Шальке 04
1:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 300
Унион Берлин
0:1
55' ГолФридрих Марвин
1:1
69' ГолПасьенса Гонсало
71' Желтая карточкаСкрибски Стивен
74' Желтая карточкаПрёмель Гриша
77' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
83' Желтая карточкаАрит Амин
26
Сане
Салиф
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Тиау МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
55'
69'
71'
74'
77'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.25
|2.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.25
|3.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридрих Марвин
|2
|0.5
|2.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.25
|3.
|Крузе Макс
|1
|0.25
|4.
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.25
|5.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.25
|6.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.25
|7.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|8.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|9.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|4.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|5.
|Ют Марк
|1
|0
|6.
|Настасич Матия
|1
|0
|7.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|8.
|Сане Салиф
|1
|0
|9.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|10.
|Арит Амин
|1
|0
|11.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|3
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|3.
|Андрих Роберт
|1
|0
|4.
|Прёмель Гриша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Унион Берлин
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04
Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 16
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.70
|2.15
|2.14
|1.77
|1.68
|2.18
|1.72
|2.20
|1.15
|5.30
|1.09
|7.20
|1.14
|5.55
|1.11
|6.40
|1.01
|10.50
|10.75
|1.05
|—
|—
|9.20
|1.06
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.34
|3.32
|1.15
|5.75
|1.12
|6.55
|1.03
|12.75
|3.56
|1.31
|3.00
|1.42
|2.43
|1.60
|1.89
|1.99
|2.45
|1.59
|2.04
|1.84
|1.62
|2.38
|1.42
|2.97
|1.46
|2.83
|1.27
|3.97
|1.52
|2.67
|1.16
|5.69
|—
|—
|1.11
|7.42
|—
|—
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Исход игры
Шальке 04
49.7% (76)
Ничья
28.1% (43)
Унион Берлин
22.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (72)
Меньше
52.63% (80)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
27.5% (42)
1:1 Ничья
26.1% (40)
1:2 Унион Берлин
10.5% (16)
2:0 Шальке 04
9.2% (14)
1:0 Шальке 04
8.5% (13)
0:1 Унион Берлин
6.5% (10)
3:1 Шальке 04
2.6% (4)
1:3 Унион Берлин
2.6% (4)
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