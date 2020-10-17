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Боруссия М
1:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
22' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
77' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
77' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
1:0
78' Пенальти
Хофманн Йонас
1:1
85' Гол
Вегхорст Ваут
90' Желтая карточка
Херрман Патрик
90'+6
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
14
Мехмеди
Адмир
9
Вегхорст
Ваут
7
Брекало
Йосип
Боруссия М
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

Ход матча

22'
 
Шлагер Ксавер
46'
 
Герардт Янник
Шлагер Ксавер
70'
Херрман Патрик
Эмболо Брель
 
70'
Вольф Ханнес
Штиндль Ларс
 
76'
Янчке Тони
Лайнер Штефан
 
77'
Бенсебаини Рами
Вендт Оскар
 
77'
Нойхаус Флориан
 
77'
 
Гилавоги Жошуа
78'
Хофманн Йонас
1:0
78'
 
Штеффен Ренато
Мехмеди Адмир
85'
1:1
Вегхорст Ваут
(Баку Ридле)
85'
Траоре Ибраима
Тюрам Маркус
 
89'
 
Филипп Максимилиан
Брекало Йосип
90'
Херрман Патрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Йонас 1 (1) 0.25
2. Лайнер Штефан 1 0.25
3. Плеа Алассан 1 0.25
4. Тюрам Маркус 1 0.25
5. Штиндль Ларс 1 (1) 0.25
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 1 0.25
2. Брекало Йосип 1 0.25
3. Баку Ридле 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Херрман Патрик 2 0
2. Бенсебаини Рами 2 0
3. Штиндль Ларс 1 0
4. Лайнер Штефан 1 0
5. Нойхаус Флориан 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Шлагер Ксавер 2 0
2. Гилавоги Жошуа 1 0
3. Брукс Джон 1 0
4. Арнольд Максимилиан 1 0
5. Силва Паулу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1)
 Вольфсбург 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М
Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна
Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
17. Шальке 04 Заявка 3 0 0 3 1 - 15 0
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Боруссия М 83.7% (128)
X 13.1% (20)
Вольфсбург 3.3% (5)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.20 1.28 8.50
1.90 4.20 4.25
11.47 1.11 15.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.06 8.80 1.30 3.50 2.05 1.80 1.02 13.00 1.07 8.40 1.24 3.85 1.20 4.75 1.07 7.60 1.06 8.20
13.00 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.39 1.70 1.80 2.01 1.49 2.54 1.21 3.72 1.16 4.33 1.05 7.50 1.04 8.00
2.01 1.87 1.66 2.30 2.92 1.44 2.11 1.78 1.77 2.12 1.55 2.55 1.43 2.93 1.74 2.18 1.12 6.71 1.77 2.14 1.55 2.58 1.63 2.40 1.18 5.09 1.20 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.27 3.70 1.14 5.55 1.20 4.90
3.60 1.29 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55
1.59 2.44 1.35 3.34 1.11 7.07 1.49 2.74 1.35 3.34 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.81 1.45 2.70 1.27 3.70
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.95 1.41
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Вольфсбург

Исход игры
Боруссия М
83.7% (128)
Ничья
13.1% (20)
Вольфсбург
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
79.61% (121)
Нет
20.39% (31)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.9% (87)
1:1 Ничья
11.8% (18)
1:0 Боруссия М
11.8% (18)
2:0 Боруссия М
6.5% (10)
3:1 Боруссия М
6.5% (10)
1:2 Вольфсбург
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Боруссия М
1.3% (2)
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