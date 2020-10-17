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  3. Румыния
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
15' Гол
Дебелюх Габриэл
1:1
26' Гол
Фили Реалдо
35' Желтая карточка
Хобан Овидиу
52' Желтая карточка
Adrian Moescu
57' Желтая карточка
Роман Михай IV
2:1
76' Гол
Винисиус Пауло
82' Вторая желтая карточка
Adrian Moescu
90'+5
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
13
Чоботарю
Денис
45
Камора
Мауру
7
Паун-Александру
Константин
28
Хобан
Овидиу
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
96
Жока
Андрей
13
Ганкич
Гидает
5
Пламада
Флорин
20
Adrian
Moescu
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
21
David-Marian
Croitoru
27
Флореску
Эдуард
26
Онгенда
Эрвин
11
Роман
Михай
IV
7
Кейта
Амиду
28
Фили
Реалдо
ЧФР Клуж
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Пауло 2 0.29
2. Дебелюх Габриэл 2 0.29
3. Дяк Чиприан 1 (1) 0.14
4. Костаке Йонуц 1 0.14
5. Петрила Клаудиу 1 0.14
6. Камора Мауру 0 0
7. Кипчу Александру 0 0
8. Рондон Марио 0 0
9. Паун-Александру Константин 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 0.29
2. Кейта Амиду 2 0.29
3. Офусу Риги 1 0.14
4. Фили Реалдо 1 0.14
5. Роман Михай IV 1 0.14
6. Киндриш Андрей 1 0.14
7. Чимпану Джордже 1 0.14
8. Хольцманн Марсель 0 0
9. Цигэнашу Александр 0 0
10. Патаке Андрей 0 0
11. Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 2 0
2. Омрани Билель 2 0
3. Паун-Александру Константин 2 0
4. Дебелюх Габриэл 2 0
5. Дяк Чиприан 1 0
6. Хобан Овидиу 1 0
7. Камора Мауру 1 0
8. Войтуш Якуб 1 0
9. Перейра Мишель 1 0
10. Рондон Марио 1 0
11. Боли Кевин 1 0
12. Маня Кристьян 1 0
13. Бордеяну Михай 1 0
14. Иту Кэтэлин 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 3 1
2. Шерони Алин 3 0
3. Juan Bautista Cascini 1 1
4. Киндриш Андрей 1 1
5. Adrian Moescu 1 1
6. Ашковски Стефан 2 0
7. Онгенда Эрвин 1 0
8. Дуганджич Марко 1 0
9. Роман Михай IV 1 0
10. Харуц Денис 1 0
11. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Ботошани 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия
Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига
Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 6 0 0 12 - 3 18
2. ЧФР Клуж 7 4 3 0 8 - 3 15
3. ФКСБ 6 4 0 2 15 - 9 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Киндия Тырговиште 7 3 2 2 5 - 4 11
6. Волунтари 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Германнштадт 6 2 3 1 9 - 7 9
8. КСМ Политехника Яссы 7 3 0 4 11 - 17 9
9. Ботошани 7 2 2 3 10 - 9 8
10. Академика Клинчени 6 1 4 1 5 - 4 7
11. УТА Арад 6 1 4 1 5 - 5 7
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 1 4 9 - 10 7
13. Вииторул Констанца 6 1 3 2 8 - 11 6
14. Динамо Бухарест 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Арджеш 7 1 1 5 5 - 12 4
16. Астра 7 0 1 6 5 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.02 1.90 23.00
1.66 2.20 18.00
1.24 5.60 13.25
2.11 1.90 19.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.80 1.03 5.55 1.12 2.80 1.40 2.17 1.69 2.42 1.52 1.74 2.08 1.53 2.48 1.28 2.08 1.19 5.00 1.04 9.00 1.05 10.00 1.03 10.00
10.00 1.01 10.25 1.04 3.70 1.25 2.82 1.42 2.04 1.77 1.53 2.47 1.35 3.04 1.12 5.00 1.09 5.65 1.01 10.50
3.68 1.28 2.61 1.49 2.24 1.65 1.88 1.95 1.98 1.85 1.59 2.35 1.22 4.15 1.93 1.91 1.60 2.34 1.41 2.88 1.31 3.37 1.50 2.57 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.80 1.40 1.97 1.84 1.60 2.25 1.13 5.50 1.07 7.50
3.14 1.35 1.94 1.83 1.48 2.52 1.14 5.60 1.09 6.85
2.40 1.57 1.97 1.85 1.51 2.54 1.60 2.36 1.43 2.87 1.45 2.74 1.25 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.70 2.07 1.29 3.40
3.86 1.25 2.73 1.44 1.71 2.11 1.32 3.32 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
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