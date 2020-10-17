ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Константин Рэдулеску
Ботошани
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
96
Жока
Андрей
32
Шерони
Алин
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
96 Жока АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
74 Рус ЙонуцВратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.14
|2.
|Винисиус Пауло
|1
|0.14
|3.
|Костаке Йонуц
|1
|0.14
|4.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.14
|5.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.14
|6.
|Кипчу Александру
|0
|0
|7.
|Рондон Марио
|0
|0
|8.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|2
|0.29
|2.
|Кейта Амиду
|2
|0.29
|3.
|Офусу Риги
|1
|0.14
|4.
|Роман Михай IV
|1
|0.14
|5.
|Киндриш Андрей
|1
|0.14
|6.
|Чимпану Джордже
|1
|0.14
|7.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|8.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|9.
|Патаке Андрей
|0
|0
|10.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|2
|0
|2.
|Омрани Билель
|2
|0
|3.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|4.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|5.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|6.
|Камора Мауру
|1
|0
|7.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|8.
|Перейра Мишель
|1
|0
|9.
|Рондон Марио
|1
|0
|10.
|Боли Кевин
|1
|0
|11.
|Маня Кристьян
|1
|0
|12.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|13.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|3
|1
|2.
|Шерони Алин
|3
|0
|3.
|Juan Bautista Cascini
|1
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|1
|1
|5.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|6.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|7.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|8.
|Харуц Денис
|1
|0
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|Ботошани
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия
Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|6
|0
|0
|12 - 3
|18
|2.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|3.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Киндия Тырговиште
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|3
|0
|4
|11 - 17
|9
|9.
|Ботошани
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Академика Клинчени
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|11.
|УТА Арад
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|13.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|14.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Астра
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.80
|1.03
|3.60
|1.22
|—
|—
|2.80
|1.40
|2.17
|1.69
|1.88
|1.92
|1.74
|2.08
|1.53
|2.48
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.19
|5.00
|1.12
|5.70
|1.05
|10.00
|1.04
|9.30
|10.00
|1.01
|10.25
|1.04
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.82
|1.42
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.53
|2.47
|—
|—
|1.35
|3.04
|1.12
|5.00
|1.09
|5.65
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|2.91
|1.44
|2.85
|1.43
|2.25
|1.66
|1.94
|1.89
|1.73
|2.13
|1.52
|2.56
|1.50
|2.62
|1.35
|3.21
|—
|—
|1.13
|6.12
|—
|—
|—
|—