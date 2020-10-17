Аугсбург
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: ВВК Арена
РБ Лейпциг
28
Хан
Андре
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.25
|2.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.25
|3.
|Хан Андре
|1
|0.25
|4.
|Варгас Рубен
|1
|0.25
|5.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.25
|6.
|Нидерлехнер Флориан
|0
|0
|7.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|8.
|Иаго Лопес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.5
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.25
|3.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.25
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|5.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.25
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0.25
|7.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|8.
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|2.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|3.
|Хедира Рани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|2.
|Сорлот Александр
|1
|0
|3.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|4.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|5.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|РБ Лейпциг
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: + = -Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Кёльн Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|2.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|13 - 7
|6
|9.
|Вердер
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|Арминия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|17.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.77
|1.08
|11.50
|1.02
|2.75
|1.44
|3.75
|1.27
|—
|—
|1.60
|2.33
|2.11
|1.78
|1.85
|2.02
|1.76
|2.14
|1.20
|4.44
|1.27
|3.75
|1.05
|9.50
|1.07
|7.30
|1.06
|8.80
|1.01
|12.00
|1.01
|15.00
|15.00
|1.02
|13.75
|1.03
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.42
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.28
|3.72
|1.22
|4.40
|1.09
|7.80
|1.09
|7.70
|1.02
|14.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.25
|3.16
|1.38
|2.38
|1.62
|2.01
|1.87
|1.79
|2.10
|1.57
|2.49
|1.68
|2.31
|1.38
|3.17
|—
|—
|1.14
|6.12
|—
|—
|1.10
|8.38
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Аугсбург
3.8% (6)
Ничья
15.7% (25)
РБ Лейпциг
80.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (110)
Меньше
29.03% (45)
Обе команды забьют
Да
83.87% (130)
Нет
16.13% (25)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
54.1% (86)
1:1 Ничья
13.2% (21)
1:3 РБ Лейпциг
8.2% (13)
0:2 РБ Лейпциг
6.9% (11)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (10)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:1 Аугсбург
1.9% (3)
2:0 Аугсбург
1.9% (3)
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