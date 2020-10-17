  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Шахтёр Донецк
5:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
1:0
4' Гол
Коваленко Виктор
2:0
9' Гол
Антонио Маркос
3:0
16' Гол
Дентиньо
18' Желтая карточка
Шина Алвес
4:0
18' Гол
Коваленко Виктор
4:1
25' Гол
Шина Алвес
46' Желтая карточка
Кошман Игорь
5:1
50' Гол
Манор Соломон
57' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
62' Желтая карточка
Богунов Ярослав
80' Желтая карточка
Вакула Владислав
89' Желтая карточка
Борзенко Сергей
90' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
90'+3
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
5
Хочолава
Давид
15
Корниенко
Виктор
27
Майкон
Барберан
8
Антонио
Маркос
11
Марлос
Ромеро
20
Коваленко
Виктор
14
Тете
9
Дентиньо
12
Костик
Орест
33
Борзенко
Сергей
5
Кравчук
Юрий
99
Maroine
Mihoubi
20
Клименчук
Егор
10
Богунов
Ярослав
8
Borislav
Topic
II
9
Кошман
Игорь
7
Шина
Алвес
77
Луис
Филипе
19
Казлаускас
Донатас
Шахтёр Донецк
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коваленко Виктор 4 0.67
2. Марлос Ромеро 2 0.33
3. Дентиньо 2 0.33
4. Патрик Алан 2 (1) 0.33
5. Антонио Маркос 1 0.17
6. Мораес Жуниор 1 0.17
7. Манор Соломон 1 0.17
8. Кривцов Сергей 1 0.17
9. Тайсон Фреда 0 0
10. Майкон Барберан 0 0
11. Додо Домилсон 0 0
12. Корниенко Виктор 0 0
13. Тете 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.2
2. Maks Juraj Celic 1 0.2

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Бондарь Валерий 1 1
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Марлос Ромеро 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Мораес Жуниор 1 0
8. Матвиенко Николай 1 0
9. Додо Домилсон 1 0
10. Вакула Владислав 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 4 0
2. Maroine Mihoubi 2 1
3. Богунов Ярослав 2 0
4. Клименчук Егор 2 0
5. Рафаэль да Сильва 1 0
6. Казлаускас Донатас 1 0
7. Кошман Игорь 1 0
8. Борзенко Сергей 1 0
9. Borislav Topic II 1 0
10. Шина Алвес 1 0
11. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 21.43% (3) 21.43% (3) 0 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1)
 Львов 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов
Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Шахтёр Донецк 4:1 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Львов 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Львов Премьер-лига
Шахтёр Донецк 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
7. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 7 6
10. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Шахтёр Донецк 98% (150)
X 2% (3)
Львов 0% (0)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.14 8.20 21.00
1.22 6.30 11.00
1.13 8.73 20.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5
11.50 1.02 6.60 1.09 5.70 1.14 3.15 1.33 2.10 1.73 2.55 1.48 2.08 1.77 1.93 1.87 1.75 2.08 1.57 2.45 5.10 1.16 4.20 1.22 6.50 1.11 5.10 1.16 2.08 1.72 1.37 3.05 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00
5.95 1.09 4.80 1.14 2.93 1.34 2.54 1.48 1.79 2.08 1.51 2.45 1.35 2.80 1.14 4.85 1.11 5.45 1.04 8.80
7.05 1.11 3.29 1.34 2.65 1.49 2.20 1.68 1.95 1.88 1.75 2.10 1.56 2.45 1.39 3.02 1.15 5.68 2.57 1.50 2.24 1.65 1.91 1.93 1.65 2.26 1.50 2.59 1.52 2.52
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
3.05 1.35 1.83 1.97 1.38 3.00 1.24 4.00 2.90 1.40 1.92 1.87 1.42 2.85 1.70 2.15 1.17 4.90 1.09 7.20
2.90 1.36 1.77 1.98 1.36 2.90
3.66 1.28 3.31 1.34 2.24 1.66 1.85 1.99 1.59 2.37 1.36 3.21 2.49 1.53 2.05 1.78 1.58 2.38 1.37 3.07 1.19 4.49
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.52 1.81 1.94 1.47 2.65
4.33 1.19 1.96 1.70 1.65 2.16 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.50 1.40
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 5:1 Львов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 5:1 Львов

Исход игры
Шахтёр Донецк
98% (150)
Ничья
2% (3)
Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
17.88% (27)
Нет
82.12% (124)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
41.8% (64)
3:0 Шахтёр Донецк
29.4% (45)
2:1 Шахтёр Донецк
7.2% (11)
4:0 Шахтёр Донецк
7.2% (11)
3:1 Шахтёр Донецк
5.9% (9)
5:0 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный