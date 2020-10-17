Гурник Забже
Позже
Стадион: Эрнест Поль
Ракув
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
29
Шумски
Якуб
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Тиянич ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|5 (2)
|0.83
|2.
|Bartosz Nowak
|2
|0.33
|3.
|Alex Sobczyk
|1
|0.17
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.17
|5.
|Манне Аласана
|1
|0.17
|6.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Кравчик Пётр
|1
|0.17
|8.
|Янжа Эрик
|0
|0
|9.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|10.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.67
|2.
|Цебуля Марчин
|3
|0.5
|3.
|Тиянич Давид
|3
|0.5
|4.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.33
|5.
|Петрашек Томаш
|2
|0.33
|6.
|Кун Патрик
|1
|0.17
|7.
|Тудор Фран
|0
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|2
|0
|2.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|3.
|Прохазка Роман
|1
|0
|4.
|Янжа Эрик
|1
|0
|5.
|Кой Михал
|1
|0
|6.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|7.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|2
|0
|3.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|4.
|Петрашек Томаш
|2
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|6.
|Тудор Фран
|1
|0
|7.
|Сапала Игор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|Ракув
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск
Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин
Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|2.
|Гурник Забже
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Шлёнск
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|15.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Пяст
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.70
|1.03
|3.95
|1.23
|3.10
|1.33
|2.14
|1.71
|2.08
|1.75
|1.86
|1.94
|1.64
|2.26
|1.41
|2.80
|1.19
|4.40
|1.15
|5.10
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|10.50
|1.01
|9.70
|1.03
|3.88
|1.24
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.32
|1.39
|2.90
|1.17
|4.55
|1.12
|5.15
|1.02
|9.00
|—
|—