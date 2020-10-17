Челси
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Саутгемптон
15
Зума
Курт
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Валери ЯнЗащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.75
|2.
|Зума Курт
|2
|0.5
|3.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0.25
|4.
|Джеймс Рис III
|1
|0.25
|5.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|7.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|9.
|Хаверц Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.75
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.25
|3.
|Дженепо Мусса
|1
|0.25
|4.
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|5.
|Адамс Че
|0
|0
|6.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|2.
|Бертранд Райан
|1
|0
|3.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Адамс Че
|1
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|30% (3)
|Саутгемптон
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли
Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Челси 2:0 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|4.20
|1.27
|2.50
|1.57
|2.12
|1.77
|2.01
|1.86
|1.78
|2.11
|1.63
|2.37
|1.33
|3.70
|1.21
|4.20
|1.08
|7.20
|1.06
|7.00
|1.01
|12.00
|13.50
|1.03
|4.80
|1.19
|3.84
|1.27
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.09
|7.90
|1.09
|7.90
|1.02
|14.00
|—
|—
|5.72
|1.17
|—
|—
|2.61
|1.55
|2.32
|1.68
|2.03
|1.88
|1.77
|2.16
|1.62
|2.43
|—
|—
|1.25
|4.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Челси 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Челси
97.6% (160)
Ничья
1.2% (2)
Саутгемптон
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (75)
Меньше
52.83% (84)
Обе команды забьют
Да
43.4% (69)
Нет
56.6% (90)
Популярный счёт
2:0 Челси
41.5% (68)
2:1 Челси
23.8% (39)
3:1 Челси
14% (23)
1:0 Челси
9.1% (15)
3:0 Челси
2.4% (4)
4:1 Челси
1.8% (3)
4:0 Челси
1.2% (2)
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