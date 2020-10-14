  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 4 0.4
2. Кабелла Реми 3 0.3
3. Классон Виктор 2 0.2
4. Петров Сергей 2 0.2
5. Вандерсон 1 0.1
6. Де Вильена Тонни 1 0.1
7. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.1
8. Уткин Даниил 1 0.1
9. Олссон Кристоффер 0 0
10. Газинский Юрий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.4
2. Макаров Денис 4 0.4
3. Кварацхелия Хвича 2 0.2
4. Игнатьев Иван 2 (2) 0.2
5. Ин-Бём Хван 1 0.1
6. Бакаев Солтмурад 1 0.1
7. Шатов Олег 1 (1) 0.1

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 4 0
2. Олссон Кристоффер 4 0
3. Кайо Силва 2 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Смольников Игорь 2 0
6. Газинский Юрий 2 0
7. Рамирес Кристьян 2 0
8. Уткин Даниил 2 0
9. Мартынович Александр 1 0
10. Классон Виктор 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Йевтич Дарко 2 1
4. Ин-Бём Хван 2 1
5. Макаров Денис 3 0
6. Абильдгор Оливер 3 0
7. Бегич Сильвие 1 1
8. Зуев Александр 2 0
9. Самошников Илья 2 0
10. Кварацхелия Хвича 2 0
11. Шатов Олег 1 0
12. Деспотович Джордже 1 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 40% (6) 13.33% (2)
 Рубин 0 0 33.33% (5) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК
Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва
Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Рубин 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Краснодар 84.7% (61)
    X 12.5% (9)
    Рубин 2.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Рубин
    1.91
    4.00
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.85 3.55 4.30
    1.83 4.00 3.80
    1.91 3.90 4.33
    1.79 3.91 4.40

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 9.30 1.04 3.90 1.30 3.05 1.39 2.14 1.71 2.05 1.83 1.83 2.04 1.61 2.41 1.40 3.05 1.19 4.90 1.14 5.30 1.04 9.40 1.03 9.90
    10.50 1.01 9.70 1.03 3.40 1.30 3.04 1.38 2.09 1.91 1.60 2.34 1.39 2.90 1.15 4.65 1.11 5.25 1.02 9.50
    3.70 1.29 2.93 1.43 2.37 1.61 2.05 1.80 1.81 2.06 1.55 2.50 1.43 2.89 1.35 3.26 1.12 6.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.84 1.37 2.95 1.10 5.70
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.16 5.15 1.11 6.40
    3.12 1.38 2.57 1.53 2.01 1.85 1.61 2.37 1.44 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
    4.20 1.23 2.77 1.44 1.70 2.15 1.30 3.52 1.19 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.36
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Краснодар - Рубин

    Исход игры
    Краснодар
    84.7% (61)
    Ничья
    12.5% (9)
    Рубин
    2.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (33)
    Меньше
    52.17% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (39)
    Нет
    43.48% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    36.1% (26)
    1:0 Краснодар
    22.2% (16)
    2:0 Краснодар
    18.1% (13)
    1:1 Ничья
    9.7% (7)
    1:2 Рубин
    2.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный