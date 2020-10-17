Рух Львов
0:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
7' Желтая карточкаКлимчук Юрий
0:1
30' ГолДе Пена Карлос
59' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
0:2
90' ГолРодригес Жерсон
30
Копына
Юрий
12
Erik
Gliha
14
Брикнер
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
7'
30'
59'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.17
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.17
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.17
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.17
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|3 (1)
|0.5
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.33
|3.
|Вербич Беньямин
|2
|0.33
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0.17
|5.
|Буяльский Виталий
|1
|0.17
|6.
|Де Пена Карлос
|1
|0.17
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0.17
|8.
|Андриевский Александр
|1
|0.17
|9.
|Караваев Александр
|0
|0
|10.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуць Игорь
|3
|0
|2.
|Мысык Марьян
|3
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|4.
|Erik Gliha
|2
|0
|5.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|6.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|7.
|Парамонов Вадим
|0
|1
|8.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|9.
|Брикнер Иван
|1
|0
|10.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|11.
|Заставный Владимир
|1
|0
|12.
|Русин Ростислав
|1
|0
|13.
|Климчук Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|2
|0
|2.
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|3.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|5.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Динамо Киев
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка
Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев
Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 7
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|1.90
|1.90
|1.25
|3.90
|1.14
|5.55
|2.06
|1.76
|1.17
|4.90
|1.73
|2.11
|1.12
|6.10
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|1.09
|6.50
|1.08
|7.10
|1.02
|12.00
|11.25
|1.00
|11.00
|1.00
|4.75
|1.15
|3.90
|1.23
|2.47
|1.57
|—
|—
|1.89
|1.85
|—
|—
|1.54
|2.32
|1.28
|3.26
|1.21
|3.84
|1.07
|6.50
|1.04
|7.90
|—
|—
Прогнозы на матч Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Исход игры
Рух Львов
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Динамо Киев
98.7% (150)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
30.67% (46)
Нет
69.33% (104)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
46.1% (70)
1:2 Динамо Киев
18.4% (28)
0:3 Динамо Киев
14.5% (22)
1:3 Динамо Киев
9.9% (15)
0:1 Динамо Киев
5.9% (9)
0:4 Динамо Киев
2% (3)
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