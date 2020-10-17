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Челси
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Саутгемптон
0' 2'
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
21
Чилвел
Бенджамин
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
32
Уолкотт
Тео
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Челси
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 3 (3) 0.75
2. Зума Курт 2 0.5
3. Чилвел Бенджамин 1 0.25
4. Джеймс Рис III 1 0.25
5. Абрахам Тэмми 1 0.25
6. Маунт Мэйсон 1 0.25
7. Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Хаверц Кай 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 3 (1) 0.75
2. Ромеу Ориоль 1 0.25
3. Дженепо Мусса 1 0.25
4. Армстронг Стюарт 0 0
5. Адамс Че 0 0
6. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Джеймс Рис III 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 2 0
2. Бертранд Райан 1 0
3. Ромеу Ориоль 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Адамс Че 1 0
6. Дженепо Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 30% (3)
 Саутгемптон 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли
Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Челси 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Первый тайм
  • 2'
    "Челси" играет в синей форме, "Саутгемптон" - в белой с красной диагональной полосой спереди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стэмфорд Бридж"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Саутгемптон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.50 5.00
1.60 4.20 5.30
1.63 4.45 5.10
1.62 4.49 5.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 4.50 1.18 4.20 1.27 2.50 1.57 2.12 1.77 2.01 1.86 1.78 2.11 1.63 2.37 1.33 3.70 1.21 4.20 1.08 7.20 1.06 7.00 1.01 12.00
13.50 1.03 4.80 1.19 3.84 1.27 2.35 1.61 1.85 1.97 1.57 2.56 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.90 1.09 7.90 1.02 14.00
5.72 1.17 2.61 1.55 2.32 1.68 2.03 1.88 1.77 2.16 1.62 2.43 1.25 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.51 1.65 2.25 1.22 4.30
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.17 5.10
3.37 1.36 2.68 1.52 1.96 1.93 1.66 2.33 1.46 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.75 1.42 2.75 1.28 3.45
5.00 1.17 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.39
Букмекер Да Нет
4.20 1.27
Букмекер Да Нет
3.10 1.44
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Прогнозы на матч Челси 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Челси
97.6% (160)
Ничья
1.2% (2)
Саутгемптон
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (75)
Меньше
52.83% (84)
Обе команды забьют
Да
43.4% (69)
Нет
56.6% (90)
Популярный счёт
2:0 Челси
41.5% (68)
2:1 Челси
23.8% (39)
3:1 Челси
14% (23)
1:0 Челси
9.1% (15)
3:0 Челси
2.4% (4)
4:1 Челси
1.8% (3)
4:0 Челси
1.2% (2)
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