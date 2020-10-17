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Боруссия М
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Вольфсбург
0' 1'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
14
Мехмеди
Адмир
9
Вегхорст
Ваут
7
Брекало
Йосип
Боруссия М
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лайнер Штефан 1 0.33
2. Плеа Алассан 1 0.33
3. Тюрам Маркус 1 0.33
4. Штиндль Ларс 1 (1) 0.33
5. Хофманн Йонас 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брекало Йосип 1 0.33

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Бенсебаини Рами 2 0
2. Штиндль Ларс 1 0
3. Херрман Патрик 1 0
4. Лайнер Штефан 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Брукс Джон 1 0
2. Арнольд Максимилиан 1 0
3. Силва Паулу 1 0
4. Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 25% (1) 25% (1) 0 50% (2) 0 0
 Вольфсбург 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М
Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна
Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
11. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
12. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
17. Шальке 04 Заявка 3 0 0 3 1 - 15 0
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 1'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 1'
    Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Боруссия М начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Боруссия М 83.7% (128)
X 13.1% (20)
Вольфсбург 3.3% (5)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вольфсбург
1.82
4.25
4.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.77 3.95 4.30
1.81 4.10 4.50
1.90 4.20 4.25
1.82 4.05 4.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 4.50 1.18 3.60 1.28 2.30 1.65 2.05 1.80 1.80 2.05 1.50 2.55 1.27 3.85 1.20 4.40 1.07 7.60 1.06 8.20
13.00 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.39 1.70 1.80 2.01 1.49 2.54 1.21 3.72 1.16 4.33 1.05 7.50 1.04 8.00
4.94 1.20 2.83 1.48 2.33 1.67 2.08 1.84 1.81 2.10 1.63 2.40 1.51 2.69 1.20 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.55 2.55 1.20 4.90
3.60 1.29 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55
2.97 1.44 2.34 1.66 1.80 2.13 1.56 2.57 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.81 1.45 2.70
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.25
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.41
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Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Боруссия М
83.7% (128)
Ничья
13.1% (20)
Вольфсбург
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
79.61% (121)
Нет
20.39% (31)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.9% (87)
1:0 Боруссия М
11.8% (18)
1:1 Ничья
11.8% (18)
2:0 Боруссия М
6.5% (10)
3:1 Боруссия М
6.5% (10)
1:2 Вольфсбург
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Боруссия М
1.3% (2)
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