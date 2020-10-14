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Челси
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 3 (3) 0.75
2. Зума Курт 2 0.5
3. Чилвел Бенджамин 1 0.25
4. Джеймс Рис III 1 0.25
5. Абрахам Тэмми 1 0.25
6. Маунт Мэйсон 1 0.25
7. Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Хаверц Кай 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 3 (1) 0.75
2. Ромеу Ориоль 1 0.25
3. Дженепо Мусса 1 0.25
4. Армстронг Стюарт 0 0
5. Адамс Че 0 0
6. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Джеймс Рис III 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 2 0
2. Бертранд Райан 1 0
3. Ромеу Ориоль 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Адамс Че 1 0
6. Дженепо Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 30% (3)
 Саутгемптон 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли
Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Челси 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 11 - 11 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Челси 95.5% (64)
    X 3% (2)
    Саутгемптон 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Саутгемптон
    1.53
    4.80
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.50 4.60 6.00
    1.49 4.80 6.00
    1.52 4.75 6.30
    1.53 4.73 6.28

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.80 1.16 3.90 1.25 2.44 1.55 1.92 1.91 1.71 2.18 1.60 2.44 1.29 3.50 1.22 4.10 1.09 6.70 1.07 7.30 1.01 12.00
    14.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.39 1.59 1.89 1.93 1.59 2.51 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.60 1.08 8.30 1.02 14.00
    5.50 1.18 2.48 1.60 2.20 1.75 1.93 1.98 1.71 2.25 1.58 2.54 1.23 4.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.55 1.61 2.33 1.22 4.10
    3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
    3.18 1.39 2.52 1.57 1.89 2.01 1.62 2.42 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.37
    Где смотреть матч Челси - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон

    Исход игры
    Челси
    95.5% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Саутгемптон
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (21)
    Меньше
    66.67% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    30.16% (19)
    Нет
    69.84% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    49.3% (33)
    1:0 Челси
    11.9% (8)
    2:1 Челси
    11.9% (8)
    3:1 Челси
    10.4% (7)
    3:0 Челси
    3% (2)
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