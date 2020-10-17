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Краковия
1:0
Перерыв

Стадион:
Пяст
0'
19' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
1:0
24' Пенальти
Ван Амерсфоорт Пелле
26' Желтая карточка
Жиро Михал
36' Желтая карточка
Садикович Дамир
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
5
Маркес
Иван
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
Садикович
Дамир
Фиолич
Иван
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
9
Альварес
Маркос
7
Ривалдиньо
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
77
Arkadiusz
Pyrka
19
Милевски
Себастиан
7
Алвеш
Тьягу
11
Жиро
Михал
Краковия
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 2 (1) 0.29
2. Альварес Маркос 1 0.14
3. Фиолич Иван 1 0.14
4. Вестеницки Томаш 1 0.14
5. Шимонович Давид 1 0.14
6. Ривалдиньо 1 0.14
7. Пищек Филип 1 0.14
8. Яблонски Давид 1 0.14
9. Ван Амерсфоорт Пелле 1 (1) 0.14
10. Вдовяк Матеуш 0 0
11. Лосаж Флорьян 0 0
12. Родин Матай 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 2 (1) 0.29
2. Стечик Доминик 1 0.14
3. Голубек Якуб 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 2 0
2. Фиолич Иван 2 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
4. Ханка Серджу 2 0
5. Рыпэ Корнел 1 0
6. Вестеницки Томаш 1 0
7. Садикович Дамир 1 0
8. Лосаж Флорьян 1 0
9. Маркес Иван 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Жиро Михал 2 0
2. Липски Патрик 2 0
3. Киркесков Миккель 1 0
4. Сверчок Якуб 1 0
5. Голубек Якуб 1 0
6. Червински Якуб 1 0
7. Кончковски Мартин 1 0
8. Гук Томаш 1 0
9. Вида Кристофер 1 0
10. Соколовски Патрик 1 0
11. Милевски Себастиан 1 0
12. Стечик Доминик 1 0
13. Javier Hyjek 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Пяст 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия
Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония
Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст

Последние игры между собой

Краковия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса
Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
2. Гурник Забже 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Краковия 1:0 7 2 4 1 10 - 10 10
6. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Лех 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 0:1 7 0 1 6 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Садикович Дамир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Жиро Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле из команды Краковия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Пяст
2.52
3.42
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.82 3.40 4.50
1.76 3.10 5.00
2.52 3.42 2.78
1.93 3.38 4.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.05 7.80 1.06 4.00 1.22 2.60 1.50 2.08 1.75 1.72 2.05 1.42 2.70 1.18 4.50 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50
8.20 1.04 7.90 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40
7.42 1.11 5.32 1.17 2.37 1.62 2.01 1.87 2.60 1.53 2.10 1.79 1.83 2.05 1.54 2.56 1.41 3.01 1.33 3.45 1.11 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.86 1.95 1.40 2.80 1.11 6.00 1.03 10.00
2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88
1.97 1.91 1.62 2.39 1.27 3.91 1.54 2.58 1.28 3.81 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.65 2.15 1.27 3.65
3.45 1.31 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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