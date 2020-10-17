С углового навесил Доан на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов Эрандес вынес сферу в центр поля.

Мягко забросил Кунце в штрафную на Клоса, но того опередил вышедший из ворот Нойер и забрал мяч в руки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Роберт Левандовски! Прорвался по левой бровке Горетцка и прострелил низом в штрафную. Здесь грамотно остановил мяч Левандовски и вторым касанием пробил точно в ближний верхний угол.

В разрез отдавал в штрафную соперника Коман на ход Левандовски, но тому пробить не позволил Ван дер Хорн.

Пробивал головой Левандовски после навеса с фланга от Эрнандеса, но мяч с нижнего угла в красивом прыжке вытащил Ортега.

24' Мягко забросил Пипер в штрафную на Доана, который пробил с разворота, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

23' Диагональный пас исполнял Горетцка в штрафную на Гнабри, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

22' С левого фланга прострелил в центр штрафной Эрнандес, но здесь пробить по воротам Горетцке не удалось в борьбе с Хартелем.

21' Убегал в контратаку по флангу Доан, но откровенно передержал он мяч и в итоге подарил его защитнику.

20' Со штрафного Горетцка навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

19' Получил по ногам перед чужой штрафной Павар от Гебауэра. Штрафной удар будут исполнять мюнхенцы.

18' С левого фланга Эрнандес попытался прострелить в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

17' С углового навесил в центр штрафной площади Мюллер, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Зюле.

16' Убежал по флангу Эрнандес и подал на дальнюю штангу, где с ходу пробил в касание Мюллер, но Ортега каким-то чудом смог перевести на угловой.

15' Прорвался на скорости в штрафную соперника Коман и упал в борьбе с защитником, но судья проигнорировал этот эпизод.

14' Пробивал головой Толиссо из пределов штрафной после подачи от Комана, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

13' Мюллер разрезным пасом запустил по левой бровке Комана, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

12' Перехватил мяч в центре поля Доан и тут же убежал к чужой штрафной, но вот отдать точный пас на ход Клосе он не смог.

11' С правого фланга подал Павар на дальнюю штангу, куда ворвался Коман, но его опередил Ван дер Хорн и вынес мяч головой.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Томас Мюллер! Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и сбросил в касание на Мюллера, который выскочил один на один с голкипером и со второй попытки сумел отправить сферу в сетку.

9' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Кунце на Клоса, но тому пробить не позволил Зюле.

8' Мог выскакивать на ворота соперника Гебауэр после заброса от Притля, но вышел за пределы штрафной Нойер и вынес мяч ногой.

7' С правого фланга навесил Кунце в центр штрафной площади, но здесь пробить Доану не позволил в верховой борьбе Зюле.

6' Получил по ногам в центре поля Горетцка от Кунце. Судья все видел и назначил штрафной удар.

5' Ворвался в штрафную соперника Гнабри после заброса от Алабы, но упал в борьба с защитником, но пенальти тут точно не будет.

4' Ворвался в штрафную соперника на скорости Клос и пробил в ближний угол, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.

3' Простреливал с левого фланга Эрнандес в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.