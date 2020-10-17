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Краковия
1:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
19' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
1:0
24' Пенальти
Ван Амерсфоорт Пелле
26' Желтая карточка
Жиро Михал
36' Желтая карточка
Садикович Дамир
64' Желтая карточка
Йодловец Томаш
80' Желтая карточка
Зауха Патрик
86' Желтая карточка
Липски Патрик
90' Желтая карточка
Шимонович Давид
90' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточка
Сверчок Якуб
90'+6
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
5
Маркес
Иван
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
Садикович
Дамир
Фиолич
Иван
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
9
Альварес
Маркос
7
Ривалдиньо
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
77
Arkadiusz
Pyrka
19
Милевски
Себастиан
7
Алвеш
Тьягу
11
Жиро
Михал
Краковия
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 2 (1) 0.29
2. Альварес Маркос 1 0.14
3. Фиолич Иван 1 0.14
4. Вестеницки Томаш 1 0.14
5. Шимонович Давид 1 0.14
6. Ривалдиньо 1 0.14
7. Пищек Филип 1 0.14
8. Яблонски Давид 1 0.14
9. Ван Амерсфоорт Пелле 1 (1) 0.14
10. Вдовяк Матеуш 0 0
11. Лосаж Флорьян 0 0
12. Родин Матай 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 2 (1) 0.29
2. Стечик Доминик 1 0.14
3. Голубек Якуб 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Ханка Серджу 2 0
5. Рыпэ Корнел 1 0
6. Вестеницки Томаш 1 0
7. Садикович Дамир 1 0
8. Шимонович Давид 1 0
9. Лосаж Флорьян 1 0
10. Маркес Иван 1 0
11. Зауха Патрик 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Сверчок Якуб 2 0
3. Жиро Михал 2 0
4. Йодловец Томаш 1 0
5. Киркесков Миккель 1 0
6. Голубек Якуб 1 0
7. Червински Якуб 1 0
8. Кончковски Мартин 1 0
9. Гук Томаш 1 0
10. Вида Кристофер 1 0
11. Соколовски Патрик 1 0
12. Милевски Себастиан 1 0
13. Стечик Доминик 1 0
14. Javier Hyjek 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Пяст 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия
Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония
Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст

Последние игры между собой

Краковия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса
Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
2. Гурник Забже 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
6. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Лех 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 7 0 1 6 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Садикович Дамир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Жиро Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле из команды Краковия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.72 3.10 5.90
1.76 3.10 5.00
2.52 3.42 2.78
1.35 4.08 16.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.05 7.80 1.06 4.00 1.22 2.60 1.50 2.08 1.75 1.72 2.05 1.42 2.70 1.18 4.50 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50
8.20 1.04 7.90 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40
7.42 1.11 1.76 2.14 1.47 2.77 1.19 4.95 1.51 2.67 1.11 7.15 1.60 2.43 1.36 3.25 1.41 3.01 1.24 4.31 1.11 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.86 1.95 1.40 2.80 1.11 6.00 1.03 10.00
2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88
1.97 1.91 1.62 2.39 1.27 3.91 1.54 2.58 1.28 3.81 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.65 2.15 1.27 3.65
3.45 1.31 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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