Химки
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Стадион: Арена Химки
Спартак Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Камышев ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Голосов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.3
|2.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.2
|3.
|Данилкин Егор
|1
|0.1
|4.
|Трошечкин Александр
|1
|0.1
|5.
|Алиев Камран
|1
|0.1
|6.
|Боженов Кирилл
|1
|0.1
|7.
|Кухарчук Илья
|0
|0
|8.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|9.
|Идову Брайн
|0
|0
|10.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|4 (1)
|0.4
|2.
|Понсе Эсекель
|4
|0.4
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.3
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.2
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.1
|6.
|Жиго Самуэль
|1
|0.1
|7.
|Зобнин Роман
|0
|0
|8.
|Крал Алекс
|0
|0
|9.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идову Брайн
|3
|1
|2.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|4.
|Трошечкин Александр
|4
|0
|5.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|6.
|Полярус Артём
|3
|0
|7.
|Казанцев Данил
|1
|1
|8.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|9.
|Кухарчук Илья
|2
|0
|10.
|Куат Исламбек
|2
|0
|11.
|Данилкин Егор
|2
|0
|12.
|Глушаков Денис
|1
|0
|13.
|Гапон Евгений
|1
|0
|14.
|Корян Аршак
|1
|0
|15.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|16.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|17.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|3
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|0
|4.
|Максименко Александр
|3
|0
|5.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|6.
|Крал Алекс
|2
|0
|7.
|Умяров Наиль
|2
|0
|8.
|Урунов Остон
|2
|0
|9.
|Кутепов Илья
|1
|0
|10.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|1
|0
|12.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|13.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|14.
|Гапонов Илья
|1
|0
|15.
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|55.56% (5)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|0
|Спартак Москва
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки
Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|6.
|Краснодар
|3:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 9
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|9.
|Рубин
|0:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.65
|1.29
|2.80
|1.44
|2.12
|1.77
|1.96
|1.90
|1.75
|2.15
|1.53
|2.60
|1.35
|3.20
|1.16
|5.30
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|11.75
|1.04
|9.90
|1.06
|3.60
|1.30
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.95
|1.95
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.35
|3.26
|1.15
|5.70
|1.12
|6.50
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.30
|2.84
|1.46
|2.26
|1.68
|1.96
|1.91
|1.73
|2.17
|1.51
|2.66
|1.33
|3.40
|—
|—
|1.12
|6.97
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Спартак Москва
Исход игры
Химки
0.6% (1)
Ничья
3.6% (6)
Спартак Москва
95.9% (162)
Тотал 2.5
Больше
56.97% (94)
Меньше
43.03% (71)
Обе команды забьют
Да
53.94% (89)
Нет
46.06% (76)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
34.9% (59)
0:2 Спартак Москва
27.2% (46)
0:1 Спартак Москва
12.4% (21)
1:3 Спартак Москва
12.4% (21)
0:3 Спартак Москва
3% (5)
2:3 Спартак Москва
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:4 Спартак Москва
1.8% (3)
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