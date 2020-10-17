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Ягеллония
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Лех
0'
1:0
3' Гол
Романчук Тарас
8' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
10' Желтая карточка
Рунье Иван
25' Желтая карточка
Стейнбор Павел
32'
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
23
Fernan
Ferreiro
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
3
Кравец
Василий
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
38
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
27
Пухач
Тымотеуш
9
Исхак
Микаэль
Ягеллония
4-2-1-3
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.5
2. Пульич Яков 2 0.33
3. Макушевски Мацей 1 0.17
4. Романчук Тарас 1 0.17
5. Поспишил Мартин 0 0
6. Ольшевски Павел 0 0
7. Пржикрыл Томаш 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 0.67
2. Модер Якуб 2 (1) 0.33
3. Рамирес Даниэль 2 0.33
4. Каминьски Якуб 1 0.17
5. Мархвиньски Филип 1 0.17
6. Качарава Ника 1 (1) 0.17
7. Тиба Педру 0 0
8. Шатка Любомир 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Рунье Иван 1 0
3. Камара Хуан 1 0
4. Цэру Богдан 1 0
5. Романчук Тарас 1 0
6. Арсенич Зоран 1 0
7. Бида Бартош 1 0
8. Вдовик Бартломей 1 0
Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 1 0
2. Шатка Любомир 1 0
3. Кравец Василий 1 0
4. Рамирес Даниэль 1 0
5. Црномаркович Джордже 1 0
6. Пухач Тымотеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 50% (3) 0 50% (3) 0 0
 Лех 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония
Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех
Лех Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань
Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лех: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лех 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:3 Лех Экстракласса
Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Ягеллония 1:0 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
7. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Лех 0:1 6 2 2 2 11 - 9 8
9. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 7 0 1 6 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Стейнбор Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Пухач Тымотеуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Романчук Тарас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Лех
5.50
4.50
2.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.30 4.20 1.60
2.37 4.50 2.65
5.50 4.20 1.59
2.33 3.76 2.91

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 4.80 1.16 3.90 1.23 3.90 1.23 2.05 1.77 1.91 1.89 1.70 2.15 2.01 1.75 1.29 3.40 1.38 2.90 1.09 6.70 1.13 5.40 1.03 10.00
12.00 1.00 11.25 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.20 3.98 1.07 6.55
5.01 1.19 3.17 1.38 2.81 1.47 3.74 1.29 2.14 1.76 2.87 1.45 2.26 1.68 1.96 1.92 1.74 2.17 1.52 2.62 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.40 1.53 2.55 1.47 1.22 4.00 1.30 3.30 1.04 9.00
3.38 1.32 2.38 1.58 1.61 2.32 1.24 4.05
3.30 1.36 2.92 1.43 2.31 1.66 1.78 2.11 2.21 1.71 1.82 2.06 1.41 3.02 1.28 3.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.99 1.76 1.48 2.55 1.30 3.35
3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 5.55
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
2.90 1.36
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