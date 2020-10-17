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Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Уфа
0' 25'
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
4
Лысцов
Виталий
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
11
Миранчук
Антон
69
Куликов
Даниил
7
Крыховяк
Гжегож
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Эдер
Лопеш
9
Смолов
Фёдор
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
33
Сухов
Александр
22
Голубев
Артём
99
Алибеков
Ахмед
29
Камилов
Владислав
5
Йокич
Боян
57
Кротов
Вячеслав
75
Жамалетдинов
Тимур
Локомотив Москва
4-4-2
Уфа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.27
2. Миранчук Алексей 2 0.18
3. Миранчук Антон 1 (1) 0.09
4. Лисакович Виталий 1 0.09
5. Игнатьев Владислав 1 0.09
6. Крыховяк Гжегож 1 0.09
7. Баринов Дмитрий 1 0.09
8. Мурило Серкейра 1 0.09
9. Рыбчинский Дмитрий 0 0
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Живоглядов Дмитрий 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.09
2. Аликин Павел 1 0.09
3. Кротов Вячеслав 1 0.09
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.09
5. Голубев Артём 1 0.09
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Гилерме Маринато 3 0
3. Крыховяк Гжегож 3 0
4. Баринов Дмитрий 3 0
5. Жемалетдинов Рифат 3 0
6. Эдер Лопеш 3 0
7. Чорлука Ведран 2 0
8. Игнатьев Владислав 2 0
9. Живоглядов Дмитрий 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Алиев Азер 3 0
2. Безденежных Игорь 3 0
3. Сухов Александр 2 0
4. Йокич Боян 2 0
5. Аликин Павел 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Кротов Вячеслав 0 1
11. Сысуев Дмитрий 1 0
12. Данченко Олег 1 0
13. Бизяк Ловро 1 0
14. Голубев Артём 1 0
15. Плиев Константин 1 0
16. Табидзе Джемал 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа
Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Локомотив Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи
Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва 0:0 Заявка 11 5 4 2 11 - 7 19
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар 0:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 9 16
9. Рубин 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Уфа 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 20 7
15. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Миранчук на правом фланге нарушил правила против Сухова. "Уфе" удалось заработать неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Плиев в центре поля при игре в подкате зацепил Миранчука. Игроки московского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 26'
    Сухов с правого фланга выполнил плохой прострел в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" без всякого труда перехватили мяч. 
  • Судья
    25'
    Алибеков получил по ногам у штрафной площади "Локомотива" от Рыбуса, но Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Уфы", Эдер в борьбе с Никитым подыграл себе рукой, Павел Кукуян после отмашки бокового арбитра дал свисток в пользу гостей. 
  • 23'
    Алибеков выполнил передачу на ход Йокичу по левому флангу, но Боян ждал пас в ноги, а поэтому мяч ушёл в аут. 
  • 22'
    В среднем темпе теперь уже стала проходить игра, "Уфа" смогла выстоять под стартовым натиском "Локомотива", что конечно же очень важно для команды Рашида Рахимова. 
  • 21'
    Алибеков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Мурило Ахмед упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 20'
    Крыховяк пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, получилось не очень опасно, Беленов был на месте. 
  • 19'
    Смолов из центра поля теперь уже выполнил слишком сильную передачу на Жемалетдинова, мяч перехватили защитники "Уфы". 
  • 18'
    Кротов на этот раз разыграл стандарт с Йокичем, затем Боян выполнил подачу к правому углу вратарской, Плиев в борьбе с Рыбусом не смог головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    17'
    Угловой у ворот "Локомотива". Кротов разыграл корнер с Жамалетдиновым, а затем Вячеслав на левом фланге получил по ногам от Живоглядова. 
  • 16'
    Рыбус совершил хороший перехват на половине поля "Уфы", затем Мацей выполнил передачу к линии штрафной площади, Смолов зацепился за мяч, но далее уже Фёдор выполнил слишком сильный пас к левому углу вратарской на Эдера, будет удар от ворот. 
  • 15'
    Живоглядов совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Дмитрий выполнил прострел в центр штрафной площади, Йокич удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 14'
    Смолов из центра поля отправил в забег по левому флангу Эдера, Эдер не смог пройти Никитина, а затем уже форварды "Локомотива" не поняли друг друга, Смолов отправил мяч в аут. 
  • Угловой
    13'
    Миранчук с углового закрутил мяч во вратарскую, Беленов спокойно кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 12'
    Миранчук вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем в борьбе с Плиевым и Камиловым Антон заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Кротов в центре поля зацепил Крыховяка, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Локомотива". 
  • Фол, нарушение
    10'
    Кротов в центре поля нарушил правила против Рыбуса. Игроки "Локомотива" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    9'
    Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лысцов в окружении соперников не смог головой пробить по воротам, а затем уже Мурило с правого угла штрафной площади выполнил скидку точно в руки Беленову. 
  • Угловой
    8'
    Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, Беленов при игре на выходе столкнулся со Смоловым, но Павел Кукуян не дал свистка, Йокич теперь вынужден был выбивать мяч на угловой. 
  • Угловой
    7'
    Миранчук с углового на этот раз закрутил мяч во вратарскую, Беленов не стал рисковать и кулаками выбил мяч на очередной угловой. 
  • Угловой
    6'
    Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч за пределы штрафной площади, но первым на подборе был Рыбус, который пробил по воротам, мяч попал в соперника и ушёл на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    5'
    Гилерме из своей штрафной площади хорошо выбил мяч в центр поля, Миранчук сбросил мяч на ход Смолову, Фёдор убежал к правому углу штрафной площади, а затем пробил в ближний угол ворот, Беленов перевёл мяч на угловой. 
  • 4'
    Рыбус из центра поля выполнил не самую лучшую передачу к штрафной площади "Уфы", Никитин оказался первым на мяче. 
  • 3'
    Крыховяк из глубины поля выполнил далеко не самую лучшую передачу вперёд, но за счёт активного прессинга "Локомотив" едва не провёл опасную атау. 
  • 2'
    Камилов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жамалетдинов сбросил мяч на Кротова, а Вячеслав пробил в правый угол ворот, но мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уфа" в Москве будет бороться за очки, команде Рашида Рахимова очень нужны очки, чтобы исправить своё положение в турнирной таблице. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.70 5.70
1.66 3.55 6.30
1.69 3.78 6.05
1.65 3.65 6.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.05 6.40 1.13 2.55 1.50 2.11 1.76 1.81 2.07 1.53 2.50 1.28 3.80 1.17 4.90 1.07 7.90 1.06 10.00 1.01 15.50
8.20 1.08 6.60 1.12 2.82 1.44 2.07 1.77 1.64 2.40 1.29 3.68 1.22 4.40 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.00
2.79 1.47 2.44 1.59 2.08 1.81 1.77 2.12 1.59 2.43 1.45 2.88 1.20 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.62 2.30 1.27 3.70 1.08 8.20 1.04 10.00
2.59 1.50 1.67 2.20 1.33 3.30 1.08 7.90 1.06 9.20
2.56 1.54 2.10 1.79 1.62 2.37 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.49 2.50 1.18 4.70
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
6.20 1.12
Букмекер Да Нет
4.80 1.21
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Уфа

Исход игры
Локомотив Москва
91.1% (153)
Ничья
5.4% (9)
Уфа
3.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
15.85% (26)
Меньше
84.15% (138)
Обе команды забьют
Да
19.51% (32)
Нет
80.49% (132)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
40.5% (68)
1:0 Локомотив Москва
35.1% (59)
2:1 Локомотив Москва
10.1% (17)
1:1 Ничья
4.8% (8)
3:1 Локомотив Москва
2.4% (4)
1:2 Уфа
1.8% (3)
3:0 Локомотив Москва
1.2% (2)
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