
|15
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.85
|1.27
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.83
|1.82
|2.06
|1.60
|2.35
|1.39
|3.00
|1.18
|4.90
|1.13
|5.30
|1.03
|9.60
|1.03
|10.00
|12.75
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.11
|1.89
|—
|—
|1.59
|2.39
|1.40
|3.00
|1.18
|5.05
|1.14
|5.85
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.98
|1.26
|3.09
|1.39
|2.38
|1.60
|2.04
|1.83
|1.79
|2.06
|1.56
|2.48
|1.36
|3.18
|—
|—
|1.12
|6.50
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Сочи
Исход игры
Зенит
93.5% (72)
Ничья
3.9% (3)
Сочи
2.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.81% (45)
Меньше
39.19% (29)
Обе команды забьют
Да
59.46% (44)
Нет
40.54% (30)
Популярный счёт
2:1 Зенит
31.2% (24)
2:0 Зенит
28.6% (22)
3:1 Зенит
20.8% (16)
1:0 Зенит
6.5% (5)
3:0 Зенит
2.6% (2)
2:2 Ничья
2.6% (2)
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