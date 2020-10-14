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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.3
2. Миранчук Алексей 2 0.2
3. Миранчук Антон 1 (1) 0.1
4. Лисакович Виталий 1 0.1
5. Игнатьев Владислав 1 0.1
6. Крыховяк Гжегож 1 0.1
7. Баринов Дмитрий 1 0.1
8. Мурило Серкейра 1 0.1
9. Рыбчинский Дмитрий 0 0
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Живоглядов Дмитрий 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.1
2. Аликин Павел 1 0.1
3. Кротов Вячеслав 1 0.1
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.1
5. Голубев Артём 1 0.1
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Гилерме Маринато 3 0
3. Крыховяк Гжегож 3 0
4. Баринов Дмитрий 3 0
5. Жемалетдинов Рифат 3 0
6. Эдер Лопеш 3 0
7. Чорлука Ведран 2 0
8. Игнатьев Владислав 2 0
9. Живоглядов Дмитрий 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Алиев Азер 3 0
2. Безденежных Игорь 3 0
3. Сухов Александр 2 0
4. Йокич Боян 2 0
5. Аликин Павел 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Кротов Вячеслав 0 1
11. Сысуев Дмитрий 1 0
12. Данченко Олег 1 0
13. Бизяк Ловро 1 0
14. Голубев Артём 1 0
15. Плиев Константин 1 0
16. Табидзе Джемал 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа
Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Локомотив Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи
Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Локомотив Москва 91.4% (64)
    X 5.7% (4)
    Уфа 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Уфа
    1.64
    3.98
    6.69
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.57 3.80 6.60
    1.63 3.90 6.00
    1.64 3.98 6.30
    1.56 3.92 6.69

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.05 6.50 1.10 2.95 1.41 2.25 1.69 1.88 1.98 1.68 2.28 1.32 3.35 1.23 4.10 1.08 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00
    8.40 1.08 6.75 1.11 2.83 1.44 2.14 1.73 1.67 2.34 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.25
    2.86 1.43 2.53 1.54 2.17 1.71 1.85 2.01 1.65 2.28 1.48 2.72 1.21 4.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.00
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
    2.67 1.50 2.19 1.72 1.68 2.22 1.44 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.64
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа

    Исход игры
    Локомотив Москва
    91.4% (64)
    Ничья
    5.7% (4)
    Уфа
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.42% (11)
    Меньше
    83.58% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    20.9% (14)
    Нет
    79.1% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    47.1% (33)
    1:0 Локомотив Москва
    27.1% (19)
    2:1 Локомотив Москва
    10% (7)
    1:1 Ничья
    5.7% (4)
    1:2 Уфа
    2.9% (2)
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