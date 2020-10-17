Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: РЖД Арена
Уфа
31
Рыбус
Мацей
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Алиев АзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.27
|2.
|Миранчук Алексей
|2
|0.18
|3.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.09
|4.
|Лисакович Виталий
|1
|0.09
|5.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.09
|6.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.09
|7.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.09
|8.
|Мурило Серкейра
|1
|0.09
|9.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|11.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.09
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.09
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.09
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.09
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.09
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Гилерме Маринато
|3
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|4.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|7.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|8.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алиев Азер
|3
|0
|2.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|3.
|Сухов Александр
|2
|0
|4.
|Йокич Боян
|2
|0
|5.
|Аликин Павел
|2
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|7.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|9.
|Тилль Оливье
|2
|0
|10.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|12.
|Данченко Олег
|1
|0
|13.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|14.
|Голубев Артём
|1
|0
|15.
|Плиев Константин
|1
|0
|16.
|Табидзе Джемал
|1
|0
|17.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|18.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 9
|16
|9.
|Рубин
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 20
|7
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.00
|1.05
|6.40
|1.13
|2.55
|1.50
|—
|—
|2.11
|1.76
|1.81
|2.07
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.80
|1.17
|4.90
|1.07
|7.90
|1.06
|10.00
|1.01
|15.50
|8.20
|1.08
|6.60
|1.12
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.64
|2.40
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.22
|4.40
|1.07
|8.80
|1.06
|9.70
|1.00
|19.00
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.44
|1.59
|2.08
|1.81
|1.77
|2.12
|1.59
|2.43
|1.45
|2.88
|—
|—
|1.20
|4.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Уфа
Исход игры
Локомотив Москва
91.1% (153)
Ничья
5.4% (9)
Уфа
3.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
15.85% (26)
Меньше
84.15% (138)
Обе команды забьют
Да
19.51% (32)
Нет
80.49% (132)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
40.5% (68)
1:0 Локомотив Москва
35.1% (59)
2:1 Локомотив Москва
10.1% (17)
1:1 Ничья
4.8% (8)
3:1 Локомотив Москва
2.4% (4)
1:2 Уфа
1.8% (3)
3:0 Локомотив Москва
1.2% (2)
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