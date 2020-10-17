Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Этихад Стэдиум
Арсенал
14' Желтая карточкаРодри Эрнандес
1:0
23' ГолСтерлинг Рахим
26
Марез
Рияд
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
27 Канселу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Томас ТейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
23'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|1
|0.25
|2.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|3.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.25
|4.
|Аке Натан
|1
|0.25
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|6.
|Фоден Фил
|1
|0.25
|7.
|Торрес Ферран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.6
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.2
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.2
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.2
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.2
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.2
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|1
|0
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|3.
|Себальос Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|Арсенал
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал
Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Кубок Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Сити Суперкубок Арсенал 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:3 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|5.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.50
|1.00
|5.40
|1.11
|4.65
|1.16
|2.55
|1.63
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.65
|2.52
|—
|—
|1.28
|2.94
|1.20
|3.48
|1.13
|5.25
|1.09
|5.75
|1.01
|11.75
|—
|—
|6.10
|1.16
|—
|—
|2.54
|1.57
|2.26
|1.70
|1.98
|1.92
|1.75
|2.18
|1.60
|2.45
|1.56
|2.58
|—
|—
|1.29
|3.94
|—
|—
|1.11
|8.08
|—
|—
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Исход игры
Манчестер Сити
78.5% (128)
Ничья
14.7% (24)
Арсенал
6.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
83.13% (133)
Меньше
16.88% (27)
Обе команды забьют
Да
86.88% (139)
Нет
13.13% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
50.3% (82)
3:1 Манчестер Сити
12.3% (20)
2:2 Ничья
9.2% (15)
2:0 Манчестер Сити
8.6% (14)
1:1 Ничья
4.9% (8)
1:2 Арсенал
4.3% (7)
1:0 Манчестер Сити
3.1% (5)
3:2 Манчестер Сити
1.2% (2)
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