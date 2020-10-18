Сённерйюск
2:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 350
Брондбю
1:0
48' ГолРайт Хаджи
2:0
54' ГолAlexander Bah
84' Желтая карточкаЛоуренс Томас
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
25
Райт
Хаджи
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
Ход матча
48'
1:0
54'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|4
|0.8
|2.
|Anders Jacobsen II
|3
|0.6
|3.
|Alexander Bah
|2
|0.4
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.2
|5.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
|6.
|Victor Ekani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|2
|0.4
|2.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.4
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.4
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.4
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.2
|6.
|Радошевич Йосип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бангор Патрик
|2
|0
|2.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|3.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|4.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|5.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|6.
|Райт Хаджи
|1
|0
|7.
|Victor Ekani
|1
|0
|8.
|Peter Christiansen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|2
|0
|2.
|Швебе Марвин
|1
|0
|3.
|Andreas Bruus
|1
|0
|4.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
|Брондбю
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Орхус
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|4.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Митьюлланд
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Ольборг
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Нордшелланн
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|8.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Копенгаген
|0:2
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|10.
|Оденсе
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|12.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.90
|1.23
|10.00
|1.03
|1.72
|2.05
|—
|—
|3.25
|1.32
|—
|—
|1.95
|1.80
|1.85
|1.95
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.21
|4.20
|1.10
|6.25
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|3.88
|1.22
|—
|—
|3.12
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.26
|—
|—
|1.44
|2.78
|1.19
|4.33
|1.13
|4.90
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.34
|2.97
|1.42
|2.56
|1.55
|2.08
|1.81
|1.67
|2.29
|1.41
|3.01
|1.17
|5.45
|1.61
|2.41
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.14
|6.19
|—
|—
|—
|—