Шахтёр Донецк
4:1
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
Львов
1:0
4' ГолКоваленко Виктор
2:0
9' ГолАнтонио Маркос
3:0
16' ГолДентиньо
18' Желтая карточкаШина Алвес
4:0
18' ГолКоваленко Виктор
4:1
25' ГолШина Алвес
14
Тете
9
Дентиньо
12
Костик
Орест
77
Луис
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mark Mampasi
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Луис ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
16'
3:0
18'
18'
4:0
25'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коваленко Виктор
|4
|0.67
|2.
|Марлос Ромеро
|2
|0.33
|3.
|Дентиньо
|2
|0.33
|4.
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.33
|5.
|Антонио Маркос
|1
|0.17
|6.
|Мораес Жуниор
|1
|0.17
|7.
|Кривцов Сергей
|1
|0.17
|8.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|9.
|Майкон Барберан
|0
|0
|10.
|Додо Домилсон
|0
|0
|11.
|Манор Соломон
|0
|0
|12.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|13.
|Тете
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.2
|2.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|4
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|2
|1
|3.
|Клименчук Егор
|2
|0
|4.
|Богунов Ярослав
|1
|0
|5.
|Borislav Topic II
|1
|0
|6.
|Шина Алвес
|1
|0
|7.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|Львов
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов
Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|2.
|Шахтёр Донецк
|4:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|14.
|Львов
|1:4 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|7.75
|7.75
|8
|8
|8.5
|8.5
|9
|9
|9.5
|9.5
|11.50
|1.02
|6.60
|1.09
|5.70
|1.14
|3.15
|1.33
|2.10
|1.73
|2.55
|1.48
|2.08
|1.77
|1.93
|1.87
|1.75
|2.08
|1.57
|2.45
|5.10
|1.16
|4.20
|1.22
|2.50
|1.53
|1.97
|1.82
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.30
|3.50
|1.13
|5.80
|1.10
|6.80
|—
|—
|5.95
|1.09
|4.80
|1.14
|2.93
|1.34
|—
|—
|2.54
|1.48
|—
|—
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.51
|2.45
|1.35
|2.80
|1.14
|4.85
|1.11
|5.45
|1.04
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.05
|1.11
|—
|—
|3.29
|1.34
|—
|—
|2.65
|1.49
|2.20
|1.68
|1.95
|1.88
|1.75
|2.10
|1.56
|2.45
|1.39
|3.02
|—
|—
|1.15
|5.68
|—
|—
|2.37
|1.58
|2.75
|1.45
|2.35
|1.59
|1.94
|1.88
|1.71
|2.15
|1.52
|2.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.24
|4.00
|2.90
|1.40
|1.92
|1.87
|1.42
|2.85
|—
|—
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.09
|7.20
|—
|—
|2.90
|1.36
|—
|—
|1.77
|1.98
|—
|—
|1.36
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.66
|1.28
|3.31
|1.34
|2.24
|1.66
|1.85
|1.99
|1.59
|2.37
|1.36
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.49
|1.53
|2.05
|1.78
|1.58
|2.38
|1.37
|3.07
|1.19
|4.49
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 4:1 Львов
Исход игры
Шахтёр Донецк
98% (150)
Ничья
2% (3)
Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
17.88% (27)
Нет
82.12% (124)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
41.8% (64)
3:0 Шахтёр Донецк
29.4% (45)
2:1 Шахтёр Донецк
7.2% (11)
4:0 Шахтёр Донецк
7.2% (11)
3:1 Шахтёр Донецк
5.9% (9)
5:0 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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