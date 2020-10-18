Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ощипка Бастиан не смог попасть в створ ударом издали

31' Похьянпало Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Людевиг Килиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Андрих Роберт не смог попасть в створ ударом издали

17' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Маскарель Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Похьянпало Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру