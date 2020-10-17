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  2. Матчи
  3. Словакия
Сеница
1:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
37' Желтая карточка
Альмаси Ладислав
1:0
54' Гол
Edmund Addo
58' Желтая карточка
Гаррийо Хосе
61' Желтая карточка
Jakub Nemec
1:1
87' Гол
Герец Штефан
1:2
88' Гол в свои ворота
Гаррийо Хосе
90' Желтая карточка
Кмет Матуш
90'+2
34
Фриштак
Томаш
21
Гаррийо
Хосе
31
Antonio
Asanovic
3
Edmund
Addo
4
Jakub
Nemec
16
Marko
Totka
8
David
Gallovic
23
Копечный
Милош
33
Пирошка
Юрай
29
Малец
Томаш
15
Tenton
Yenne
33
Мацик
Матуш
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
19
Чурма
Матей
13
Мадленяк
Матей
26
Мудры
Тимотей
11
Кочан
Матей
8
Такач
Далибор
4
Кмет
Матуш
15
Герец
Штефан
99
Альмаси
Ладислав
Сеница
3-4-1-2
Ружомберок
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малец Томаш 3 0.3
2. Пирошка Юрай 2 (1) 0.2
3. Edmund Addo 2 0.2
4. Tenton Yenne 1 0.1
5. Коштал Мартин 1 0.1
6. Peter Eneji 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 5 0.5
2. Кмет Матуш 2 0.2
3. Масло Ян 2 (2) 0.2
4. Герец Штефан 1 0.1
5. Жигмунд Марек 1 0.1
6. Дунгель Петер 1 0.1
7. Бренкус Адам 1 0.1
8. Мацик Матуш 0 0
9. Такач Далибор 0 0
10. Мойжиш Александр 0 0

Карточки

Сеница
# Игрок      
1. Jakub Nemec 2 1
2. Milan Simcak 1 1
3. Edmund Addo 2 0
4. David Gallovic 2 0
5. Пирошка Юрай 1 0
6. Малец Томаш 1 0
7. Гаррийо Хосе 1 0
8. Joss Didiba 1 0
9. Peter Eneji 1 0
10. Marko Totka 1 0
11. Tenton Yenne 1 0
12. Vladimir Barbora 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Бодя Мартин 2 1
2. Кочан Матей 3 0
3. Чурма Матей 3 0
4. Кмет Матуш 3 0
5. Такач Далибор 2 0
6. Жигмунд Марек 2 0
7. Lukas Kojnok 2 0
8. Мрва Марио 2 0
9. Масло Ян 1 0
10. Герец Штефан 1 0
11. Мацик Матуш 1 0
12. Альмаси Ладислав 1 0
13. Костадинов Тихомир 1 0
14. Дунгель Петер 1 0
15. Мойжиш Александр 1 0
16. Бренкус Адам 1 0
17. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеница 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Ружомберок 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК
Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок

Последние игры между собой

Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ружомберок 2:2 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Кубок Сеница 2:2 Ружомберок Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 10 9 0 1 33 - 14 27
2. Слован Братислава 10 8 1 1 29 - 6 25
3. Нитра 10 4 2 4 14 - 20 14
4. Жилина 9 4 1 4 24 - 18 13
5. Спартак Трнава 9 4 1 4 10 - 10 13
6. Ружомберок 10 3 4 3 14 - 16 13
7. Середь 10 3 4 3 13 - 18 13
8. Злате Моравце 10 3 3 4 16 - 13 12
9. Сеница 10 2 2 6 9 - 20 8
10. Земплин 10 2 2 6 9 - 26 8
11. Погронье 10 1 5 4 11 - 16 8
12. Тренчин 10 1 5 4 13 - 18 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Альмаси Ладислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 2.70 2.65
1.18 4.50 23.00
3.02 2.67 2.67
3.08 2.94 2.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.33 7.00 1.08 1.62 2.20 2.31 1.57 1.92 1.83 1.07 7.50 1.36 3.00 1.04 9.00 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 13.00
5.25 1.11 2.93 1.35 2.27 1.59 1.73 2.16 1.39 2.85 1.27 3.40 1.09 5.75
3.14 1.36 2.77 1.46 2.38 1.59 1.96 1.87 1.72 2.13 1.55 2.48 1.45 2.74 1.27 3.82 1.10 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.32 3.20 1.81 1.93 1.33 3.10 1.09 6.10
2.31 1.57 1.65 2.16 1.36 2.99
2.86 1.43 2.36 1.60 1.85 1.98 1.54 2.52 1.39 3.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20
2.40 1.53 1.63 2.19 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
4.60 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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