Петров снова подключился в атаку по правому флангу, и на этот раз низом простреливал в штрафную площадку, но снова уверенно отбиваются гости.

Больше половины тайма у нас уже сыграно, а статистика по ударам по воротам говорит - 0:1. В створ ворот ударов всё ещё не было.

Деспотович вообразил себя Ибрагимовичем, решив пробить через себя из-за пределов штрафной площади - получилось намного мимо створа ворот.

Правым флангом ответную атаку попытались провести хозяева поля, но Смольников там ошибся, головой слишком сильно сбросив мяч, и снаряд ушёл за лицевую линию.

24' Постепенно падает игровой ритм - краснодарцы уже не так рьяно работают в командном прессинге.

23' Сумели медики вернуть на поле Смольникова, заморозив ему повреждённую ногу. Будем надеяться, что с Игорем всё будет в порядке.

22' Смольников получил повреждение на ровном месте. Вместо того, чтобы ударить по мяча, он носком зацепился за газон, взрыхлив немного почвы. Теперь ему требуется медицинская помощь.

21' После подачи углового слева на выходе ошибся Сафонов, и казанцы могли наказывать соперника за эту оплошность, но поздно среагировали на шанс, и в итоге один из защитников "Краснодара" вынес мяч подальше.

20' В ходе быстрой контратаки "Рубина" Бакаев врывался в чужую штрафную площадку, где пытался финтами запутать Кайо, но бразильцу всё же удалось в подкате отбить мяч на угловой.

19' Макаров зацепился за мяч на чужой половине поля и попытался пойти в дриблинг, но Смольникову удалось ловко обокрасть соперника.

18' Хорошая атмосфера сегодня на трибунах стадиона "Краснодар" - здесь присутствует порядка десяти тысяч любителей футбола в этот вечер.

17' 54 на 46 - пока что преимущество "Краснодара" по владению мячом в процентном соотношении не слишком велико.

16' Непривычно видеть сегодня "Краснодар" без Берга в качестве наконечника атак. Если не удастся сломить сопротивление казанцев, но швед обязательно появится на поле во втором тайме.

15' Отбились гости после подачи углового. В атаке вторым темпом "быки" снова грузили мяч в чужую штрафную площадку, но пока что безрезультатно.

14' Петров подключился в атаку по правому флангу, откуда подавал на дальний край вратарской площади, но там одному из защитников "Рубина" удалось отбить мяч на угловой.

13' Кабелла в одном из жёстких единоборств в центре поля пострадал, но обошлось - Вилкову не пришлось даже медицинскую бригаду приглашать на поле.

12' И это при том, что лидер "Рубина" Кварацхелия остался на скамейке запасных. Не совсем здоровым он вернулся из расположения национальной сборной Грузии, за которую отличился забитым голом, и сегодня не способен отыграть полный матч.

11' Казанцы показали, насколько они могут быть опасны в атаке, поэтому "Краснодару" в этом матче нельзя расслабляться ни на секунду.

10' ОПАСНО! Макаров с правого фланга вошёл в штрафную площадку хозяев, ловко убрал на замахе защитника, после чего прострелил во вратарскую площадь, где Хван несильно переправлял мяч в ворота, однако "зелёных" спасла штанга!

9' У своей штрафной площади защитники "Краснодара" потеряли мяч, но быстро сориентировались и отработали в ответном отборе.

8' Через центр пытались протиснуться в чужие владения краснодарцы с помощью короткого паса, но не выходит - внимательно играют защитники "Рубина".

7' Контратаку попытались провести левым краем "рубиновые", но диагональная подача от Самошникова в направлении Деспотовича оказалась слишком неточной.

6' Заставили "быки" соперников всей командой отойти на свою половину поля. Но в ещё одной атаке левым флангом уже сами выпустили мяч за лицевую линию.

5' Макаров в борьбе за высоко летящий мяч задел мяч рукой, что не осталось без внимания главного арбитра Михаила Вилкова.

4' "Краснодар" провёл первую осмысленную атаку в этом матче, заработав угловой на левом фланге, благодаря стараниям Чернова. После подачи стандартного положения, казанцы достаточно уверенно отбились.

3' Оба главных тренера уже у кромки поля. Взволнованными выглядят Мурад Мусаев и Леонид Слуцкий, осознавая высокую цену этого матча.

2' Сумбурная сразу пошла игра на первых секундах встречи - обе команды после потери мяча сразу начинают работать в высоком прессинге.