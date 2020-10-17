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КСМ Политехника Яссы
1:4
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
19' Желтая карточка
Митря Богдан
23' Желтая карточка
Димитров Радослав
0:1
24' Гол
Admir Bajrovic
0:2
34' Пенальти
Васвари Габриэл
0:3
39' Гол
Rachid Bouhenna
1:3
53' Гол
Попадюк Дору
68' Желтая карточка
Lucas Chacana
1:4
90' Гол в свои ворота
Manuel De Iriondo
90'+5
95
Ianos
Brinza
19
Razvan
Onea
18
Manuel
De
Iriondo
3
Nikolaos
Baxevanos
22
Sorin
Busu
88
Ionut
Francisc
Cristea
6
Donaldo
Acka
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
7
Попадюк
Дору
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
11
Marius
Stefanescu
24
Istvan
Fulop
8
Васвари
Габриэл
77
Аганович
Аднан
7
George
Dragomir
13
Admir
Bajrovic
10
Lorand
Levente
Fulop
КСМ Политехника Яссы
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 4 0.57
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.29
3. Платини Суареш 1 0.14
4. Калкан Андреас 1 0.14
5. Попадюк Дору 1 0.14
6. Dzenan Zajmovic 1 0.14
7. Razvan Onea 1 0.14
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rachid Bouhenna 2 0.29
2. Шафранко Павол 2 0.29
3. Lorand Levente Fulop 1 0.14
4. Istvan Fulop 1 (1) 0.14
5. Admir Bajrovic 1 0.14
6. Пурече Флориан 1 0.14
7. Васвари Габриэл 1 (1) 0.14
8. Нувье Бриан 0 0
9. Митря Богдан 0 0

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 3 1
2. Ванцо Флориано 3 0
3. Бреевелд Никандро 2 0
4. Ionut Francisc Cristea 2 0
5. Михалаке Мариус 0 1
6. Фрасинеску Козмин 1 0
7. Платини Суареш 1 0
8. Калкан Андреас 1 0
9. Lucas Chacana 1 0
10. Razvan Onea 1 0
11. Andrei Cristea1 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 3 0
2. Аганович Аднан 2 0
3. Васвари Габриэл 2 0
4. Нувье Бриан 2 0
5. Marius Stefanescu 2 0
6. Фофана Бубакар II 2 0
7. Димитров Радослав 1 0
8. Istvan Fulop 1 0
9. Rachid Bouhenna 1 0
10. Шафранко Павол 1 0
11. Головфка Кэтэлин 1 0
12. Штефан Флорин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Сепси 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 50% (3)

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси
ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сепси: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси Кубок КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Кубок Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 6 0 0 12 - 3 18
2. ФКСБ 6 4 0 2 15 - 9 12
3. ЧФР Клуж 6 3 3 0 6 - 2 12
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Киндия Тырговиште 7 3 2 2 5 - 4 11
6. Волунтари 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Германнштадт 6 2 3 1 9 - 7 9
8. КСМ Политехника Яссы 7 3 0 4 11 - 17 9
9. Ботошани 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Академика Клинчени 6 1 4 1 5 - 4 7
11. УТА Арад 6 1 4 1 5 - 5 7
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 1 4 9 - 10 7
13. Вииторул Констанца 6 1 3 2 8 - 11 6
14. Динамо Бухарест 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Арджеш 7 1 1 5 5 - 12 4
16. Астра 7 0 1 6 5 - 17 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.10 3.30 1.94
10.51 5.26 1.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5
8.30 1.03 7.10 1.06 3.26 1.31 2.58 1.49 1.87 2.01 1.46 2.68 1.31 3.26 1.11 5.45 1.08 6.10 1.00 10.75
3.50 1.33 2.65 1.51 3.66 1.30 2.54 1.55 2.08 1.81 1.79 2.10 1.50 2.68 3.19 1.38 2.68 1.50 2.17 1.74 1.75 2.16 2.73 1.49 2.28 1.68 1.82 2.06 1.54 2.57 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
2.73 1.44 1.89 1.89 1.41 2.86
2.65 1.51 2.18 1.74 1.68 2.26 1.54 2.59 1.47 2.77 1.27 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.30 2.61 1.48 1.67 2.18 1.27 3.68
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