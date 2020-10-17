Арминия
0:2
Первый тайм: 28'
Стадион: Шюко-Арена
Бавария
0:1
8' ГолМюллер Томас
0:2
26' ГолЛевандовски Роберт
16
Кунце
Фабиан
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
0:1
26'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.25
|2.
|Суку Себио
|1
|0.25
|3.
|Ортега Штефан
|0
|0
|4.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|5 (2)
|1.25
|2.
|Гнабри Серж
|3
|0.75
|3.
|Мюллер Томас
|2
|0.5
|4.
|Киммих Йозуа
|1
|0.25
|5.
|Сане Лерой
|1
|0.25
|6.
|Горетцка Леон
|1
|0.25
|7.
|Мусиала Джамал
|1
|0.25
|8.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|1
|0
|2.
|Клос Фабиан
|1
|0
|3.
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|4.
|Суку Себио
|1
|0
|5.
|Бруннер Седрик
|1
|0
|6.
|Де Медина Натан
|1
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|1
|0
|2.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|4.
|Гнабри Серж
|1
|0
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|6.
|Эрнандес Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Бавария
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: + = -Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия
Бавария Последние 20 матчей: + = -Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария
Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 7
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Арминия
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 15
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.50
|1.03
|11.50
|1.02
|7.40
|1.07
|7.20
|1.07
|2.07
|1.76
|3.85
|1.25
|2.11
|1.73
|3.20
|1.35
|2.08
|1.75
|2.25
|1.69
|2.04
|1.83
|1.83
|2.05
|—
|—
|1.55
|2.63
|1.31
|3.45
|1.23
|4.44
|1.10
|6.10
|1.09
|6.70
|—
|—
|—
|—
|8.20
|1.04
|7.30
|1.07
|—
|—
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.34
|1.74
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.54
|2.41
|1.29
|3.32
|1.17
|4.35
|1.06
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.15
|1.25
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.54
|2.10
|1.79
|1.90
|1.98
|1.68
|2.27
|1.68
|2.29
|1.56
|2.54
|—
|—
|1.24
|4.33
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арминия 0:2 Бавария
Исход игры
Арминия
0.6% (1)
Ничья
1.2% (2)
Бавария
98.1% (159)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (106)
Меньше
33.33% (53)
Обе команды забьют
Да
35.22% (56)
Нет
64.78% (103)
Популярный счёт
0:2 Бавария
30.9% (50)
0:3 Бавария
22.8% (37)
1:3 Бавария
19.8% (32)
1:2 Бавария
10.5% (17)
0:4 Бавария
8% (13)
1:4 Бавария
1.9% (3)
0:1 Бавария
1.2% (2)
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