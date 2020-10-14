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Ньюкасл
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 4 (2) 1
2. Хендрик Джефф 1 0.25
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.25
4. Альмирон Мигель 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 (2) 0.67
2. Ван де Бек Донни 1 0.33
3. Рэшфорд Маркус 1 0.33

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Ласcеллс Джамал 1 0
6. Манкильо Хави 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Марсьяль Антони 0 1
2. Фернандеш Бруну 1 0
3. Матич Неманья 1 0
4. Магуайр Гарри 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Байи Эрик 1 0
7. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Манчестер Юнайтед 25% (1) 0 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл
Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 11 - 11 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Ньюкасл 12.5% (8)
    X 12.5% (8)
    Манчестер Юнайтед 75% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.02
    4.30
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.50 3.85 1.75
    5.00 4.10 1.69
    5.20 4.30 1.72
    5.02 4.29 1.70

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 10.00 1.03 4.00 1.21 3.25 1.32 2.15 1.71 1.91 1.89 1.66 2.26 1.44 2.70 1.20 4.20 1.16 4.90 1.05 8.60 1.04 9.00
    11.00 1.01 9.70 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.25 1.86 1.69 2.17 1.44 2.82 1.19 4.30 1.12 4.90 1.03 8.70
    4.50 1.24 2.60 1.56 2.17 1.77 1.93 1.99 1.68 2.33 1.54 2.67 1.44 3.00 1.16 6.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.50 2.50 1.17 4.70
    3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.16 5.25 1.12 6.55
    3.38 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.82 1.92 1.37 2.90
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    12.5% (8)
    Ничья
    12.5% (8)
    Манчестер Юнайтед
    75% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.13% (44)
    Меньше
    27.87% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (49)
    Нет
    19.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    54.7% (35)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6.3% (4)
    2:1 Ньюкасл
    6.3% (4)
    1:0 Ньюкасл
    4.7% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.1% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.1% (2)
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