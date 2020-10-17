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Гурник Забже
 
Позже

Стадион:
Ракув
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
4
Палюшек
Александр
27
Гришкевич
Адриан
6
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
3
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
17
Bartosz
Nowak
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
20
Полетанович
Марко
43
Тиянич
Давид
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
9
Завада
Оскар
Гурник Забже
3-4-1-2
Ракув
3-2-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 5 (2) 0.83
2. Bartosz Nowak 2 0.33
3. Alex Sobczyk 1 0.17
4. Бохневич Павел 1 0.17
5. Манне Аласана 1 0.17
6. Сцисляк Даниэль 1 0.17
7. Кравчик Пётр 1 0.17
8. Янжа Эрик 0 0
9. Павловски Дариуш 0 0
10. Висневски Пшемыслав 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 4 (1) 0.67
2. Цебуля Марчин 3 0.5
3. Тиянич Давид 3 0.5
4. Шварц Петр 2 (2) 0.33
5. Петрашек Томаш 2 0.33
6. Кун Патрик 1 0.17
7. Тудор Фран 0 0
8. Бартл Даниэл 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 2 0
2. Висневски Пшемыслав 2 0
3. Прохазка Роман 1 0
4. Янжа Эрик 1 0
5. Кой Михал 1 0
6. Alex Sobczyk 1 0
7. Wojciech Hajda 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 2 0
3. Гутковский Владислав 2 0
4. Петрашек Томаш 2 0
5. Цебуля Марчин 1 0
6. Тудор Фран 1 0
7. Сапала Игор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2)
 Ракув 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск
Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин
Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гурник Забже 4:1 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
2. Гурник Забже 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
6. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Лех 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 7 0 1 6 3 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Ракув
2.77
3.58
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.40 2.60
2.70 3.55 2.46
2.77 3.58 2.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.70 1.03 3.95 1.23 3.10 1.33 2.14 1.71 2.08 1.75 1.86 1.94 1.64 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.08 1.75 1.45 2.60 1.15 5.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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