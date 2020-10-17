  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 29'
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Валентин
Мадс
28
Хан
Андре
8
Хедира
Рани
33
Стробл
Тобиас
20
Калиджиури
Даниэль
11
Грегорич
Михаэль
24
Йенсен
Фредрик
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
14
Адамс
Тайлер
39
Хенрихс
Бенджамин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
25
Ольмо
Дани
Аугсбург
4-4-2
РБ Лейпциг
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 1 0.25
2. Грегорич Михаэль 1 0.25
3. Хан Андре 1 0.25
4. Варгас Рубен 1 0.25
5. Удуохаи Феликс 1 0.25
6. Нидерлехнер Флориан 0 0
7. Фрамбергер Рафаэль 0 0
8. Иаго Лопес 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.5
2. Поульсен Юссуф 1 0.25
3. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.25
4. Орбан Вилли 1 0.25
5. Анхелиньо Хосе 1 0.25
6. Хайдара Амаду 1 0.25
7. Нкунку Кристофер 0 0
8. Ольмо Дани 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 2 0
2. Грегорич Михаэль 1 0
3. Хедира Рани 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0
2. Сорлот Александр 1 0
3. Клостерманн Лукас 1 0
4. Адамс Тайлер 1 0
5. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 0 40% (2) 20% (1) 0 40% (2)
 РБ Лейпциг 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: + = -
Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Кёльн Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Кубок РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Аугсбург Кубок РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 2 8
2. Аугсбург 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 2 7
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Штуттгарт 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
8. Бавария Заявка 3 2 0 1 13 - 7 6
9. Вердер 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
11. Арминия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Байер Л 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14. Вольфсбург Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Герта 0:1 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
16. Майнц 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
17. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Шальке 04 Заявка 3 0 0 3 1 - 15 0
  • Первый тайм
  • 30'
    Контратака хозяев! Хан получил мяч на правом фланге и оттуда простреливал в штрафную на Йенсена, которого в последний момент опередил Хальстенберг.
  • 29'
    Мукиэле боролся на правом фланге атаки с Мадсом, но не удалось заработать даже углового удара футболисту гостей.
  • 28'
    Пытаются раз за разом убежать в контратаку футболисты "Аугсбурга", но главная проблема заключается в том, что центральные защитники "РБ Лейпцига" очень быстры.
  • 27'
    Вступили сразу три игрока "РБ Лейпцига" в прессинг на левом фланге атаки и сразу же отобрали мяч, начинается очередное наступление гостей.
  • 26'
    Да, показали статистику, "Аугсбург" и вовсе не пробивал пока по воротам, обороняясь большую часть матча, дома так играть странно. 
  • 25'
    М-да, не совсем типичная игра Бундеслиги, особенно с участие "РБ Лейпцига", почти не было опасных моментом в нашем матче.
  • 24'
    Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, пошёл на выход Гикевич и столкнулся с Нкунку, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока атаки. 
  • Угловой
    23'
    И в ту же зону направил мяч Калиджиури, только на этот раз были там футболисты "Аугсбурга", но до удара дело не дошло.
  • Угловой
    22'
    Калиджиури выполнил подачу на ближнюю штангу, но там был лишь один Адамс, который выбил мяч за лицевую линию.
  • 21'
    На ровном месте организовали угловой на свои ворота гости, это, кажется, Адамс из центра поля выполнил неточную передачу назад.
  • 20'
    Как же здорово обращаются с мячом футболисты "РБ Лейпцига"! Бросается в глаза такая техника, высочайшего уровня команда. 
  • 19'
    Анхелиньо здорово перевёл мяч на правый фланг, откуда выполнил передачу в штрафную площадь Ольмо, но она оказалась безадресной. 
  • 18'
    Юпамекано пошёл в жесткий подкат на правом фланге под Грегорича, грубовато это выглядело, но вновь ограничивается устным предупреждением арбитр. 
  • Опасный момент
    17'
    Нкунку покатил мяч в штрафную площадь соперника на Ольмо, который в касание пробивал в ближний угол, но спасает свою команду Гикевич.
  • 16'
    А вот и первая позиционная атака "Аугсбурга" за долгое время, долго владели мячом хозяева на правом фланге, но извлечь из этого ничего не удалось.
  • 15'
    Уже не первый месяц большинство чемпионатов играют без зрителей, но всё ещё тяжело к этому привыкнуть, совсем другая атмосфера.
  • 14'
    Широко играют гости, пытаются задействовать оба фланга при атаке, чтобы растянуть оборону соперника, но компактно играет "Аугсбург". 
  • 12'
    Нкунку получил мяч на правом фланге, выполнил передачу чуть назад на Мукиэле, который моментально навесил в штрафную, но адресата эта подача не нашла.
  • 11'
    По первым минутам уже понятно, в каком ключе будет проходить наша игра, хозяева будут уповать на контратаки, а "РБ Лейпциг" владеть мячом. Это было очевидно, конечно же, и до начала матча.
  • 10'
    Быструю комбинацию попытались разыграть гости на подступах к штрафной площади "Аугсбурга", но передача Форсберга оказалась неточной.
  • 9'
    Совсем без ворот пока играют у нас команды, поактивнее выглядят гости, но даже войти в чужую штрафную у них не получается.
  • Офсайд
    8'
    Первый офсайд в матче. Это Нкунку после передачи Мукиэле забрался в положение "вне игры", не спорит с этим вингер "РБ Лейпцига".
  • 7'
    Очень активно что-то подсказывает своим подопечным Нагельсманн, не могут пока войти полностью в игру гости.
  • 6'
    Адамс нарушил правила в центре поля, сбив с ног Грегорича, грамотный тактический фол со стороны полузащитника гостей.
  • 5'
    Неплохую комбинацию разыгрывали на правом фланге атаки футболисты "Аугсбурга", но в чистом подкате выбивает мяч из-под ног Фрамбергера Хенрихс.
  • 4'
    Перекатывают хозяева мяч на своей половине поля, большими силами включились в прессинг футболисты "РБ Лейпцига" и вернули владение себе.
  • 3'
    По-прежнему прихрамывает Мукиэле, но помощи медицинской бригады ему пока не потребовалось, расходится защитник. 
  • 2'
    Валентин с двух ног в центре поля прыгнул в Мукиэле, что самое удивительное, арбитр ограничился лишь устным предупреждением, за такое и красную иногда дают.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 4.60 1.50
7.00 3.90 1.52
6.00 4.80 1.54
5.60 4.28 1.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.08 11.50 1.02 2.75 1.44 3.75 1.27 1.60 2.33 2.11 1.78 1.85 2.02 1.76 2.14 1.20 4.44 1.27 3.75 1.05 9.50 1.07 7.30 1.06 8.80 1.01 12.00 1.01 15.00
15.00 1.02 13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.42 1.63 1.86 1.96 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80 1.09 7.70 1.02 14.50
4.20 1.25 3.16 1.38 2.38 1.62 2.01 1.87 1.79 2.10 1.57 2.49 1.68 2.31 1.38 3.17 1.14 6.12 1.10 8.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 2.37 1.58 1.12 6.10 1.22 4.30 1.13 5.80
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.85 1.45 2.34 1.64 1.83 2.06 1.52 2.63 1.37 3.20 1.24 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70 1.31 3.30
4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Аугсбург
3.8% (6)
Ничья
15.7% (25)
РБ Лейпциг
80.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (110)
Меньше
29.03% (45)
Обе команды забьют
Да
83.87% (130)
Нет
16.13% (25)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
54.1% (86)
1:1 Ничья
13.2% (21)
1:3 РБ Лейпциг
8.2% (13)
0:2 РБ Лейпциг
6.9% (11)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (10)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:1 Аугсбург
1.9% (3)
2:0 Аугсбург
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный