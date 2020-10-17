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  3. Англия
Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Арсенал
0'
14' Желтая карточка
Родри Эрнандес
1:0
23' Гол
Стерлинг Рахим
29'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
10
Агуэро
Серхио
1
Лено
Бернд
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
2
Бельерин
Эктор
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
12
Виллиан
Боргес
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
19
Пепе
Николя
Манчестер Сити
3-1-4-2
Арсенал
3-4-3

Ход матча

14'
Родри Эрнандес
 
23'
Стерлинг Рахим
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 1 0.25
2. Стерлинг Рахим 1 0.25
3. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.25
4. Аке Натан 1 0.25
5. Жезус Габриэль 1 0.25
6. Фоден Фил 1 0.25
7. Торрес Ферран 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.6
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.2
3. Пепе Николя 1 0.2
4. Габриэль дос Сантос 1 0.2
5. Нкетиа Эдди 1 0.2
6. Сака Букайо 1 0.2
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 1 0
4. Жезус Габриэль 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 2 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
3. Себальос Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)
 Арсенал 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал
Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Арсенал 2:0 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги
Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Кубок Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Сити Суперкубок Арсенал 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:3 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
5. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
6. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    31'
    Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Разыгран был мяч накоротке, после чего Уолкер из глубины поля забросил игровой снаряд к линии вратарской площади - получился приятный подарок для Лено.
  • 30'
    Как видим, действительно игра здорово оживилась после первого забитого гола. Думаю, что всё самое интересное нас ещё ждёт впереди.
  • Угловой
    29'
    Подача углового у хозяев следовала на дальнюю штангу, но там уверенно на выходе сыграл Лено, забрав мяч намертво.
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! Тут же в ответной атаке Марез ворвался на правый край штрафной площади соперника, обыграл защитника и мощно пробивал с левой ноги - Лено снова отбил мяч перед собой, но на этот раз защитникам удалось выбить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    27'
    После подачи с правого фланга углового "горожанам" удалось отбиться. Но пошла атака гостей вторым темпом, и после диагональной подачи головой пробивал Пепе из центра штрафной площади - небольшой промах.
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Сака на дриблинге вошёл в чужую штрафную площадку и мощно пробивал под перекладину - Эдерсон перевёл мяч на угловой.
  • 25'
    Будем надеяться, что после этого гола игра будет проходить более живо. Ждём атакующей активности от "Арсенала".
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рахим Стерлинг!!!
    Ничего не предвещало беды для гостей, но внезапно провалилась из оборона. Фоден по левому краю беспрепятственно вошёл в штрафную площадку, плотно пробил по воротам - Лено смог обить снаряд только перед собой, а на добивании оказался Стерлинг.
  • 23'
    Многие ожидали, что в этом матче будет много забитых голов, но к середине первого тайма ими даже не пахнет.
  • Фол, нарушение
    21'
    Впервые затяжную позиционную атаку провели гости, которая закончилась подачей с левого фланга в штрафную площадку, а там фол зафиксировали в атаке судьи.
  • 20'
    Марез с правого фланга пасовал в штрафную площадку на Силву, но тот слишком долго думал над дальнейшими действиями, пока его не обокрали.
  • 19'
    64 на 36 - достаточно большое преимущество команды Хосепа Гвардиолы по владению мячом в процентном соотношении.
  • 18'
    Слишком как-то прямолинейно свои атаки строят "горожане". У "Арсенала" не возникает особых сложностей при игре в обороне.
  • Фол, нарушение
    17'
    Фоден на левом фланге пытался проскочить мимо двух соперников, но потерял мяч, после чего нарушил правила.
  • 16'
    Левым флангом свою атаку развили лондонцы, но прострельная передача в центр была выполнена не лучшим образом.
  • 15'
    Микель Артета у кромки поля выглядит достаточно спокойным. Пока что его команда явно действует по намеченному плану.
  • Желтая карточка
    14'
    Сака зацепился за мяч в центре поля и мог разогнать контратаку своей команды, но его руками задержал Родри, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    13'
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева, но после подачи Мареза мяч головой сумел отбить Обамеянг.
  • 12'
    Себальос со своей половины поля совершил непонятный заброс в чужую штрафную площадку, куда никто из его партнёров по команде и не думал забегать.
  • 11'
    Многообещающее начало матча у нас было после удара Мареза в самом дебюте матча, но сейчас игра превращается в какое-то скучное зрелище.
  • 9'
    Марез протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, заложил несколько финтов, после чего правой ногой прострелил в голову Агуэро - аргентинцу не удалось изловчиться, чтобы переправить мяч в створ ворот.
  • 8'
    Упал как-то игровой ритм. Теперь уже сами "горожане" начали неспешно катать мяч поперёк поля на своей половине.
  • 7'
    Букмекеры перед матчем имели мало сомнений в победе "Манчестер Сити", оценивая её коэффициентом 1.50.
  • 6'
    Перехватили мяч гости, начав катать игровой снаряд поперёк поля. Не удаётся команде Хосепа Гвардиолы заставить соперников ошибиться.
  • 5'
    Фоден с левого фланга забрасывал мяч в центр штрафной площади, но там центральные защитники "Арсенала" сработали уверенно.
  • 4'
    Но "канониры" готовы к такому давлению с первых минут, поэтому никто из лондонцев не паникует, зная, как действовать в такой ситуации.
  • 3'
    На правах хозяина поля и фаворита "Ман Сити" сразу же стремиться смять оборону соперника за счёт своей напористости.
  • Опасный момент
    2'
    ОПАСНО! Первую атаку правым флангом развили "горожане": Марез сместился в центр, и после скидки от Стерлинга пробивал на технику в дальнюю "девятку" метров с 25-ти - мяч просвистел рядом с целью.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Арсенала".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 4.30 4.90
1.49 5.30 6.00
1.61 4.22 5.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 5.40 1.11 4.65 1.16 2.55 1.63 2.12 1.72 1.65 2.52 1.28 2.94 1.20 3.48 1.13 5.25 1.09 5.75 1.01 11.75
6.10 1.16 2.54 1.57 2.26 1.70 1.98 1.92 1.75 2.18 1.60 2.45 1.56 2.58 1.29 3.94 1.11 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.14 1.24 4.05 1.16 5.10
2.96 1.44 2.33 1.66 1.79 2.12 1.55 2.57 1.37 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.55 1.15 3.68 1.28 2.11 1.76 1.54 2.43 1.29 3.60 1.16 5.30
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Арсенал

Исход игры
Манчестер Сити
78.5% (128)
Ничья
14.7% (24)
Арсенал
6.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
83.13% (133)
Меньше
16.88% (27)
Обе команды забьют
Да
86.88% (139)
Нет
13.13% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
50.3% (82)
3:1 Манчестер Сити
12.3% (20)
2:2 Ничья
9.2% (15)
2:0 Манчестер Сити
8.6% (14)
1:1 Ничья
4.9% (8)
1:2 Арсенал
4.3% (7)
1:0 Манчестер Сити
3.1% (5)
3:2 Манчестер Сити
1.2% (2)
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