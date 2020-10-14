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Зенит
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.6
2. Азмун Сердар 6 0.6
3. Ерохин Александр 3 0.3
4. Мостовой Андрей 1 0.1
5. Дуглас Сантос 1 0.1
6. Дриусси Себастьян 1 0.1
7. Малком Филипе 1 0.1
8. Ловрен Деян 1 0.1
9. Сутормин Алексей 1 0.1
10. Караваев Вячеслав 0 0
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.7
2. Бурмистров Никита 3 0.3
3. Заболотный Антон 2 0.2
4. Мевля Миха 2 0.2
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.2
6. Юсупов Артур 1 0.1
7. Миладинович Иван 1 0.1
8. Жоаозиньо Рамос 0 0
9. Набиуллин Эльмир 0 0
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Заика Кирилл 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Ловрен Деян 1 0
8. Дуглас Сантос 1 0
9. Дриусси Себастьян 1 0
10. Малком Филипе 1 0
11. Ригони Эмилиано 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 4 0
2. Маргасов Тимофей 4 0
3. Заика Кирилл 2 1
4. Нобоа Кристиан 3 0
5. Полоз Дмитрий 2 0
6. Набиуллин Эльмир 2 0
7. Бурмистров Никита 1 0
8. Заболотный Антон 1 0
9. Юсупов Артур 1 0
10. Цаллагов Ибрагим 1 0
11. Маммана Эмануэль 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Сочи 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи
Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Зенит: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Зенит 2:1 Сочи Премьер-лига Зенит 2:1 Сочи Товарищеские матчи Сочи 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Зенит 93.5% (72)
    X 3.9% (3)
    Сочи 2.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Сочи
    1.42
    5.05
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.37 4.70 9.10
    1.36 4.80 9.90
    1.42 5.05 9.90
    1.40 4.54 9.29

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.06 1.60 2.35 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.30 1.03 9.60 1.03 10.00
    12.75 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.05 1.39 2.11 1.89 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 11.50
    3.98 1.26 3.09 1.39 2.38 1.60 2.04 1.83 1.79 2.06 1.56 2.48 1.36 3.18 1.12 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.80 1.42 2.75 1.13 5.50
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.16 5.15 1.11 6.40
    3.18 1.37 2.62 1.51 2.05 1.82 1.63 2.33 1.45 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.78 1.99 1.35 3.15
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.75 2.08 1.32 3.38 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
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    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    93.5% (72)
    Ничья
    3.9% (3)
    Сочи
    2.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.81% (45)
    Меньше
    39.19% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (44)
    Нет
    40.54% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    31.2% (24)
    2:0 Зенит
    28.6% (22)
    3:1 Зенит
    20.8% (16)
    1:0 Зенит
    6.5% (5)
    3:0 Зенит
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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