Заря
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Славутич-Арена
Колос Ковалёвка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|2
|0.33
|2.
|Юрченко Владлен
|2 (1)
|0.33
|3.
|Гладкий Александр
|2
|0.33
|4.
|Громов Артём
|2
|0.33
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.17
|6.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.33
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.33
|3.
|Гавриш Виталий
|1
|0.17
|4.
|Костишин Денис
|1
|0.17
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.17
|6.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.17
|7.
|Кравченко Никита
|0
|0
|8.
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|9.
|Богданов Андрей
|0
|0
|10.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Фаворов Денис
|2
|0
|3.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|4.
|Цвек Ловро
|2
|0
|5.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|6.
|Гречкин Максим
|2
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|2
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|3.
|Милько Вадим
|1
|0
|4.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|5.
|Петров Кирилл
|1
|0
|6.
|Новак Евгений
|1
|0
|7.
|Максименко Максим
|1
|0
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0
|9.
|Черноморец Александр
|1
|0
|10.
|Костишин Денис
|1
|0
|11.
|Антюх Денис
|1
|0
|12.
|Волынец Евгений
|1
|0
|13.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|0
|Колос Ковалёвка
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь
Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Заря: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 7
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.06
|9.40
|1.04
|3.05
|1.37
|3.10
|1.37
|2.14
|1.71
|1.72
|2.10
|1.82
|1.98
|1.61
|2.33
|1.25
|3.90
|1.18
|4.50
|1.08
|7.77
|1.04
|9.20
|1.01
|15.00
|9.50
|1.01
|9.10
|1.02
|3.40
|1.27
|2.97
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.56
|2.33
|1.36
|2.88
|1.15
|4.60
|1.11
|5.20
|1.02
|9.20
|—
|—
Прогнозы на матч Заря 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Заря
79.6% (121)
Ничья
16.4% (25)
Колос Ковалёвка
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
59.33% (89)
Нет
40.67% (61)
Популярный счёт
2:1 Заря
40.8% (62)
1:0 Заря
21.1% (32)
2:0 Заря
15.1% (23)
1:1 Ничья
11.2% (17)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:1 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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