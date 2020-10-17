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Минай
0:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
20' Желтая карточка
Стасюк Пётр
35' Желтая карточка
Снижко Александр
37' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
41' Желтая карточка
Быков Алексей
66' Желтая карточка
Mislav Matic
86' Желтая карточка
Шиндер Антон
0:1
90' Пенальти
Бондаренко Артём
90'+4
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
98
Снижко
Александр
29
Кожанов
Денис
16
Oleksandr
Glahola
14
Голодюк
Олег
7
Нуриев
Анатолий
19
Шиндер
Антон
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
29
Танковский
Вячеслав
21
Бондаренко
Артём
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Минай
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.2
2. Нуриев Анатолий 1 (1) 0.2
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 2 (1) 0.33
2. Кулаков Андрей 1 0.17
3. Сагуткин Даниил 1 0.17
4. Топалов Дмитрий 1 0.17

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Пыняшко Василий 1 1
2. Dmytro Pavlish 1 1
3. Шиндер Антон 2 0
4. Попович Андрей 2 0
5. Лопырёнок Максим 2 0
6. Rustam Akhmedzade 2 0
7. Снижко Александр 1 0
8. Маткобожик Александр 1 0
9. Mislav Matic 1 0
10. Kyrylo Melichenko 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Сагуткин Даниил 2 1
2. Игнатенко Даниил 2 1
3. Топалов Дмитрий 3 0
4. Быков Алексей 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Стасюк Пётр 1 0
13. Чех Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Мариуполь 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь
Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Колос Ковалёвка Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
5. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
6. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
7. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Снижко Александр получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Oleksandr Glahola уходит с поля. Кныш Данило выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Petro Stasyuk получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Минай 11.4% (17)
X 41.6% (62)
Мариуполь 47% (70)
Все прогнозы
3.2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.80 1.58 3.70
6.80 1.55 3.80
3.22 3.22 2.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.65 2.22 6.60 1.09 1.09 7.20 2.21 1.61 1.92 1.88 1.07 8.40 1.32 3.20 1.03 12.00 1.08 7.00 1.01 15.00 1.01 14.00
7.70 1.04 6.50 1.07 2.88 1.36 2.21 1.62 1.69 2.22 1.32 3.20 1.22 3.82 1.06 6.85 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.86 1.94 1.03 12.00 1.11 6.00 1.02 13.00
2.65 1.44 1.73 2.03 1.34 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.20 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.38 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Минай 0:1 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Минай 0:1 Мариуполь

Исход игры
Минай
11.4% (17)
Ничья
41.6% (62)
Мариуполь
47% (70)
Тотал 2.5
Больше
25.17% (37)
Меньше
74.83% (110)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (54)
0:1 Мариуполь
20.1% (30)
1:2 Мариуполь
18.8% (28)
1:0 Минай
7.4% (11)
0:2 Мариуполь
5.4% (8)
0:0 Ничья
4.7% (7)
2:1 Минай
4% (6)
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