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Шальке 04
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Унион Берлин
0' 52'
23
Рённов
Фредерик
2
Людевиг
Килиан
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
10
Бенталеб
Набиль
6
Маскарель
Омар
22
Скрибски
Стивен
40
Боздоган
Джан
9
Раман
Бенито
11
Ибишевич
Ведад
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
15
Бюльтер
Мариус
9
Похьянпало
Йоэль
Шальке 04
4-2-3-1
Унион Берлин
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.25
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингвартсен Маркус 1 0.25
2. Крузе Макс 1 0.25
3. Похьянпало Йоэль 1 0.25
4. Фридрих Марвин 1 0.25
5. Бюльтер Мариус 1 0.25
6. Шлоттербек Нико 1 0.25
7. Триммель Кристофер 0 0
8. Ленц Кристофер 0 0
9. Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Ибишевич Ведад 1 0
4. Ют Марк 1 0
5. Настасич Матия 1 0
6. Сане Салиф 1 0
7. Бенталеб Набиль 1 0
8. Пасьенса Гонсало 1 0
9. Бурджеллаб Нассим 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 1 0
3. Андрих Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 0 0 0 0 100% (1)
 Унион Берлин 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04
Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Шальке 04 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 15 1
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 153
Шальке 04 49.7% (76)
X 28.1% (43)
Унион Берлин 22.2% (34)
Все прогнозы
3.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Унион Берлин
3.94
3.58
2.76
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.10 2.70
3.70 2.50 2.40
2.88 3.40 2.62
3.94 2.37 2.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.60 2.33 1.22 4.20 2.14 1.77 1.15 5.30 1.72 2.20 1.03 12.00 1.02 13.00 1.14 5.55 1.11 6.40 1.01 10.50
10.75 1.05 9.20 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.55 1.03 12.75
3.56 1.31 3.00 1.42 2.43 1.60 1.89 1.99 1.63 2.36 1.44 2.91 1.40 3.05 1.64 2.34 1.17 5.38 1.74 2.19 1.52 2.67 1.16 5.69 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00 1.12 6.50
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.12 6.15 1.10 7.10
1.20 4.77 1.10 7.65 1.23 4.39 1.17 5.47 1.42 3.00 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.30 3.35
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Шальке 04
49.7% (76)
Ничья
28.1% (43)
Унион Берлин
22.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (72)
Меньше
52.63% (80)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
27.5% (42)
1:1 Ничья
26.1% (40)
1:2 Унион Берлин
10.5% (16)
2:0 Шальке 04
9.2% (14)
1:0 Шальке 04
8.5% (13)
0:1 Унион Берлин
6.5% (10)
3:1 Шальке 04
2.6% (4)
1:3 Унион Берлин
2.6% (4)
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