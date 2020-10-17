Сеница
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: ФК Сеница
Ружомберок
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малец Томаш
|3
|0.3
|2.
|Пирошка Юрай
|2 (1)
|0.2
|3.
|Tenton Yenne
|1
|0.1
|4.
|Коштал Мартин
|1
|0.1
|5.
|Edmund Addo
|1
|0.1
|6.
|Peter Eneji
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|5
|0.5
|2.
|Кмет Матуш
|2
|0.2
|3.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.2
|4.
|Жигмунд Марек
|1
|0.1
|5.
|Дунгель Петер
|1
|0.1
|6.
|Бренкус Адам
|1
|0.1
|7.
|Герец Штефан
|0
|0
|8.
|Мацик Матуш
|0
|0
|9.
|Такач Далибор
|0
|0
|10.
|Мойжиш Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Milan Simcak
|1
|1
|2.
|Jakub Nemec
|1
|1
|3.
|Edmund Addo
|2
|0
|4.
|David Gallovic
|2
|0
|5.
|Пирошка Юрай
|1
|0
|6.
|Малец Томаш
|1
|0
|7.
|Joss Didiba
|1
|0
|8.
|Peter Eneji
|1
|0
|9.
|Marko Totka
|1
|0
|10.
|Tenton Yenne
|1
|0
|11.
|Vladimir Barbora
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодя Мартин
|2
|1
|2.
|Кочан Матей
|3
|0
|3.
|Чурма Матей
|3
|0
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0
|5.
|Такач Далибор
|2
|0
|6.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|7.
|Lukas Kojnok
|2
|0
|8.
|Мрва Марио
|2
|0
|9.
|Масло Ян
|1
|0
|10.
|Герец Штефан
|1
|0
|11.
|Мацик Матуш
|1
|0
|12.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|13.
|Дунгель Петер
|1
|0
|14.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|15.
|Бренкус Адам
|1
|0
|16.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеница
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Ружомберок
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: + = -Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК
Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Последние игры между собой
Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|1:0
|10
|9
|0
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Слован Братислава
|2:0
|10
|8
|1
|1
|28 - 6
|25
|3.
|Нитра
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 17
|17
|4.
|Жилина
|9
|4
|1
|4
|24 - 18
|13
|5.
|Спартак Трнава
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|6.
|Середь
|0:2
|10
|3
|4
|3
|13 - 17
|13
|7.
|Ружомберок
|0:0
|10
|2
|5
|3
|12 - 15
|11
|8.
|Тренчин
|1:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Злате Моравце
|0:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|10.
|Сеница
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|11.
|Земплин
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 23
|8
|12.
|Погронье
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.00
|1.05
|7.00
|1.08
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.31
|1.57
|1.92
|1.83
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.25
|3.70
|1.09
|6.50
|1.07
|7.20
|1.01
|13.00
|—
|—
|5.25
|1.11
|2.93
|1.35
|—
|—
|2.27
|1.59
|—
|—
|1.73
|2.16
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.27
|3.40
|1.09
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.36
|2.77
|1.46
|2.38
|1.59
|1.96
|1.87
|1.72
|2.13
|1.55
|2.48
|1.45
|2.74
|1.27
|3.82
|—
|—
|1.10
|7.15
|—
|—