Да, показали статистику, "Аугсбург" и вовсе не пробивал пока по воротам, обороняясь большую часть матча, дома так играть странно.

Вступили сразу три игрока "РБ Лейпцига" в прессинг на левом фланге атаки и сразу же отобрали мяч, начинается очередное наступление гостей.

Пытаются раз за разом убежать в контратаку футболисты "Аугсбурга", но главная проблема заключается в том, что центральные защитники "РБ Лейпцига" очень быстры.

Мукиэле боролся на правом фланге атаки с Мадсом, но не удалось заработать даже углового удара футболисту гостей.

Контратака хозяев! Хан получил мяч на правом фланге и оттуда простреливал в штрафную на Йенсена, которого в последний момент опередил Хальстенберг.

25' М-да, не совсем типичная игра Бундеслиги, особенно с участие "РБ Лейпцига", почти не было опасных моментом в нашем матче.

24' Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, пошёл на выход Гикевич и столкнулся с Нкунку, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока атаки.

23' И в ту же зону направил мяч Калиджиури, только на этот раз были там футболисты "Аугсбурга", но до удара дело не дошло.

22' Калиджиури выполнил подачу на ближнюю штангу, но там был лишь один Адамс, который выбил мяч за лицевую линию.

21' На ровном месте организовали угловой на свои ворота гости, это, кажется, Адамс из центра поля выполнил неточную передачу назад.

20' Как же здорово обращаются с мячом футболисты "РБ Лейпцига"! Бросается в глаза такая техника, высочайшего уровня команда.

19' Анхелиньо здорово перевёл мяч на правый фланг, откуда выполнил передачу в штрафную площадь Ольмо, но она оказалась безадресной.

18' Юпамекано пошёл в жесткий подкат на правом фланге под Грегорича, грубовато это выглядело, но вновь ограничивается устным предупреждением арбитр.

17' Нкунку покатил мяч в штрафную площадь соперника на Ольмо, который в касание пробивал в ближний угол, но спасает свою команду Гикевич.

16' А вот и первая позиционная атака "Аугсбурга" за долгое время, долго владели мячом хозяева на правом фланге, но извлечь из этого ничего не удалось.

15' Уже не первый месяц большинство чемпионатов играют без зрителей, но всё ещё тяжело к этому привыкнуть, совсем другая атмосфера.

14' Широко играют гости, пытаются задействовать оба фланга при атаке, чтобы растянуть оборону соперника, но компактно играет "Аугсбург".

12' Нкунку получил мяч на правом фланге, выполнил передачу чуть назад на Мукиэле, который моментально навесил в штрафную, но адресата эта подача не нашла.

11' По первым минутам уже понятно, в каком ключе будет проходить наша игра, хозяева будут уповать на контратаки, а "РБ Лейпциг" владеть мячом. Это было очевидно, конечно же, и до начала матча.

10' Быструю комбинацию попытались разыграть гости на подступах к штрафной площади "Аугсбурга", но передача Форсберга оказалась неточной.

9' Совсем без ворот пока играют у нас команды, поактивнее выглядят гости, но даже войти в чужую штрафную у них не получается.

8' Первый офсайд в матче. Это Нкунку после передачи Мукиэле забрался в положение "вне игры", не спорит с этим вингер "РБ Лейпцига".

7' Очень активно что-то подсказывает своим подопечным Нагельсманн, не могут пока войти полностью в игру гости.

6' Адамс нарушил правила в центре поля, сбив с ног Грегорича, грамотный тактический фол со стороны полузащитника гостей.

5' Неплохую комбинацию разыгрывали на правом фланге атаки футболисты "Аугсбурга", но в чистом подкате выбивает мяч из-под ног Фрамбергера Хенрихс.

4' Перекатывают хозяева мяч на своей половине поля, большими силами включились в прессинг футболисты "РБ Лейпцига" и вернули владение себе.

3' По-прежнему прихрамывает Мукиэле, но помощи медицинской бригады ему пока не потребовалось, расходится защитник.

2' Валентин с двух ног в центре поля прыгнул в Мукиэле, что самое удивительное, арбитр ограничился лишь устным предупреждением, за такое и красную иногда дают.