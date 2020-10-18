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Сённерйюск
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 350
Брондбю
0'
1:0
48' Гол
Райт Хаджи
2:0
54' Гол
Alexander Bah
84' Желтая карточка
Лоуренс Томас
90'+5
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
22
Фредериксен
Эмиль
25
Райт
Хаджи
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
Сённерйюск
3-4-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

48'
Райт Хаджи
(Alexander Bah)
1:0
54'
Alexander Bah
(Anders Jacobsen II)
2:0
63'
 
Павлович Андрия
Хедлунд Симон
63'
 
Чорлу Резан
Morten Frendrup
63'
Julius Eskesen
Фредериксен Эмиль
 
73'
 
Anis Ben Slimane
Менса Кевин
74'
Rasmus Vinderslev
Victor Ekani
 
84'
Лоуренс Томас
 
90'
Абсалонсен Йохан
Альбек Мадс
 
90'
Jeppe Simonsen
Райт Хаджи
 
90'
Philipp Schmiedl
Anders Jacobsen II
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 4 0.8
2. Anders Jacobsen II 3 0.6
3. Alexander Bah 2 0.4
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.2
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 2 0.4
2. Линнстрем Йеспер 2 0.4
3. Хедлунд Симон 2 0.4
4. Рустед Сигурд 2 0.4
5. Кристенсен Лассе 1 0.2
6. Радошевич Йосип 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Бангор Патрик 2 0
2. Абсалонсен Йохан 1 0
3. Лоуренс Томас 1 0
4. Anders Jacobsen II 1 0
5. Stefan Gartenmann 1 0
6. Райт Хаджи 1 0
7. Victor Ekani 1 0
8. Peter Christiansen2 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 2 0
2. Швебе Марвин 1 0
3. Andreas Bruus 1 0
4. Линнстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 10% (1) 10% (1) 40% (4) 10% (1) 30% (3)
 Брондбю 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании
Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 5 4 0 1 9 - 7 12
2. Орхус 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
4. Сённерйюск 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Митьюлланд 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Ольборг 2:0 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Нордшелланн 4 1 1 2 9 - 8 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Копенгаген 0:2 5 1 1 3 8 - 11 4
10. Оденсе 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 10 2
12. Хорсенс 5 0 1 4 3 - 11 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 14.00 50.00
3.02 3.36 2.39
1.10 10.05 34.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.90 1.23 10.00 1.03 1.72 2.05 3.25 1.32 1.95 1.80 1.85 1.95 1.63 2.28 1.15 5.00 1.21 4.20 1.10 6.25 1.05 8.40 1.04 9.00
9.80 1.01 9.00 1.04 3.88 1.22 3.12 1.35 2.16 1.77 1.67 2.26 1.44 2.78 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.50
3.39 1.34 2.97 1.42 2.56 1.55 2.08 1.81 1.67 2.29 1.41 3.01 1.17 5.45 1.61 2.41 1.44 2.90 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.17 1.74 1.05 8.50 1.17 4.70 1.03 10.00
3.04 1.38 2.09 1.74 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.15
2.50 1.57 2.05 1.83 1.58 2.48 1.38 3.18 1.50 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.95 1.35 3.05
4.45 1.21 3.15 1.36 1.86 1.94 1.36 3.12 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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