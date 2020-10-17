Ягеллония
2:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Лех
1:0
2' ГолРоманчук Тарас
8' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
10' Желтая карточкаРунье Иван
25' Желтая карточкаСтейнбор Павел
67' Желтая карточкаКаминьски Якуб
2:0
68' ГолМакушевски Мацей
2:1
81' ПенальтиМодер Якуб
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
13 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
2'
1:0
10'
25'
67'
68'
2:0
81'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.5
|2.
|Макушевски Мацей
|2
|0.33
|3.
|Пульич Яков
|2
|0.33
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.17
|5.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|6.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|4
|0.67
|2.
|Модер Якуб
|2 (1)
|0.33
|3.
|Рамирес Даниэль
|2
|0.33
|4.
|Каминьски Якуб
|1
|0.17
|5.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.17
|6.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.17
|7.
|Тиба Педру
|0
|0
|8.
|Шатка Любомир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|2.
|Рунье Иван
|1
|0
|3.
|Камара Хуан
|1
|0
|4.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|5.
|Цэру Богдан
|1
|0
|6.
|Романчук Тарас
|1
|0
|7.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|8.
|Бида Бартош
|1
|0
|9.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|1
|0
|2.
|Шатка Любомир
|1
|0
|3.
|Кравец Василий
|1
|0
|4.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|5.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|6.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|7.
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
|0
|Лех
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония
Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех
Лех Последние 20 матчей: + = -Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лех: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Шлёнск
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|15.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Пяст
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.80
|1.11
|—
|—
|3.90
|1.23
|—
|—
|1.77
|1.97
|2.05
|1.77
|1.91
|1.89
|1.70
|2.15
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.02
|11.00
|1.09
|6.70
|1.13
|7.50
|1.03
|10.00
|12.00
|1.00
|11.25
|1.01
|4.75
|1.17
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.39
|—
|—
|1.28
|3.40
|1.20
|3.98
|1.07
|6.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.32
|2.94
|1.43
|2.35
|1.63
|1.83
|2.06
|1.90
|1.98
|1.59
|2.45
|1.28
|3.83
|1.51
|2.67
|1.16
|5.54
|1.74
|2.17
|1.52
|2.62
|1.18
|5.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.40
|1.53
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.04
|9.00
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.36
|2.92
|1.43
|2.31
|1.66
|1.78
|2.11
|1.29
|3.73
|1.16
|5.72
|1.41
|3.02
|1.28
|3.85
|—
|—
|—
|—