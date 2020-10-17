ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Ботошани
1:0
15' ГолДебелюх Габриэл
1:1
26' ГолФили Реалдо
35' Желтая карточкаХобан Овидиу
52' Желтая карточкаAdrian Moescu
57' Желтая карточкаРоман Михай IV
2:1
76' ГолВинисиус Пауло
82' Вторая желтая карточкаAdrian Moescu
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
96
Жока
Андрей
32
Шерони
Алин
28
Фили
Реалдо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
96 Жока АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
74 Рус ЙонуцВратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Marian TarsaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
15'
1:0
26'
1:1
35'
52'
57'
76'
2:1
82'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Пауло
|2
|0.29
|2.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.29
|3.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.14
|4.
|Костаке Йонуц
|1
|0.14
|5.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.14
|6.
|Камора Мауру
|0
|0
|7.
|Кипчу Александру
|0
|0
|8.
|Рондон Марио
|0
|0
|9.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|2
|0.29
|2.
|Кейта Амиду
|2
|0.29
|3.
|Офусу Риги
|1
|0.14
|4.
|Фили Реалдо
|1
|0.14
|5.
|Роман Михай IV
|1
|0.14
|6.
|Киндриш Андрей
|1
|0.14
|7.
|Чимпану Джордже
|1
|0.14
|8.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|9.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|10.
|Патаке Андрей
|0
|0
|11.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|2
|0
|2.
|Омрани Билель
|2
|0
|3.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|4.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|5.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|6.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|7.
|Камора Мауру
|1
|0
|8.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|9.
|Перейра Мишель
|1
|0
|10.
|Рондон Марио
|1
|0
|11.
|Боли Кевин
|1
|0
|12.
|Маня Кристьян
|1
|0
|13.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|14.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|3
|1
|2.
|Шерони Алин
|3
|0
|3.
|Juan Bautista Cascini
|1
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|1
|1
|5.
|Adrian Moescu
|1
|1
|6.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|7.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|8.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|9.
|Роман Михай IV
|1
|0
|10.
|Харуц Денис
|1
|0
|11.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Ботошани
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия
Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|6
|0
|0
|12 - 3
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Киндия Тырговиште
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|3
|0
|4
|11 - 17
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|10.
|Академика Клинчени
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|11.
|УТА Арад
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|13.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|14.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Астра
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.80
|1.03
|5.55
|1.12
|—
|—
|2.80
|1.40
|2.17
|1.69
|2.42
|1.52
|1.74
|2.08
|1.53
|2.48
|—
|—
|1.28
|2.08
|—
|—
|1.19
|5.00
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.05
|10.00
|1.03
|10.00
|10.00
|1.01
|10.25
|1.04
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.82
|1.42
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.53
|2.47
|—
|—
|1.35
|3.04
|—
|—
|1.12
|5.00
|—
|—
|1.09
|5.65
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|2.61
|1.49
|2.24
|1.65
|1.88
|1.95
|1.98
|1.85
|1.59
|2.35
|1.22
|4.15
|1.93
|1.91
|1.60
|2.34
|1.41
|2.88
|1.31
|3.37
|1.50
|2.57
|1.13
|6.12
|—
|—
|—
|—