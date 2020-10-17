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Минай
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Мариуполь
0'
20' Желтая карточка
Стасюк Пётр
35' Желтая карточка
Снижко Александр
37' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
41' Желтая карточка
Быков Алексей
66'
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
98
Снижко
Александр
29
Кожанов
Денис
16
Oleksandr
Glahola
14
Голодюк
Олег
7
Нуриев
Анатолий
19
Шиндер
Антон
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
29
Танковский
Вячеслав
21
Бондаренко
Артём
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Минай
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.2
2. Нуриев Анатолий 1 (1) 0.2
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.17
2. Сагуткин Даниил 1 0.17
3. Топалов Дмитрий 1 0.17
4. Бондаренко Артём 1 0.17

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Пыняшко Василий 1 1
2. Dmytro Pavlish 1 1
3. Попович Андрей 2 0
4. Лопырёнок Максим 2 0
5. Rustam Akhmedzade 2 0
6. Шиндер Антон 1 0
7. Снижко Александр 1 0
8. Маткобожик Александр 1 0
9. Kyrylo Melichenko 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Сагуткин Даниил 2 1
2. Игнатенко Даниил 2 1
3. Топалов Дмитрий 3 0
4. Быков Алексей 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Стасюк Пётр 1 0
13. Чех Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Мариуполь 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь
Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Колос Ковалёвка Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
5. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
6. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Мариуполь 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Минай 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Снижко Александр получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Oleksandr Glahola уходит с поля. Кныш Данило выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Petro Stasyuk получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Минай 11.4% (17)
X 41.6% (62)
Мариуполь 47% (70)
Все прогнозы
3.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Мариуполь
4.50
3.22
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 2.45 2.35
5.00 2.08 2.16
3.22 3.22 2.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.63 1.48 6.60 1.09 1.35 3.15 2.21 1.61 1.92 1.88 1.07 8.40 1.32 3.20 1.03 12.00 1.08 7.00 1.01 15.00 1.01 14.00
7.70 1.04 6.50 1.07 2.88 1.36 2.21 1.62 1.69 2.22 1.32 3.20 1.22 3.82 1.06 6.85 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.86 1.94 1.03 12.00 1.11 6.00 1.02 13.00
2.65 1.44 1.73 2.03 1.34 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.20 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.38 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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Прогнозы на матч Минай 0:0 Мариуполь

Исход игры
Минай
11.4% (17)
Ничья
41.6% (62)
Мариуполь
47% (70)
Тотал 2.5
Больше
25.17% (37)
Меньше
74.83% (110)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (54)
0:1 Мариуполь
20.1% (30)
1:2 Мариуполь
18.8% (28)
1:0 Минай
7.4% (11)
0:2 Мариуполь
5.4% (8)
0:0 Ничья
4.7% (7)
2:1 Минай
4% (6)
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