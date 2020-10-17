Краковия
1:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Пяст
19' Желтая карточкаРыпэ Корнел
1:0
24' ПенальтиВан Амерсфоорт Пелле
26' Желтая карточкаЖиро Михал
36' Желтая карточкаСадикович Дамир
64' Желтая карточкаЙодловец Томаш
80' Желтая карточкаЗауха Патрик
86' Желтая карточкаЛипски Патрик
90' Желтая карточкаШимонович Давид
90' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточкаСверчок Якуб
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
19'
24'
26'
36'
64'
80'
86'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.29
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0.14
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0.14
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.14
|5.
|Шимонович Давид
|1
|0.14
|6.
|Ривалдиньо
|1
|0.14
|7.
|Пищек Филип
|1
|0.14
|8.
|Яблонски Давид
|1
|0.14
|9.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1 (1)
|0.14
|10.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|11.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|12.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|2 (1)
|0.29
|2.
|Стечик Доминик
|1
|0.14
|3.
|Голубек Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Альварес Маркос
|2
|0
|3.
|Фиолич Иван
|2
|0
|4.
|Ханка Серджу
|2
|0
|5.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|6.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|7.
|Садикович Дамир
|1
|0
|8.
|Шимонович Давид
|1
|0
|9.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|10.
|Маркес Иван
|1
|0
|11.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|3.
|Жиро Михал
|2
|0
|4.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|6.
|Голубек Якуб
|1
|0
|7.
|Червински Якуб
|1
|0
|8.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|9.
|Гук Томаш
|1
|0
|10.
|Вида Кристофер
|1
|0
|11.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|12.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|13.
|Стечик Доминик
|1
|0
|14.
|Javier Hyjek
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|Пяст
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия
Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония
Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст
Последние игры между собой
Краковия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|2.
|Гурник Забже
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Шлёнск
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|15.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Пяст
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.05
|7.80
|1.06
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.08
|1.75
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|8.20
|1.04
|7.90
|1.05
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.29
|3.46
|1.11
|5.85
|1.07
|6.40
|—
|—
|7.42
|1.11
|—
|—
|1.76
|2.14
|1.47
|2.77
|1.19
|4.95
|1.51
|2.67
|1.11
|7.15
|1.60
|2.43
|1.36
|3.25
|1.41
|3.01
|1.24
|4.31
|—
|—
|1.11
|7.65
|—
|—