КСМ Политехника Яссы
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Сепси
20' Желтая карточкаМитря Богдан
23' Желтая карточкаДимитров Радослав
0:1
24' ГолAdmir Bajrovic
95
Ianos
Brinza
19
Razvan
Onea
22
Sorin
Busu
- Основной состав
-
95 Ianos BrinzaВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
77 Ассулин ГайНападающий
-
42 Dan Talmaciu
-
29 Antonio Stan
-
16 Levente Bosz
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Vlad Mitrea
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
20'
24'
0:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|4
|0.57
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.29
|3.
|Платини Суареш
|1
|0.14
|4.
|Калкан Андреас
|1
|0.14
|5.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.14
|6.
|Razvan Onea
|1
|0.14
|7.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|8.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|9.
|Sorin Busu
|0
|0
|10.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|2
|0.29
|2.
|Lorand Levente Fulop
|1
|0.14
|3.
|Пурече Флориан
|1
|0.14
|4.
|Rachid Bouhenna
|1
|0.14
|5.
|Istvan Fulop
|1 (1)
|0.14
|6.
|Нувье Бриан
|0
|0
|7.
|Митря Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|3
|1
|2.
|Ванцо Флориано
|3
|0
|3.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|4.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|0
|5.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|6.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|7.
|Платини Суареш
|1
|0
|8.
|Калкан Андреас
|1
|0
|9.
|Razvan Onea
|1
|0
|10.
|Andrei Cristea1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|3
|0
|2.
|Аганович Аднан
|2
|0
|3.
|Васвари Габриэл
|2
|0
|4.
|Нувье Бриан
|2
|0
|5.
|Marius Stefanescu
|2
|0
|6.
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|7.
|Istvan Fulop
|1
|0
|8.
|Rachid Bouhenna
|1
|0
|9.
|Шафранко Павол
|1
|0
|10.
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|11.
|Штефан Флорин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Сепси
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси
ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сепси: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|6
|0
|0
|12 - 3
|18
|2.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|3.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|4.
|Киндия Тырговиште
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Волунтари
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|7.
|Сепси
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|8.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Ботошани
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Академика Клинчени
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|11.
|УТА Арад
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|13.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|14.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Астра
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.30
|1.03
|7.10
|1.06
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.58
|1.49
|—
|—
|1.87
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.68
|1.31
|3.26
|1.11
|5.45
|1.08
|6.10
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.33
|2.65
|1.51
|2.26
|1.68
|1.88
|1.99
|1.67
|2.28
|1.50
|2.68
|1.44
|2.93
|1.30
|3.69
|—
|—
|1.10
|7.85
|—
|—