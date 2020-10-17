Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Выглядело как неплохой момент. Кейта Амиду из команды Ботошани закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

93' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Джокович Дамьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Ботошани

87' Омрани Билель не смог попасть в створ ударом издали

87' Матч возобновлен

86' Кипчу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Онгенда Эрвин не смог попасть в створ ударом издали

83' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Омрани Билель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Отличные скиллы показывает Винисиус Пауло , обводя своих соперников

76' Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Г О О О О Л - Винисиус Пауло забивает!

75' Удар от ворот произведет Ботошани

74' Паун-Александру Константин не смог попасть в створ ударом издали

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Чоботарю Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Ботошани

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Adrian Moescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Роман Михай IV оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Отличные скиллы показывает Кейта Амиду , обводя своих соперников

64' Матч возобновлен

63' Пламада Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Тактическая замена. Gabriel Debeljuh уходит с поля и его заменяет Рондон Марио

59' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Gabriel Debeljuh нанес удар, но промахнулся очень сильно.

57' Безумный фол. Роман Михай IV грубо играет против соперника. Пострадал Gabriel Debeljuh

57' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Gabriel Debeljuh нанес удар головой, но Ганкич Гидает спокойно отбил мяч.

56' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Andrei Tircoveanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Adrian Moescu получил желтую карточку от судьи

50' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Роман Михай IV оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Матч возобновлен

47' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.