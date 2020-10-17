Второй тайм

95' Сепси заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Г О О О О Л - Manuel De Iriondo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

90' Sorin Busu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Сепси имеет хороший шанс забить.

89' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Marius Stefanescu возвращается на поле.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Сепси

86' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Juan Pablo Passaglia навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ахабар Анасс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Митря Богдан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Lucas Chacana совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Головфка Кэтэлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Manuel De Iriondo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

61' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Istvan Fulop выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Razvan Onea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Делияннидис Панайотис из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

60' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Плохо сыграл Istvan Fulop - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Juan Pablo Passaglia навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Сепси

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Juan Pablo Passaglia навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля