Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' После проверки VAR судья изменил решение - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Удар от ворот произведет Кёльн

43' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Камада Даити навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Исмаил Якобс из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

38' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Дост Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Камада Даити навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

32' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Исмаил Якобс из команды Кёльн в офсайде

21' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Исмаил Якобс нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.

20' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хасебе Макото получил желтую карточку от судьи

18' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.