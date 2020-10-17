Минай
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Мариуполь
20' Желтая карточкаСтасюк Пётр
35' Желтая карточкаСнижко Александр
37' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
41' Желтая карточкаБыков Алексей
44
Mislav
Matic
14
Голодюк
Олег
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
20'
35'
37'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0.2
|2.
|Нуриев Анатолий
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|1
|0.17
|2.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.17
|3.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.17
|4.
|Бондаренко Артём
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|2.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|3.
|Попович Андрей
|2
|0
|4.
|Лопырёнок Максим
|2
|0
|5.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|6.
|Шиндер Антон
|1
|0
|7.
|Снижко Александр
|1
|0
|8.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|9.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|3.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Быков Алексей
|3
|0
|5.
|Петерман Никита
|1
|1
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|12.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|13.
|Чех Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Мариуполь
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь
Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Минай
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
Прогнозы на матч Минай 0:0 Мариуполь
Исход игры
Минай
11.4% (17)
Ничья
41.6% (62)
Мариуполь
47% (70)
Тотал 2.5
Больше
25.17% (37)
Меньше
74.83% (110)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (54)
0:1 Мариуполь
20.1% (30)
1:2 Мариуполь
18.8% (28)
1:0 Минай
7.4% (11)
0:2 Мариуполь
5.4% (8)
0:0 Ничья
4.7% (7)
2:1 Минай
4% (6)
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