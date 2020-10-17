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Химки
 
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Стадион:
Спартак Москва
Химки
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.3
2. Ломовицкий Александр 2 0.2
3. Данилкин Егор 1 0.1
4. Трошечкин Александр 1 0.1
5. Алиев Камран 1 0.1
6. Боженов Кирилл 1 0.1
7. Кухарчук Илья 0 0
8. Дядюн Владимир 0 0
9. Идову Брайн 0 0
10. Полярус Артём 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 4 (1) 0.4
2. Понсе Эсекель 4 0.4
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0.3
4. Айртон Лукас 2 0.2
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.1
6. Жиго Самуэль 1 0.1
7. Зобнин Роман 0 0
8. Крал Алекс 0 0
9. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Идову Брайн 3 1
2. Боженов Кирилл 3 1
3. Тихий Дмитрий 4 0
4. Трошечкин Александр 4 0
5. Дядюн Владимир 3 0
6. Полярус Артём 3 0
7. Казанцев Данил 1 1
8. Мурнин Андрей 2 0
9. Кухарчук Илья 2 0
10. Куат Исламбек 2 0
11. Данилкин Егор 2 0
12. Глушаков Денис 1 0
13. Гапон Евгений 1 0
14. Корян Аршак 1 0
15. Ломовицкий Александр 1 0
16. Конате Мохамед II 1 0
17. Алиев Камран 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 3 1
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Ещенко Андрей 2 0
6. Крал Алекс 2 0
7. Умяров Наиль 2 0
8. Урунов Остон 2 0
9. Кутепов Илья 1 0
10. Бакаев Зелимхан 1 0
11. Понсе Эсекель 1 0
12. Жиго Самуэль 1 0
13. Ларссон Джордан 1 0
14. Гапонов Илья 1 0
15. Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 55.56% (5) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 0
 Спартак Москва 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки
Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Химки 2:6 Спартак Москва Международные матчи (клубы) Химки 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Химки Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Химки Премьер-лига
Химки 3:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
4. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
6. Краснодар 3:0 Заявка 11 5 3 3 21 - 9 18
7. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
8. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
9. Рубин 0:3 Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 169
    Химки 0.6% (1)
    X 3.6% (6)
    Спартак Москва 95.9% (162)
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Спартак Москва
    7.00
    4.45
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.00 4.30 1.55
    5.80 4.40 1.60
    6.55 4.45 1.51
    6.56 4.39 1.52

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 2.12 1.77 1.96 1.90 1.75 2.15 1.53 2.60 1.35 3.20 1.16 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50
    11.75 1.04 9.90 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.95 1.95 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.70 1.12 6.50 1.03 12.50
    3.65 1.30 2.84 1.46 2.26 1.68 1.96 1.91 1.73 2.17 1.51 2.66 1.33 3.40 1.12 6.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.42 2.85 1.14 5.90
    3.12 1.36 2.03 1.79 1.45 2.75 1.12 6.15 1.10 7.00
    2.95 1.43 2.42 1.59 1.90 1.97 1.56 2.52 1.40 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
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    Прогнозы на матч Химки - Спартак Москва

    Исход игры
    Химки
    0.6% (1)
    Ничья
    3.6% (6)
    Спартак Москва
    95.9% (162)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.97% (94)
    Меньше
    43.03% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    53.94% (89)
    Нет
    46.06% (76)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    34.9% (59)
    0:2 Спартак Москва
    27.2% (46)
    0:1 Спартак Москва
    12.4% (21)
    1:3 Спартак Москва
    12.4% (21)
    0:3 Спартак Москва
    3% (5)
    2:3 Спартак Москва
    1.8% (3)
    1:1 Ничья
    1.8% (3)
    0:4 Спартак Москва
    1.8% (3)
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