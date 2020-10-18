Кёльн
1:1
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги Зрители: 300
Айнтрахт Фр
15' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
19' Желтая карточкаХасебе Макото
0:1
45' ПенальтиАндре Силва
1:1
52' ГолДуда Ондрей
54' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
64' Желтая карточкаХорн Яннес
88' Желтая карточкаЮнес Амин
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
18
Туре
Альмами
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
19'
45'
0:1
52'
1:1
54'
64'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.25
|2.
|Андерссон Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.25
|4.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.25
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|6.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|7.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|3 (2)
|0.75
|2.
|Дост Бас
|2
|0.5
|3.
|Камада Даити
|1
|0.25
|4.
|Роде Себастьян
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|2.
|Хектор Йонас
|2
|0
|3.
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|4.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|5.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|6.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|7.
|Хорн Яннес
|1
|0
|8.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|2
|0
|2.
|Хасебе Макото
|1
|0
|3.
|Дост Бас
|1
|0
|4.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|5.
|Цубер Стивен
|1
|0
|6.
|Юнес Амин
|1
|0
|7.
|Туре Альмами
|1
|0
|8.
|Камада Даити
|1
|0
|9.
|Баркок Аймен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Айнтрахт Фр
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм
Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 15
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.20
|1.07
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|4.10
|1.23
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.98
|1.89
|1.75
|2.15
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.04
|10.00
|1.09
|6.50
|1.07
|8.40
|1.01
|12.00
|1.02
|13.00
|—
|—
|13.25
|1.03
|5.10
|1.18
|—
|—
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.63
|2.42
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.11
|6.95
|1.09
|7.70
|1.03
|12.25
|—
|—
|7.24
|1.12
|—
|—
|4.33
|1.24
|2.31
|1.67
|3.01
|1.43
|2.17
|1.75
|2.11
|1.79
|1.76
|2.16
|1.40
|3.12
|1.64
|2.38
|1.22
|4.64
|1.52
|2.69
|—
|—
|1.19
|5.07
|—
|—
|1.10
|8.20
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Кёльн
13.8% (21)
Ничья
19.7% (30)
Айнтрахт Фр
66.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.23% (100)
Меньше
33.77% (51)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
48% (73)
1:1 Ничья
18.4% (28)
1:3 Айнтрахт Фр
6.6% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
5.9% (9)
2:1 Кёльн
5.9% (9)
1:0 Кёльн
5.3% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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