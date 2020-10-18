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Кёльн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Айнтрахт Фр
0'
15' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
19' Желтая карточка
Хасебе Макото
0:1
45' Пенальти
Андре Силва
1:1
52' Гол
Дуда Ондрей
54' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
64' Желтая карточка
Хорн Яннес
88' Желтая карточка
Юнес Амин
90'+4
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
20
Реджбекай
Элвис
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
17
Роде
Себастьян
3
Ильзанкер
Штефан
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Кёльн
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

15'
Эхизибуэ Кингсли
 
19'
 
Хасебе Макото
45'
0:1
Андре Силва
52'
Дуда Ондрей
(Эхизибуэ Кингсли)
1:1
54'
Реджбекай Элвис
 
64'
Хорн Яннес
 
69'
 
Юнес Амин
Цубер Стивен
72'
Эзкан Салих
Дуда Ондрей
 
83'
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
 
86'
 
Баркок Аймен
Андре Силва
88'
 
Юнес Амин
89'
Модест Антони
Андерссон Себастьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 1 0.25
2. Андерссон Себастьян 1 0.25
3. Дуда Ондрей 1 0.25
4. Реджбекай Элвис 1 0.25
5. Эхизибуэ Кингсли 0 0
6. Борнаув Себастьян 0 0
7. Тилманн Ян 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 3 (2) 0.75
2. Дост Бас 2 0.5
3. Камада Даити 1 0.25
4. Роде Себастьян 1 0.25

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Соренсен Фредерик 2 0
2. Хектор Йонас 2 0
3. Эхизибуэ Кингсли 2 0
4. Реджбекай Элвис 2 0
5. Дуда Ондрей 1 0
6. Кцихос Рафаэль 1 0
7. Хорн Яннес 1 0
8. Борнаув Себастьян 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 2 0
2. Хасебе Макото 1 0
3. Дост Бас 1 0
4. Ильзанкер Штефан 1 0
5. Цубер Стивен 1 0
6. Юнес Амин 1 0
7. Туре Альмами 1 0
8. Камада Даити 1 0
9. Баркок Аймен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)
 Айнтрахт Фр 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: + = -
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм
Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Шальке 04 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 15 1
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 152
Кёльн 13.8% (21)
X 19.7% (30)
Айнтрахт Фр 66.4% (101)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.90 1.63 3.70
12.00 1.20 7.50
3.06 4.00 2.22
5.69 1.83 3.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.07 4.44 1.20 4.10 1.23 1.20 4.44 1.98 1.89 1.75 2.15 1.28 3.60 1.32 3.40 1.04 10.00 1.09 6.50 1.07 8.40 1.01 12.00 1.02 13.00
13.25 1.03 5.10 1.18 4.05 1.25 2.44 1.57 1.94 1.88 1.63 2.42 1.33 3.38 1.25 4.05 1.11 6.95 1.09 7.70 1.03 12.25
7.24 1.12 4.33 1.24 2.31 1.67 3.01 1.43 2.17 1.75 2.11 1.79 1.76 2.16 1.40 3.12 1.64 2.38 1.22 4.64 1.52 2.69 1.19 5.07 1.10 8.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 2.65 1.53 1.11 6.50 1.27 4.00 1.14 5.55
3.52 1.30 2.43 1.56 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
1.52 2.63 1.30 3.68 2.07 1.81 1.65 2.31 1.47 2.81 1.30 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.15 1.16 3.68 1.28 2.12 1.72 1.51 2.56 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Кёльн
13.8% (21)
Ничья
19.7% (30)
Айнтрахт Фр
66.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.23% (100)
Меньше
33.77% (51)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
48% (73)
1:1 Ничья
18.4% (28)
1:3 Айнтрахт Фр
6.6% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
5.9% (9)
2:1 Кёльн
5.9% (9)
1:0 Кёльн
5.3% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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