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Сеница
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Ружомберок
0' 28'

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малец Томаш 3 0.3
2. Пирошка Юрай 2 (1) 0.2
3. Tenton Yenne 1 0.1
4. Коштал Мартин 1 0.1
5. Edmund Addo 1 0.1
6. Peter Eneji 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 5 0.5
2. Кмет Матуш 2 0.2
3. Масло Ян 2 (2) 0.2
4. Жигмунд Марек 1 0.1
5. Дунгель Петер 1 0.1
6. Бренкус Адам 1 0.1
7. Герец Штефан 0 0
8. Мацик Матуш 0 0
9. Такач Далибор 0 0
10. Мойжиш Александр 0 0

Карточки

Сеница
# Игрок      
1. Milan Simcak 1 1
2. Jakub Nemec 1 1
3. Edmund Addo 2 0
4. David Gallovic 2 0
5. Пирошка Юрай 1 0
6. Малец Томаш 1 0
7. Joss Didiba 1 0
8. Peter Eneji 1 0
9. Marko Totka 1 0
10. Tenton Yenne 1 0
11. Vladimir Barbora 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Бодя Мартин 2 1
2. Кочан Матей 3 0
3. Чурма Матей 3 0
4. Кмет Матуш 2 0
5. Такач Далибор 2 0
6. Жигмунд Марек 2 0
7. Lukas Kojnok 2 0
8. Мрва Марио 2 0
9. Масло Ян 1 0
10. Герец Штефан 1 0
11. Мацик Матуш 1 0
12. Костадинов Тихомир 1 0
13. Дунгель Петер 1 0
14. Мойжиш Александр 1 0
15. Бренкус Адам 1 0
16. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеница 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 Ружомберок 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК
Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок

Последние игры между собой

Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ружомберок 2:2 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Кубок Сеница 2:2 Ружомберок Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 1:0 10 9 0 1 30 - 12 27
2. Слован Братислава 2:0 10 8 1 1 28 - 6 25
3. Нитра 1:0 10 5 2 3 14 - 17 17
4. Жилина 9 4 1 4 24 - 18 13
5. Спартак Трнава 9 4 1 4 10 - 10 13
6. Середь 0:2 10 3 4 3 13 - 17 13
7. Ружомберок 0:0 10 2 5 3 12 - 15 11
8. Тренчин 1:0 10 2 4 4 13 - 17 10
9. Злате Моравце 0:1 10 2 3 5 13 - 13 9
10. Сеница 0:0 10 2 3 5 8 - 18 9
11. Земплин 0:1 10 2 2 6 7 - 23 8
12. Погронье 0:1 10 1 4 5 10 - 16 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Ружомберок
3.10
2.94
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 2.80 2.70
3.10 2.90 2.50
3.02 2.67 2.67
3.08 2.94 2.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.00 1.05 7.00 1.08 3.05 1.35 2.31 1.57 1.92 1.83 1.70 2.08 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 13.00
5.25 1.11 2.93 1.35 2.27 1.59 1.73 2.16 1.39 2.85 1.27 3.40 1.09 5.75
3.14 1.36 2.77 1.46 2.38 1.59 1.96 1.87 1.72 2.13 1.55 2.48 1.45 2.74 1.27 3.82 1.10 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.81 1.93 1.33 3.10 1.09 6.10
2.31 1.57 1.65 2.16 1.36 2.99
2.86 1.43 2.36 1.60 1.85 1.98 1.54 2.52 1.39 3.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20
2.40 1.53 1.63 2.19 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.99
Букмекер Да Нет
4.60 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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