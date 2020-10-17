Боруссия М
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Боруссия Парк
Вольфсбург
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
29 Мармуш ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лайнер Штефан
|1
|0.33
|2.
|Плеа Алассан
|1
|0.33
|3.
|Тюрам Маркус
|1
|0.33
|4.
|Штиндль Ларс
|1 (1)
|0.33
|5.
|Хофманн Йонас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брекало Йосип
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|2.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|3.
|Херрман Патрик
|1
|0
|4.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брукс Джон
|1
|0
|2.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|3.
|Силва Паулу
|1
|0
|4.
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|Вольфсбург
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М
Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна
Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 15
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.30
|1.65
|2.05
|1.80
|1.80
|2.05
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.27
|3.85
|1.20
|4.40
|1.07
|7.60
|1.06
|8.20
|13.00
|1.00
|11.50
|1.01
|4.55
|1.19
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.39
|1.70
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.49
|2.54
|1.21
|3.72
|1.16
|4.33
|1.05
|7.50
|1.04
|8.00
|—
|—
|—
|—
|4.94
|1.20
|—
|—
|2.83
|1.48
|2.33
|1.67
|2.08
|1.84
|1.81
|2.10
|1.63
|2.40
|1.51
|2.69
|—
|—
|1.20
|5.08
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Боруссия М
83.7% (128)
Ничья
13.1% (20)
Вольфсбург
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
79.61% (121)
Нет
20.39% (31)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.9% (87)
1:0 Боруссия М
11.8% (18)
1:1 Ничья
11.8% (18)
2:0 Боруссия М
6.5% (10)
3:1 Боруссия М
6.5% (10)
1:2 Вольфсбург
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Боруссия М
1.3% (2)
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