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Краснодар
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Рубин
0' 27'
39
Сафонов
Матвей
18
Чернов
Евгений
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
28
Смольников
Игорь
7
Кабелла
Реми
14
Олссон
Кристоффер
52
Де
Вильена
Тонни
98
Петров
Сергей
20
Марков
Евгений
11
Ионов
Алексей
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
6
Ин-Бём
Хван
87
Бакаев
Солтмурад
20
Шатов
Олег
25
Макаров
Денис
9
Деспотович
Джордже
Краснодар
4-3-3
Рубин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 4 0.36
2. Кабелла Реми 3 0.27
3. Классон Виктор 2 0.18
4. Петров Сергей 2 0.18
5. Вандерсон 1 0.09
6. Де Вильена Тонни 1 0.09
7. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.09
8. Уткин Даниил 1 0.09
9. Олссон Кристоффер 0 0
10. Газинский Юрий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.36
2. Макаров Денис 4 0.36
3. Кварацхелия Хвича 2 0.18
4. Игнатьев Иван 2 (2) 0.18
5. Ин-Бём Хван 1 0.09
6. Бакаев Солтмурад 1 0.09
7. Шатов Олег 1 (1) 0.09

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 4 0
2. Олссон Кристоффер 4 0
3. Кайо Силва 2 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Смольников Игорь 2 0
6. Газинский Юрий 2 0
7. Рамирес Кристьян 2 0
8. Уткин Даниил 2 0
9. Мартынович Александр 1 0
10. Классон Виктор 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Йевтич Дарко 2 1
4. Ин-Бём Хван 2 1
5. Макаров Денис 3 0
6. Абильдгор Оливер 3 0
7. Бегич Сильвие 1 1
8. Зуев Александр 2 0
9. Самошников Илья 2 0
10. Кварацхелия Хвича 2 0
11. Шатов Олег 1 0
12. Деспотович Джордже 1 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 40% (6) 13.33% (2)
 Рубин 0 0 33.33% (5) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК
Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва
Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Рубин 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва 0:0 Заявка 11 5 4 2 11 - 7 19
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар 0:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 9 16
9. Рубин 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Уфа 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 20 7
15. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • 29'
    Правым флангом ответную атаку попытались провести хозяева поля, но Смольников там ошибся, головой слишком сильно сбросив мяч, и снаряд ушёл за лицевую линию.
  • 28'
    Деспотович вообразил себя Ибрагимовичем, решив пробить через себя из-за пределов штрафной площади - получилось намного мимо створа ворот.
  • 27'
    Букмекеры перед матчем видели фаворитом "Краснодар", оценивая чистую победу хозяев примерно в 50%.
  • 26'
    Больше половины тайма у нас уже сыграно, а статистика по ударам по воротам говорит - 0:1. В створ ворот ударов всё ещё не было.
  • 25'
    Петров снова подключился в атаку по правому флангу, и на этот раз низом простреливал в штрафную площадку, но снова уверенно отбиваются гости.
  • 24'
    Постепенно падает игровой ритм - краснодарцы уже не так рьяно работают в командном прессинге.
  • 23'
    Сумели медики вернуть на поле Смольникова, заморозив ему повреждённую ногу. Будем надеяться, что с Игорем всё будет в порядке.
  • Травма, повреждение
    22'
    Смольников получил повреждение на ровном месте. Вместо того, чтобы ударить по мяча, он носком зацепился за газон, взрыхлив немного почвы. Теперь ему требуется медицинская помощь.
  • Опасный момент
    21'
    После подачи углового слева на выходе ошибся Сафонов, и казанцы могли наказывать соперника за эту оплошность, но поздно среагировали на шанс, и в итоге один из защитников "Краснодара" вынес мяч подальше.
  • Угловой
    20'
    В ходе быстрой контратаки "Рубина" Бакаев врывался в чужую штрафную площадку, где пытался финтами запутать Кайо, но бразильцу всё же удалось в подкате отбить мяч на угловой.
  • 19'
    Макаров зацепился за мяч на чужой половине поля и попытался пойти в дриблинг, но Смольникову удалось ловко обокрасть соперника.
  • 18'
    Хорошая атмосфера сегодня на трибунах стадиона "Краснодар" - здесь присутствует порядка десяти тысяч любителей футбола в этот вечер.
  • 17'
    54 на 46 - пока что преимущество "Краснодара" по владению мячом в процентном соотношении не слишком велико.
  • 16'
    Непривычно видеть сегодня "Краснодар" без Берга в качестве наконечника атак. Если не удастся сломить сопротивление казанцев, но швед обязательно появится на поле во втором тайме.
  • 15'
    Отбились гости после подачи углового. В атаке вторым темпом "быки" снова грузили мяч в чужую штрафную площадку, но пока что безрезультатно.
  • Угловой
    14'
    Петров подключился в атаку по правому флангу, откуда подавал на дальний край вратарской площади, но там одному из защитников "Рубина" удалось отбить мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    13'
    Кабелла в одном из жёстких единоборств в центре поля пострадал, но обошлось - Вилкову не пришлось даже медицинскую бригаду приглашать на поле.
  • 12'
    И это при том, что лидер "Рубина" Кварацхелия остался на скамейке запасных. Не совсем здоровым он вернулся из расположения национальной сборной Грузии, за которую отличился забитым голом, и сегодня не способен отыграть полный матч.
  • 11'
    Казанцы показали, насколько они могут быть опасны в атаке, поэтому "Краснодару" в этом матче нельзя расслабляться ни на секунду.
  • Штанга
    10'
    ОПАСНО! Макаров с правого фланга вошёл в штрафную площадку хозяев, ловко убрал на замахе защитника, после чего прострелил во вратарскую площадь, где Хван несильно переправлял мяч в ворота, однако "зелёных" спасла штанга!
  • 9'
    У своей штрафной площади защитники "Краснодара" потеряли мяч, но быстро сориентировались и отработали в ответном отборе.
  • 8'
    Через центр пытались протиснуться в чужие владения краснодарцы с помощью короткого паса, но не выходит - внимательно играют защитники "Рубина".
  • 7'
    Контратаку попытались провести левым краем "рубиновые", но диагональная подача от Самошникова в направлении Деспотовича оказалась слишком неточной.
  • 6'
    Заставили "быки" соперников всей командой отойти на свою половину поля. Но в ещё одной атаке левым флангом уже сами выпустили мяч за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    5'
    Макаров в борьбе за высоко летящий мяч задел мяч рукой, что не осталось без внимания главного арбитра Михаила Вилкова.
  • Угловой
    4'
    "Краснодар" провёл первую осмысленную атаку в этом матче, заработав угловой на левом фланге, благодаря стараниям Чернова. После подачи стандартного положения, казанцы достаточно уверенно отбились.
  • 3'
    Оба главных тренера уже у кромки поля. Взволнованными выглядят Мурад Мусаев и Леонид Слуцкий, осознавая высокую цену этого матча.
  • 2'
    Сумбурная сразу пошла игра на первых секундах встречи - обе команды после потери мяча сразу начинают работать в высоком прессинге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли краснодарцы.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.40 4.20
1.96 3.50 4.00
1.85 3.78 4.95
1.89 3.67 4.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 9.60 1.03 4.00 1.23 3.25 1.36 2.14 1.71 2.10 1.76 1.90 1.99 1.67 2.33 1.41 2.90 1.21 4.50 1.15 5.00 1.05 9.00 1.04 9.60
11.50 1.00 10.00 1.02 4.10 1.22 3.15 1.36 2.18 1.84 1.64 2.26 1.42 2.78 1.17 4.50 1.13 4.95 1.03 8.70
4.22 1.23 2.94 1.43 2.61 1.51 2.22 1.69 1.97 1.89 1.70 2.21 1.54 2.54 1.44 2.87 1.14 6.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 2.03 1.78 1.47 2.95 1.10 5.50 1.10 6.80
3.30 1.33 2.22 1.67 1.51 2.56 1.16 5.15 1.11 6.40
3.24 1.35 2.67 1.49 2.10 1.77 1.66 2.27 1.47 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.85
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.23
Букмекер Да Нет
4.80 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Рубин

Исход игры
Краснодар
84% (142)
Ничья
13.6% (23)
Рубин
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (87)
Меньше
47.27% (78)
Обе команды забьют
Да
61.82% (102)
Нет
38.18% (63)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
42.6% (72)
1:0 Краснодар
22.5% (38)
2:0 Краснодар
12.4% (21)
1:1 Ничья
10.1% (17)
3:1 Краснодар
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:0 Краснодар
1.2% (2)
1:2 Рубин
1.2% (2)
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