После подачи с правого фланга углового "горожанам" удалось отбиться. Но пошла атака гостей вторым темпом, и после диагональной подачи головой пробивал Пепе из центра штрафной площади - небольшой промах.

ОПАСНО! Тут же в ответной атаке Марез ворвался на правый край штрафной площади соперника, обыграл защитника и мощно пробивал с левой ноги - Лено снова отбил мяч перед собой, но на этот раз защитникам удалось выбить мяч на угловой.

Подача углового у хозяев следовала на дальнюю штангу, но там уверенно на выходе сыграл Лено, забрав мяч намертво.

Как видим, действительно игра здорово оживилась после первого забитого гола. Думаю, что всё самое интересное нас ещё ждёт впереди.

Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Разыгран был мяч накоротке, после чего Уолкер из глубины поля забросил игровой снаряд к линии вратарской площади - получился приятный подарок для Лено.

26' ОПАСНО! Сака на дриблинге вошёл в чужую штрафную площадку и мощно пробивал под перекладину - Эдерсон перевёл мяч на угловой.

25' Будем надеяться, что после этого гола игра будет проходить более живо. Ждём атакующей активности от "Арсенала".

24' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рахим Стерлинг!!!

Ничего не предвещало беды для гостей, но внезапно провалилась из оборона. Фоден по левому краю беспрепятственно вошёл в штрафную площадку, плотно пробил по воротам - Лено смог обить снаряд только перед собой, а на добивании оказался Стерлинг.

23' Многие ожидали, что в этом матче будет много забитых голов, но к середине первого тайма ими даже не пахнет.

21' Впервые затяжную позиционную атаку провели гости, которая закончилась подачей с левого фланга в штрафную площадку, а там фол зафиксировали в атаке судьи.

20' Марез с правого фланга пасовал в штрафную площадку на Силву, но тот слишком долго думал над дальнейшими действиями, пока его не обокрали.

19' 64 на 36 - достаточно большое преимущество команды Хосепа Гвардиолы по владению мячом в процентном соотношении.

18' Слишком как-то прямолинейно свои атаки строят "горожане". У "Арсенала" не возникает особых сложностей при игре в обороне.

17' Фоден на левом фланге пытался проскочить мимо двух соперников, но потерял мяч, после чего нарушил правила.

16' Левым флангом свою атаку развили лондонцы, но прострельная передача в центр была выполнена не лучшим образом.

15' Микель Артета у кромки поля выглядит достаточно спокойным. Пока что его команда явно действует по намеченному плану.

14' Сака зацепился за мяч в центре поля и мог разогнать контратаку своей команды, но его руками задержал Родри, за что получил жёлтую карточку.

13' Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева, но после подачи Мареза мяч головой сумел отбить Обамеянг.

12' Себальос со своей половины поля совершил непонятный заброс в чужую штрафную площадку, куда никто из его партнёров по команде и не думал забегать.

11' Многообещающее начало матча у нас было после удара Мареза в самом дебюте матча, но сейчас игра превращается в какое-то скучное зрелище.

9' Марез протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, заложил несколько финтов, после чего правой ногой прострелил в голову Агуэро - аргентинцу не удалось изловчиться, чтобы переправить мяч в створ ворот.

8' Упал как-то игровой ритм. Теперь уже сами "горожане" начали неспешно катать мяч поперёк поля на своей половине.

7' Букмекеры перед матчем имели мало сомнений в победе "Манчестер Сити", оценивая её коэффициентом 1.50.

6' Перехватили мяч гости, начав катать игровой снаряд поперёк поля. Не удаётся команде Хосепа Гвардиолы заставить соперников ошибиться.

5' Фоден с левого фланга забрасывал мяч в центр штрафной площади, но там центральные защитники "Арсенала" сработали уверенно.

4' Но "канониры" готовы к такому давлению с первых минут, поэтому никто из лондонцев не паникует, зная, как действовать в такой ситуации.

3' На правах хозяина поля и фаворита "Ман Сити" сразу же стремиться смять оборону соперника за счёт своей напористости.

2' ОПАСНО! Первую атаку правым флангом развили "горожане": Марез сместился в центр, и после скидки от Стерлинга пробивал на технику в дальнюю "девятку" метров с 25-ти - мяч просвистел рядом с целью.