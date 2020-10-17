31
Кайо
Силва
22
Дюпин
Юрий
20
Шатов
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|4
|0.36
|2.
|Кабелла Реми
|3
|0.27
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.18
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.18
|5.
|Вандерсон
|1
|0.09
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.09
|7.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.09
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.09
|9.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|10.
|Газинский Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|4 (1)
|0.36
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.36
|3.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.18
|4.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.18
|5.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.09
|6.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.09
|7.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|4
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|3.
|Кайо Силва
|2
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Смольников Игорь
|2
|0
|6.
|Газинский Юрий
|2
|0
|7.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0
|9.
|Мартынович Александр
|1
|0
|10.
|Классон Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|5
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|4.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|5.
|Макаров Денис
|3
|0
|6.
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|7.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|0
|9.
|Самошников Илья
|2
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|11.
|Шатов Олег
|1
|0
|12.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|40% (6)
|13.33% (2)
|Рубин
|0
|0
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК
Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва
Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 9
|16
|9.
|Рубин
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 20
|7
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|9.60
|1.03
|4.00
|1.23
|3.25
|1.36
|2.14
|1.71
|2.10
|1.76
|1.90
|1.99
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.21
|4.50
|1.15
|5.00
|1.05
|9.00
|1.04
|9.60
|11.50
|1.00
|10.00
|1.02
|4.10
|1.22
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.18
|1.84
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.17
|4.50
|1.13
|4.95
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.22
|1.23
|2.94
|1.43
|2.61
|1.51
|2.22
|1.69
|1.97
|1.89
|1.70
|2.21
|1.54
|2.54
|1.44
|2.87
|—
|—
|1.14
|6.07
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Рубин
Исход игры
Краснодар
84% (142)
Ничья
13.6% (23)
Рубин
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (87)
Меньше
47.27% (78)
Обе команды забьют
Да
61.82% (102)
Нет
38.18% (63)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
42.6% (72)
1:0 Краснодар
22.5% (38)
2:0 Краснодар
12.4% (21)
1:1 Ничья
10.1% (17)
3:1 Краснодар
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:0 Краснодар
1.2% (2)
1:2 Рубин
1.2% (2)
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