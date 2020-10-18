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Шальке 04
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Унион Берлин
0'
0:1
55' Гол
Фридрих Марвин
1:1
69' Гол
Пасьенса Гонсало
71' Желтая карточка
Скрибски Стивен
74' Желтая карточка
Прёмель Гриша
77' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
83' Желтая карточка
Арит Амин
90'+4
23
Рённов
Фредерик
2
Людевиг
Килиан
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
10
Бенталеб
Набиль
6
Маскарель
Омар
22
Скрибски
Стивен
40
Боздоган
Джан
9
Раман
Бенито
11
Ибишевич
Ведад
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
15
Бюльтер
Мариус
9
Похьянпало
Йоэль
Шальке 04
4-2-3-1
Унион Берлин
4-2-3-1

Ход матча

55'
0:1
Фридрих Марвин
(Триммель Кристофер)
56'
Пасьенса Гонсало
Ибишевич Ведад
 
61'
Арит Амин
Боздоган Джан
 
67'
 
Авонийи Тайво
Похьянпало Йоэль
69'
Пасьенса Гонсало
(Маскарель Омар)
1:1
71'
Скрибски Стивен
 
74'
 
Прёмель Гриша
77'
Пасьенса Гонсало
 
77'
 
Ингвартсен Маркус
Крузе Макс
77'
 
Гентнер Кристиан
Бекер Шеральдо
82'
Шёпф Алессандро
Раман Бенито
 
83'
Арит Амин
 
90'
 
Эндо Кейта
Бюльтер Мариус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.25
2. Пасьенса Гонсало 1 0.25
3. Маскарель Омар 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридрих Марвин 2 0.5
2. Ингвартсен Маркус 1 0.25
3. Крузе Макс 1 0.25
4. Похьянпало Йоэль 1 0.25
5. Бюльтер Мариус 1 0.25
6. Шлоттербек Нико 1 0.25
7. Триммель Кристофер 0 0
8. Ленц Кристофер 0 0
9. Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Пасьенса Гонсало 2 0
4. Ибишевич Ведад 1 0
5. Ют Марк 1 0
6. Настасич Матия 1 0
7. Скрибски Стивен 1 0
8. Сане Салиф 1 0
9. Бенталеб Набиль 1 0
10. Арит Амин 1 0
11. Бурджеллаб Нассим 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 1 0
3. Андрих Роберт 1 0
4. Прёмель Гриша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Унион Берлин 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04
Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
11. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 16 1
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 153
Шальке 04 49.7% (76)
X 28.1% (43)
Унион Берлин 22.2% (34)
Все прогнозы
3.03 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.10 2.70
5.25 1.58 4.40
2.88 3.40 2.62
6.70 1.40 5.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.60 2.33 1.70 2.15 2.14 1.77 1.68 2.18 1.72 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20 1.14 5.55 1.11 6.40 1.01 10.50
10.75 1.05 9.20 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.55 1.03 12.75
3.56 1.31 3.00 1.42 2.43 1.60 1.89 1.99 2.45 1.59 2.04 1.84 1.62 2.38 1.42 2.97 1.46 2.83 1.27 3.97 1.52 2.67 1.16 5.69 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00 1.12 6.50
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.12 6.15 1.10 7.10
1.20 4.77 1.10 7.65 1.23 4.39 1.17 5.47 1.42 3.00 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.30 3.35
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Шальке 04 1:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Унион Берлин

Исход игры
Шальке 04
49.7% (76)
Ничья
28.1% (43)
Унион Берлин
22.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (72)
Меньше
52.63% (80)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
27.5% (42)
1:1 Ничья
26.1% (40)
1:2 Унион Берлин
10.5% (16)
2:0 Шальке 04
9.2% (14)
1:0 Шальке 04
8.5% (13)
0:1 Унион Берлин
6.5% (10)
3:1 Шальке 04
2.6% (4)
1:3 Унион Берлин
2.6% (4)
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