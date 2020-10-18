Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какой промах! Альберт Гроенбек имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

Первый тайм

48' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Команда Орхус играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Каспер Тенгстедт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Хорсенс

43' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Александр Людвиг получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Александр Людвиг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Удар от ворот произведет Хорсенс

38' Шанс! Альберт Гроенбек из команды Орхус пробил головой, но мимо

38' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок команды Орхус выносит мяч

36' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Хорсенс

36' Альберт Гроенбек решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Г О О О О Л - Альберт Гроенбек изменил счет на табло!

31' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Плохо сыграл Малте Килерих Хансен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Альберт Гроенбек из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

27' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Янник Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Альберт Гроенбек мяч отрикошетил от ворот

26' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Удар от ворот произведет Орхус

24' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Хорсенс

22' Мортенсен Патрик из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

22' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

20' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

20' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

17' Буус Якоб получил желтую карточку от судьи

17' Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

17' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Хорсенс

16' Как он промахнулся? Альберт Гроенбек имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Плохо сыграл Буус Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Орхус

12' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Лука Прип пробил со штрафного прямо в стенку

10' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

10' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Янник Поль из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Удар от ворот произведет Хорсенс

8' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бьярк Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

2' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля