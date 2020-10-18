Орхус
3:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 300
Хорсенс
17' Желтая карточкаБуус Якоб
1:0
31' ГолГрёнбек Альберт
50' Желтая карточкаХанссон Халлюр
2:0
53' ГолМортенсен Патрик
62' Желтая карточкаПоульсен Николай II
66' Красная карточкаBjarke Jacobsen
3:0
68' ГолНильсен Каспер
89' Желтая карточкаГеммер Йонас
3:0
90' Не забитый пенальтиФиннбогасон Къяртан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Линкс ГифтНападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Запасные игроки
-
11 Peter NymannЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
17'
31'
50'
53'
66'
68'
3:0
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|1
|2.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.4
|3.
|Нильсен Каспер
|2
|0.4
|4.
|Блуме Брор
|1
|0.2
|5.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.2
|6.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.2
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0.2
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Евтович Милан
|0
|0
|11.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|12.
|Линкс Гифт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.4
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.2
|3.
|Louka Andreasen
|0
|0
|4.
|Casper Tengstedt
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|2
|0
|2.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|3.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|4.
|Ольсен Патрик
|1
|0
|5.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|6.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|2
|2.
|Jonas Thorsen
|1
|0
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|4.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|5.
|Геммер Йонас
|1
|0
|6.
|Jannik Pohl
|1
|0
|7.
|Alexander Ludwig II
|1
|0
|8.
|Буус Якоб
|1
|0
|9.
|Magnus Jensen
|1
|0
|10.
|Lirim Qamili
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Хорсенс
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус
Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю
Последние игры между собой
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:2
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Орхус
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|4.
|Сённерйюск
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Митьюлланд
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Нордшелланн
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|8.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Копенгаген
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|Оденсе
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|12.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.05
|11.00
|1.02
|6.20
|1.10
|—
|—
|3.55
|1.27
|—
|—
|3.25
|1.31
|1.98
|1.78
|1.74
|2.02
|—
|—
|2.11
|1.68
|1.23
|3.75
|1.18
|4.50
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.93
|1.19
|2.65
|1.51
|3.45
|1.33
|2.35
|1.64
|3.26
|1.36
|2.70
|1.50
|2.13
|1.76
|1.69
|2.24
|1.76
|2.11
|—
|—
|1.11
|7.08
|—
|—
|—
|—