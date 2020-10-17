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  3. Германия
Арминия
0:2
Первый тайм: 28'

Стадион:
Бавария
0'
0:1
8' Гол
Мюллер Томас
0:2
26' Гол
Левандовски Роберт
28'
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
16
Кунце
Фабиан
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
7
Гебауэр
Кристиан
9
Клос
Фабиан
8
Доан
Рицу
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
24
Толиссо
Корентен
18
Горетцка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Арминия
4-3-3
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Мюллер Томас
26'
0:2
Левандовски Роберт
(Горетцка Леон)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдмундссон Йохан 1 0.25
2. Суку Себио 1 0.25
3. Ортега Штефан 0 0
4. Кордова Серхио 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 5 (2) 1.25
2. Гнабри Серж 3 0.75
3. Мюллер Томас 2 0.5
4. Киммих Йозуа 1 0.25
5. Сане Лерой 1 0.25
6. Горетцка Леон 1 0.25
7. Мусиала Джамал 1 0.25
8. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 1 0
2. Клос Фабиан 1 0
3. Ван дер Хорн Майк 1 0
4. Суку Себио 1 0
5. Бруннер Седрик 1 0
6. Де Медина Натан 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 1 0
2. Нойер Мануэль 1 0
3. Левандовски Роберт 1 0
4. Гнабри Серж 1 0
5. Киммих Йозуа 1 0
6. Эрнандес Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Бавария 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: + = -
Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария
Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Арминия Бундеслига Бавария 2:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария 1:0 Заявка 4 3 0 1 14 - 7 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
11. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
12. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Арминия 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Вольфсбург Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
17. Шальке 04 Заявка 3 0 0 3 1 - 15 0
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    30'
    Пробивал головой Левандовски после навеса с фланга от Эрнандеса, но мяч с нижнего угла в красивом прыжке вытащил Ортега.
  • 29'
    В разрез отдавал в штрафную соперника Коман на ход Левандовски, но тому пробить не позволил Ван дер Хорн.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Роберт Левандовски! Прорвался по левой бровке Горетцка и прострелил низом в штрафную. Здесь грамотно остановил мяч Левандовски и вторым касанием пробил точно в ближний верхний угол.
  • 26'
    Мягко забросил Кунце в штрафную на Клоса, но того опередил вышедший из ворот Нойер и забрал мяч в руки.
  • 25'
    С углового навесил Доан на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов Эрандес вынес сферу в центр поля.
  • Угловой
    24'
    Мягко забросил Пипер в штрафную на Доана, который пробил с разворота, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • Офсайд
    23'
    Диагональный пас исполнял Горетцка в штрафную на Гнабри, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 22'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Эрнандес, но здесь пробить по воротам Горетцке не удалось в борьбе с Хартелем.
  • 21'
    Убегал в контратаку по флангу Доан, но откровенно передержал он мяч и в итоге подарил его защитнику.
  • 20'
    Со штрафного Горетцка навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 19'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Павар от Гебауэра. Штрафной удар будут исполнять мюнхенцы.
  • Угловой
    18'
    С левого фланга Эрнандес попытался прострелить в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 17'
    С углового навесил в центр штрафной площади Мюллер, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Зюле.
  • Опасный момент
    16'
    Убежал по флангу Эрнандес и подал на дальнюю штангу, где с ходу пробил в касание Мюллер, но Ортега каким-то чудом смог перевести на угловой.
  • 15'
    Прорвался на скорости в штрафную соперника Коман и упал в борьбе с защитником, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 14'
    Пробивал головой Толиссо из пределов штрафной после подачи от Комана, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 13'
    Мюллер разрезным пасом запустил по левой бровке Комана, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 12'
    Перехватил мяч в центре поля Доан и тут же убежал к чужой штрафной, но вот отдать точный пас на ход Клосе он не смог.
  • 11'
    С правого фланга подал Павар на дальнюю штангу, куда ворвался Коман, но его опередил Ван дер Хорн и вынес мяч головой.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Томас Мюллер! Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и сбросил в касание на Мюллера, который выскочил один на один с голкипером и со второй попытки сумел отправить сферу в сетку.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Кунце на Клоса, но тому пробить не позволил Зюле.
  • 8'
    Мог выскакивать на ворота соперника Гебауэр после заброса от Притля, но вышел за пределы штрафной Нойер и вынес мяч ногой.
  • 7'
    С правого фланга навесил Кунце в центр штрафной площади, но здесь пробить Доану не позволил в верховой борьбе Зюле.
  • 6'
    Получил по ногам в центре поля Горетцка от Кунце. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 5'
    Ворвался в штрафную соперника Гнабри после заброса от Алабы, но упал в борьба с защитником, но пенальти тут точно не будет.
  • 4'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Клос и пробил в ближний угол, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.
  • 3'
    Простреливал с левого фланга Эрнандес в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Баварии"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
13.00 8.50 1.17
15.50 7.77 1.16
20.50 10.75 1.16
17.29 9.47 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.03 11.50 1.02 7.40 1.07 7.20 1.07 2.07 1.76 3.85 1.25 2.11 1.73 3.20 1.35 2.08 1.75 2.25 1.69 2.04 1.83 1.83 2.05 1.55 2.63 1.31 3.45 1.23 4.44 1.10 6.10 1.09 6.70
8.20 1.04 7.30 1.07 3.88 1.24 3.26 1.34 2.34 1.74 1.82 1.99 1.54 2.41 1.29 3.32 1.17 4.35 1.06 6.75
4.15 1.25 2.60 1.54 2.10 1.79 1.90 1.98 1.68 2.27 1.68 2.29 1.56 2.54 1.24 4.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.50 1.29 2.00 1.81 1.50 2.65 1.25 3.90
5.70 1.14 4.05 1.24 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
3.49 1.28 2.18 1.74 1.81 2.07 1.57 2.49 1.53 2.62 1.41 3.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.49 2.70 1.44 2.04 1.77 1.57 2.31
5.70 1.14 2.65 1.48 1.99 1.82 1.56 2.43 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.98
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.41
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Прогнозы на матч Арминия 0:2 Бавария

Исход игры
Арминия
0.6% (1)
Ничья
1.2% (2)
Бавария
98.1% (159)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (106)
Меньше
33.33% (53)
Обе команды забьют
Да
35.22% (56)
Нет
64.78% (103)
Популярный счёт
0:2 Бавария
30.9% (50)
0:3 Бавария
22.8% (37)
1:3 Бавария
19.8% (32)
1:2 Бавария
10.5% (17)
0:4 Бавария
8% (13)
1:4 Бавария
1.9% (3)
0:1 Бавария
1.2% (2)
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