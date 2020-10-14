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Эвертон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 6 1.5
2. Родригес Хамес 3 0.75
3. Ришарлисон 1 (1) 0.25
4. Кин Майкл 1 0.25
5. Мина Йерри 1 0.25
6. Коулмэн Шеймус 0 0
7. Сигурдссон Гильфи 0 0
8. Дюкур Абдулайе 0 0
9. Динь Люка 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 5 (2) 1.25
2. Мане Садио 3 0.75
3. Робертсон Эндрю 1 0.25
4. Ван Дейк Виргил 1 0.25
5. Жота Диогу 1 0.25
6. Фирмино Роберто 0 0
7. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дюкур Абдулайе 1 0
2. Ришарлисон 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фирмино Роберто 1 0
2. Ван Дейк Виргил 1 0
3. Мане Садио 1 0
4. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 25% (3) 0
 Ливерпуль 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль
Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 0, ничьи: 10, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 10, поражения: 0
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Кубок Ливерпуль 5:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 11 - 11 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Эвертон 11.3% (8)
    X 21.1% (15)
    Ливерпуль 67.6% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ливерпуль
    4.05
    4.16
    1.92
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.

    • Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.00 3.85 1.85
    3.80 3.85 1.90
    4.05 4.10 1.92
    4.01 4.16 1.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.20 1.15 4.30 1.22 2.45 1.52 2.15 1.70 2.04 1.77 1.80 2.00 1.65 2.33 1.32 3.05 1.23 3.90 1.10 6.20 1.08 6.60 1.02 12.00
    13.50 1.00 13.25 1.00 5.05 1.15 4.25 1.22 2.62 1.61 1.95 1.83 1.59 2.30 1.31 3.20 1.22 3.74 1.08 6.15 1.06 6.90
    5.54 1.18 2.64 1.55 2.34 1.68 2.05 1.88 1.79 2.15 1.63 2.43 1.25 4.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.52 1.65 2.23 1.23 3.95
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 4.85
    3.25 1.39 2.58 1.56 1.93 1.98 1.64 2.39 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.10 1.69 1.55 2.33 1.32 3.10
    5.40 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.47
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    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    11.3% (8)
    Ничья
    21.1% (15)
    Ливерпуль
    67.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (52)
    Меньше
    23.53% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (60)
    Нет
    11.76% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    46.5% (33)
    1:1 Ничья
    12.7% (9)
    2:2 Ничья
    8.5% (6)
    0:1 Ливерпуль
    7% (5)
    1:3 Ливерпуль
    5.6% (4)
    3:2 Эвертон
    5.6% (4)
    2:1 Эвертон
    4.2% (3)
    0:2 Ливерпуль
    2.8% (2)
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