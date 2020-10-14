Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|4 (2)
|1
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.25
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.25
|4.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|0.67
|2.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.33
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льюис Джамал
|3
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|6.
|Манкильо Хави
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|2.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|3.
|Матич Неманья
|1
|0
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|5.
|Шоу Люк
|1
|0
|6.
|Байи Эрик
|1
|0
|7.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Манчестер Юнайтед
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл
Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 11
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|10.00
|1.03
|4.00
|1.21
|3.25
|1.32
|—
|—
|2.15
|1.71
|1.91
|1.89
|1.66
|2.26
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.20
|1.16
|4.90
|1.05
|8.60
|1.04
|9.00
|11.00
|1.01
|9.70
|1.02
|4.10
|1.22
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.25
|1.86
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.19
|4.30
|1.12
|4.90
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.50
|1.24
|—
|—
|2.60
|1.56
|2.17
|1.77
|1.93
|1.99
|1.68
|2.33
|1.54
|2.67
|1.44
|3.00
|—
|—
|1.16
|6.03
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
12.5% (8)
Ничья
12.5% (8)
Манчестер Юнайтед
75% (48)
Тотал 2.5
Больше
72.13% (44)
Меньше
27.87% (17)
Обе команды забьют
Да
80.33% (49)
Нет
19.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
54.7% (35)
1:1 Ничья
10.9% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.3% (4)
2:1 Ньюкасл
6.3% (4)
1:0 Ньюкасл
4.7% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.1% (2)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.1% (2)
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