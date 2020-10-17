Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Уфы", Эдер в борьбе с Никитым подыграл себе рукой, Павел Кукуян после отмашки бокового арбитра дал свисток в пользу гостей.

Алибеков получил по ногам у штрафной площади "Локомотива" от Рыбуса, но Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше.

Сухов с правого фланга выполнил плохой прострел в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" без всякого труда перехватили мяч.

Плиев в центре поля при игре в подкате зацепил Миранчука. Игроки московского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Алибеков выполнил передачу на ход Йокичу по левому флангу, но Боян ждал пас в ноги, а поэтому мяч ушёл в аут.

22' В среднем темпе теперь уже стала проходить игра, "Уфа" смогла выстоять под стартовым натиском "Локомотива", что конечно же очень важно для команды Рашида Рахимова.

21' Алибеков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Мурило Ахмед упустил мяч за лицевую линию поля.

20' Крыховяк пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, получилось не очень опасно, Беленов был на месте.

19' Смолов из центра поля теперь уже выполнил слишком сильную передачу на Жемалетдинова, мяч перехватили защитники "Уфы".

18' Кротов на этот раз разыграл стандарт с Йокичем, затем Боян выполнил подачу к правому углу вратарской, Плиев в борьбе с Рыбусом не смог головой пробить по воротам.

17' Угловой у ворот "Локомотива". Кротов разыграл корнер с Жамалетдиновым, а затем Вячеслав на левом фланге получил по ногам от Живоглядова.

16' Рыбус совершил хороший перехват на половине поля "Уфы", затем Мацей выполнил передачу к линии штрафной площади, Смолов зацепился за мяч, но далее уже Фёдор выполнил слишком сильный пас к левому углу вратарской на Эдера, будет удар от ворот.

15' Живоглядов совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Дмитрий выполнил прострел в центр штрафной площади, Йокич удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

14' Смолов из центра поля отправил в забег по левому флангу Эдера, Эдер не смог пройти Никитина, а затем уже форварды "Локомотива" не поняли друг друга, Смолов отправил мяч в аут.

13' Миранчук с углового закрутил мяч во вратарскую, Беленов спокойно кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

12' Миранчук вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем в борьбе с Плиевым и Камиловым Антон заработал угловой для своей команды.

11' Кротов в центре поля зацепил Крыховяка, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Локомотива".

10' Кротов в центре поля нарушил правила против Рыбуса. Игроки "Локомотива" достаточно быстро разыграли стандарт.

9' Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лысцов в окружении соперников не смог головой пробить по воротам, а затем уже Мурило с правого угла штрафной площади выполнил скидку точно в руки Беленову.

8' Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, Беленов при игре на выходе столкнулся со Смоловым, но Павел Кукуян не дал свистка, Йокич теперь вынужден был выбивать мяч на угловой.

7' Миранчук с углового на этот раз закрутил мяч во вратарскую, Беленов не стал рисковать и кулаками выбил мяч на очередной угловой.

6' Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч за пределы штрафной площади, но первым на подборе был Рыбус, который пробил по воротам, мяч попал в соперника и ушёл на повторный корнер.

5' Гилерме из своей штрафной площади хорошо выбил мяч в центр поля, Миранчук сбросил мяч на ход Смолову, Фёдор убежал к правому углу штрафной площади, а затем пробил в ближний угол ворот, Беленов перевёл мяч на угловой.

4' Рыбус из центра поля выполнил не самую лучшую передачу к штрафной площади "Уфы", Никитин оказался первым на мяче.

3' Крыховяк из глубины поля выполнил далеко не самую лучшую передачу вперёд, но за счёт активного прессинга "Локомотив" едва не провёл опасную атау.

2' Камилов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жамалетдинов сбросил мяч на Кротова, а Вячеслав пробил в правый угол ворот, но мяч ушёл в сторону от цели.