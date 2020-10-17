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Рух Львов
0:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
7' Желтая карточка
Климчук Юрий
0:1
30' Гол
Де Пена Карлос
59' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
0:2
90' Гол
Родригес Жерсон
90'+4
33
Бандура
Александр
30
Копына
Юрий
32
Стаменкович
Милош
4
Дуць
Игорь
12
Erik
Gliha
18
Мартынюк
Ярослав
7
Климчук
Юрий
99
Русин
Ростислав
14
Брикнер
Иван
23
Бойчук
Богдан
19
Кондраков
Даниил
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
89
Супряга
Владислав
Рух Львов
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.17
2. Федорчук Валерий 1 0.17
3. Бойчук Игорь 1 0.17
4. Климчук Юрий 1 0.17
5. Копына Юрий 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 3 (1) 0.5
2. Супряга Владислав 2 0.33
3. Вербич Беньямин 2 0.33
4. Шапаренко Николай 1 0.17
5. Буяльский Виталий 1 0.17
6. Де Пена Карлос 1 0.17
7. Родригес Жерсон 1 0.17
8. Андриевский Александр 1 0.17
9. Караваев Александр 0 0
10. Кедзёра Томаш 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Дуць Игорь 3 0
2. Мысык Марьян 3 0
3. Кухаревич Николай 3 0
4. Erik Gliha 2 0
5. Мартынюк Ярослав 2 0
6. Кухарук Андрей 2 0
7. Парамонов Вадим 0 1
8. Стаменкович Милош 1 0
9. Брикнер Иван 1 0
10. Бойчук Богдан 1 0
11. Заставный Владимир 1 0
12. Русин Ростислав 1 0
13. Климчук Юрий 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 2 0
2. Сидорчук Сергей 1 0
3. Де Пена Карлос 1 0
4. Шапаренко Николай 1 0
5. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Динамо Киев 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка
Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев
Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев 0:0 Рух Львов Товарищеские матчи Динамо Киев 0:0 Рух Львов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
7. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 7 6
10. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Де Пена Карлос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Климчук Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Рух Львов 0% (0)
X 1.3% (2)
Динамо Киев 98.7% (150)
Все прогнозы
3.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
89.00 7.70 1.08
51.00 10.00 1.07
10.75 6.10 1.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 2.06 1.76 1.17 4.90 1.73 2.11 1.12 6.10 1.12 6.10 1.09 7.20 1.09 6.50 1.08 7.10 1.02 12.00
11.25 1.00 11.00 1.00 4.75 1.15 3.90 1.23 2.47 1.57 1.89 1.85 1.54 2.32 1.28 3.26 1.21 3.84 1.07 6.50 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
3.46 1.28 2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.75 1.48 2.63 1.30 3.50
3.54 1.27 1.96 1.77 1.47 2.57

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.80 1.28
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Прогнозы на матч Рух Львов 0:2 Динамо Киев

Исход игры
Рух Львов
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Динамо Киев
98.7% (150)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
30.67% (46)
Нет
69.33% (104)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
46.1% (70)
1:2 Динамо Киев
18.4% (28)
0:3 Динамо Киев
14.5% (22)
1:3 Динамо Киев
9.9% (15)
0:1 Динамо Киев
5.9% (9)
0:4 Динамо Киев
2% (3)
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