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  3. Румыния
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ботошани
0' 2'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
13
Чоботарю
Денис
45
Камора
Мауру
7
Паун-Александру
Константин
28
Хобан
Овидиу
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
96
Жока
Андрей
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
2
Харуц
Денис
8
Родригес
Хонатан
II
26
Онгенда
Эрвин
9
Офусу
Риги
15
Ашковски
Стефан
7
Кейта
Амиду
11
Роман
Михай
IV
ЧФР Клуж
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 1 (1) 0.14
2. Винисиус Пауло 1 0.14
3. Костаке Йонуц 1 0.14
4. Петрила Клаудиу 1 0.14
5. Дебелюх Габриэл 1 0.14
6. Кипчу Александру 0 0
7. Рондон Марио 0 0
8. Паун-Александру Константин 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 0.29
2. Кейта Амиду 2 0.29
3. Офусу Риги 1 0.14
4. Роман Михай IV 1 0.14
5. Киндриш Андрей 1 0.14
6. Чимпану Джордже 1 0.14
7. Хольцманн Марсель 0 0
8. Цигэнашу Александр 0 0
9. Патаке Андрей 0 0
10. Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 2 0
2. Омрани Билель 2 0
3. Паун-Александру Константин 2 0
4. Дебелюх Габриэл 2 0
5. Дяк Чиприан 1 0
6. Камора Мауру 1 0
7. Войтуш Якуб 1 0
8. Перейра Мишель 1 0
9. Рондон Марио 1 0
10. Боли Кевин 1 0
11. Маня Кристьян 1 0
12. Бордеяну Михай 1 0
13. Иту Кэтэлин 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 3 1
2. Шерони Алин 3 0
3. Juan Bautista Cascini 1 1
4. Киндриш Андрей 1 1
5. Ашковски Стефан 2 0
6. Онгенда Эрвин 1 0
7. Дуганджич Марко 1 0
8. Харуц Денис 1 0
9. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3) 0
 Ботошани 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия
Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига
Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 6 0 0 12 - 3 18
2. ФКСБ 6 4 0 2 15 - 9 12
3. ЧФР Клуж 6 3 3 0 6 - 2 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Киндия Тырговиште 7 3 2 2 5 - 4 11
6. Волунтари 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Германнштадт 6 2 3 1 9 - 7 9
8. КСМ Политехника Яссы 7 3 0 4 11 - 17 9
9. Ботошани 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Академика Клинчени 6 1 4 1 5 - 4 7
11. УТА Арад 6 1 4 1 5 - 5 7
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 1 4 9 - 10 7
13. Вииторул Констанца 6 1 3 2 8 - 11 6
14. Динамо Бухарест 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Арджеш 7 1 1 5 5 - 12 4
16. Астра 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    1'
    Жока Андрей наказан за толчок Ашковски Стефан
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ЧФР Клуж начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Ботошани
1.23
7.10
28.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 5.75 15.00
1.16 6.40 28.00
1.24 5.60 13.25
1.16 7.10 23.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.80 1.03 3.60 1.22 2.80 1.40 2.17 1.69 1.88 1.92 1.74 2.08 1.53 2.48 1.35 3.05 1.19 5.00 1.12 5.70 1.05 10.00 1.04 9.30
10.00 1.01 10.25 1.04 3.70 1.25 2.82 1.42 2.04 1.77 1.53 2.47 1.35 3.04 1.12 5.00 1.09 5.65 1.01 10.50
3.68 1.28 2.91 1.44 2.85 1.43 2.25 1.66 1.94 1.89 1.73 2.13 1.52 2.56 1.50 2.62 1.35 3.21 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.84 1.42 2.75 1.13 5.50
3.14 1.35 1.94 1.83 1.48 2.52 1.14 5.60 1.09 6.85
3.07 1.38 2.53 1.53 1.99 1.85 1.60 2.36 1.43 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.70 2.07 1.29 3.40
3.86 1.25 2.73 1.44 1.71 2.11 1.32 3.32 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.33
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
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