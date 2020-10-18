Кёльн
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Рейн Энерги
Айнтрахт Фр
15' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
18
Туре
Альмами
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.25
|2.
|Андерссон Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.25
|4.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|5.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дост Бас
|2
|0.5
|2.
|Андре Силва
|2 (1)
|0.5
|3.
|Камада Даити
|1
|0.25
|4.
|Роде Себастьян
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|2.
|Хектор Йонас
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|1
|0
|7.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|2
|0
|2.
|Дост Бас
|1
|0
|3.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|4.
|Цубер Стивен
|1
|0
|5.
|Туре Альмами
|1
|0
|6.
|Камада Даити
|1
|0
|7.
|Баркок Аймен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Айнтрахт Фр
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм
Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 15
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|4.75
|1.18
|4.10
|1.23
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.98
|1.89
|1.75
|2.15
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.22
|4.20
|1.09
|6.50
|1.07
|8.40
|1.01
|12.00
|1.02
|13.00
|13.25
|1.03
|5.10
|1.18
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.63
|2.42
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.11
|6.95
|1.09
|7.70
|1.03
|12.25
|—
|—
|—
|—
|4.93
|1.20
|—
|—
|2.79
|1.48
|2.30
|1.68
|2.06
|1.84
|1.81
|2.09
|1.64
|2.38
|1.52
|2.66
|1.52
|2.69
|—
|—
|1.19
|5.07
|—
|—
|1.10
|8.20
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Кёльн
13.8% (21)
Ничья
19.7% (30)
Айнтрахт Фр
66.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.23% (100)
Меньше
33.77% (51)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
48% (73)
1:1 Ничья
18.4% (28)
1:3 Айнтрахт Фр
6.6% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
5.9% (9)
2:1 Кёльн
5.9% (9)
1:0 Кёльн
5.3% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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