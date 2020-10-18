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Кёльн
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
15' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
15'
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
20
Реджбекай
Элвис
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
17
Роде
Себастьян
3
Ильзанкер
Штефан
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Кёльн
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

15'
Эхизибуэ Кингсли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 1 0.25
2. Андерссон Себастьян 1 0.25
3. Реджбекай Элвис 1 0.25
4. Борнаув Себастьян 0 0
5. Тилманн Ян 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дост Бас 2 0.5
2. Андре Силва 2 (1) 0.5
3. Камада Даити 1 0.25
4. Роде Себастьян 1 0.25

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Соренсен Фредерик 2 0
2. Хектор Йонас 2 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Кцихос Рафаэль 1 0
5. Эхизибуэ Кингсли 1 0
6. Реджбекай Элвис 1 0
7. Борнаув Себастьян 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 2 0
2. Дост Бас 1 0
3. Ильзанкер Штефан 1 0
4. Цубер Стивен 1 0
5. Туре Альмами 1 0
6. Камада Даити 1 0
7. Баркок Аймен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Айнтрахт Фр 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: + = -
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм
Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
12. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17. Шальке 04 Заявка 3 0 0 3 1 - 15 0
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 152
Кёльн 13.8% (21)
X 19.7% (30)
Айнтрахт Фр 66.4% (101)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Айнтрахт Фр
3.35
3.80
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.80 2.20
2.90 3.80 2.28
3.06 4.00 2.22
3.35 3.64 2.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.75 1.18 4.10 1.23 2.40 1.57 1.98 1.89 1.75 2.15 1.55 2.45 1.32 3.40 1.22 4.20 1.09 6.50 1.07 8.40 1.01 12.00 1.02 13.00
13.25 1.03 5.10 1.18 4.05 1.25 2.44 1.57 1.94 1.88 1.63 2.42 1.33 3.38 1.25 4.05 1.11 6.95 1.09 7.70 1.03 12.25
4.93 1.20 2.79 1.48 2.30 1.68 2.06 1.84 1.81 2.09 1.64 2.38 1.52 2.66 1.52 2.69 1.19 5.07 1.10 8.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.65 1.53 1.57 2.40 1.27 4.00 1.14 5.55
3.52 1.30 2.43 1.56 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
3.20 1.37 2.64 1.51 2.07 1.81 1.65 2.31 1.47 2.81 1.30 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.15 1.16 3.68 1.28 2.12 1.72 1.51 2.56 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.63
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
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Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Кёльн
13.8% (21)
Ничья
19.7% (30)
Айнтрахт Фр
66.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.23% (100)
Меньше
33.77% (51)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
48% (73)
1:1 Ничья
18.4% (28)
1:3 Айнтрахт Фр
6.6% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
5.9% (9)
2:1 Кёльн
5.9% (9)
1:0 Кёльн
5.3% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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