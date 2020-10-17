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Заря
1:1
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
28' Желтая карточка
Фаворов Денис
1:0
44' Гол
Кочергин Владислав
45' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
46' Желтая карточка
Юрченко Владлен
59' Желтая карточка
Цвек Ловро
90' Вторая желтая карточка
Юрченко Владлен
1:1
90' Пенальти
Селезнёв Евгений
90'+5
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
80
Юрченко
Владлен
27
Назарина
Егор
4
Цвек
Ловро
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
31
Кучерук
Владислав
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
99
Задоя
Евгений
48
Ореховский
Павел
10
Морозко
Евгений
8
Смирный
Евгений
7
Лысенко
Владимир
Заря
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.5
2. Юрченко Владлен 2 (1) 0.33
3. Гладкий Александр 2 0.33
4. Громов Артём 2 0.33
5. Фаворов Денис 1 0.17
6. Кабаев Владислав 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.33
2. Морозко Евгений 2 0.33
3. Гавриш Виталий 1 0.17
4. Костишин Денис 1 0.17
5. Исаенко Евгений 1 0.17
6. Ореховский Павел 1 (1) 0.17
7. Кравченко Никита 0 0
8. Селезнёв Евгений 0 0
9. Богданов Андрей 0 0
10. Ильин Олег 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Фаворов Денис 3 0
3. Цвек Ловро 3 0
4. Кабаев Владислав 2 0
5. Абу-Ханна Джоэл 2 0
6. Кочергин Владислав 2 0
7. Гречкин Максим 2 0
8. Юрченко Владлен 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 2 0
2. Селезнёв Евгений 1 0
3. Милько Вадим 1 0
4. Бондаренко Александр 1 0
5. Петров Кирилл 1 0
6. Новак Евгений 1 0
7. Максименко Максим 1 0
8. Ореховский Павел 1 0
9. Черноморец Александр 1 0
10. Костишин Денис 1 0
11. Антюх Денис 1 0
12. Волынец Евгений 1 0
13. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 22.22% (2) 33.33% (3) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 0
 Колос Ковалёвка 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь
Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Заря: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Заря 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:3 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
7. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Заря 79.6% (121)
X 16.4% (25)
Колос Ковалёвка 3.9% (6)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 5.70 23.00
1.01 26.00 140.00
1.76 3.86 4.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.06 9.40 1.04 1.04 10.00 3.10 1.37 2.14 1.71 1.22 4.20 1.82 1.98 1.61 2.33 1.03 12.00 1.18 4.50 1.05 9.50 1.04 9.20 1.01 15.00
9.50 1.01 9.10 1.02 3.40 1.27 2.97 1.36 2.07 1.79 1.56 2.33 1.36 2.88 1.15 4.60 1.11 5.20 1.02 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 2.10 1.74 1.13 5.80 1.14 5.00 1.10 6.80
3.12 1.33 1.92 1.82 1.47 2.57
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.80 1.95 1.36 3.05
2.85 1.39 1.74 2.02 1.33 3.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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Прогнозы на матч Заря 1:1 Колос Ковалёвка

Исход игры
Заря
79.6% (121)
Ничья
16.4% (25)
Колос Ковалёвка
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
59.33% (89)
Нет
40.67% (61)
Популярный счёт
2:1 Заря
40.8% (62)
1:0 Заря
21.1% (32)
2:0 Заря
15.1% (23)
1:1 Ничья
11.2% (17)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Колос Ковалёвка
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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