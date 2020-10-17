Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Вольфсбург

92' Удар от ворот произведет Вольфсбург

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Херрман Патрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Траоре Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Г О О О О Л - Вегхорст Ваут изменил счет на табло!

85' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

84' Ох, нехорошо это выглядит. Тюрам Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Гилавоги Жошуа грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Нойхаус Флориан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Матч возобновлен

75' Кастельс Коэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус , обводя своих соперников

72' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

69' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Брекало Йосип нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

66' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Баку Ридле из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

60' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

60' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Мехмеди Адмир не смог попасть в створ ударом издали

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

53' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Лайнер Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Лайнер Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Лайнер Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля