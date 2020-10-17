Краковия
1:0
Перерыв
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Пяст
19' Желтая карточкаРыпэ Корнел
1:0
24' ПенальтиВан Амерсфоорт Пелле
26' Желтая карточкаЖиро Михал
36' Желтая карточкаСадикович Дамир
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
19'
24'
26'
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.29
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0.14
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0.14
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.14
|5.
|Шимонович Давид
|1
|0.14
|6.
|Ривалдиньо
|1
|0.14
|7.
|Пищек Филип
|1
|0.14
|8.
|Яблонски Давид
|1
|0.14
|9.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1 (1)
|0.14
|10.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|11.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|12.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|2 (1)
|0.29
|2.
|Стечик Доминик
|1
|0.14
|3.
|Голубек Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Маркос
|2
|0
|2.
|Фиолич Иван
|2
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|4.
|Ханка Серджу
|2
|0
|5.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|6.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|7.
|Садикович Дамир
|1
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|9.
|Маркес Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жиро Михал
|2
|0
|2.
|Липски Патрик
|2
|0
|3.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|4.
|Сверчок Якуб
|1
|0
|5.
|Голубек Якуб
|1
|0
|6.
|Червински Якуб
|1
|0
|7.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|8.
|Гук Томаш
|1
|0
|9.
|Вида Кристофер
|1
|0
|10.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|11.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|12.
|Стечик Доминик
|1
|0
|13.
|Javier Hyjek
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Пяст
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия
Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония
Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст
Последние игры между собой
Краковия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|2.
|Гурник Забже
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Шлёнск
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Краковия
|1:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|15.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Пяст
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.05
|7.80
|1.06
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.08
|1.75
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|8.20
|1.04
|7.90
|1.05
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.29
|3.46
|1.11
|5.85
|1.07
|6.40
|—
|—
|7.42
|1.11
|—
|—
|5.32
|1.17
|2.37
|1.62
|2.01
|1.87
|2.60
|1.53
|2.10
|1.79
|1.83
|2.05
|1.54
|2.56
|1.41
|3.01
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.11
|7.65
|—
|—