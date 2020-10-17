  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
15
Льюис
Джамал
16
Хендрик
Джефф
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
13
Уилсон
Каллум
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
8
Мата
Хуан
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
10
Рэшфорд
Маркус
Ньюкасл
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 4 (2) 1
2. Хендрик Джефф 1 0.25
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.25
4. Альмирон Мигель 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 (2) 0.67
2. Ван де Бек Донни 1 0.33
3. Рэшфорд Маркус 1 0.33

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Ласcеллс Джамал 1 0
6. Манкильо Хави 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Марсьяль Антони 0 1
2. Фернандеш Бруну 1 0
3. Матич Неманья 1 0
4. Магуайр Гарри 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Байи Эрик 1 0
7. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Манчестер Юнайтед 25% (1) 0 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл
Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
13. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 154
    Ньюкасл 9.1% (14)
    X 11.7% (18)
    Манчестер Юнайтед 79.2% (122)
    Все прогнозы
    2.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.00
    4.50
    1.77
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.85 4.50 1.70
    5.00 4.10 1.69
    5.20 4.30 1.72
    4.69 4.11 1.77

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 11.50 1.02 4.60 1.18 3.75 1.27 2.37 1.63 2.11 1.80 1.86 2.01 1.53 2.50 1.27 3.75 1.21 4.40 1.07 7.20 1.06 7.80
    11.00 1.00 12.25 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.74 1.72 2.12 1.49 2.54 1.19 4.30 1.12 4.90 1.04 8.70 1.03 8.30
    4.90 1.21 2.83 1.49 2.33 1.68 2.08 1.85 1.80 2.13 1.62 2.44 1.50 2.74 1.18 5.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.57 2.44 1.21 4.50
    3.64 1.28 2.24 1.65 1.60 2.34 1.16 5.25 1.12 6.55
    3.38 1.36 2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.80 1.45 2.65 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.87 1.96 1.42 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.41
    Где смотреть матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    9.1% (14)
    Ничья
    11.7% (18)
    Манчестер Юнайтед
    79.2% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.83% (113)
    Меньше
    25.17% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    82.78% (125)
    Нет
    17.22% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    59.7% (92)
    1:1 Ничья
    9.7% (15)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.4% (13)
    2:1 Ньюкасл
    5.8% (9)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.9% (6)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.2% (5)
    1:0 Ньюкасл
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный