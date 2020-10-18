Второй тайм

96' Орхус заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Альберт Гроенбек из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Серен Тенгстедт нанес удар, но промахнулся очень сильно.

94' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Финнбогасон Къяртан бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

93' Удар от ворот произведет Орхус

92' Голкипер мог бы сыграть и получше

91' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

91' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку

89' Геммер Йонас получил желтую карточку от судьи

88' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Отличные скиллы показывает Линкс Гифт , обводя своих соперников

87' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хорсенс

86' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Отличные скиллы показывает Серен Тенгстедт, обводя своих соперников

85' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

85' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Орхус

84' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

84' Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лука Прип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

81' Удар от ворот произведет Орхус

80' Удар от ворот произведет Хорсенс

80' Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

79' Какой промах! Альберт Гроенбек имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

78' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Орхус

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Г О О О О Л Нильсен Каспер закручивает штрафной в сетку! Великолепно

67' Матч возобновлен

66' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Бьярк Якобсен удален с поля!

66' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Орхус пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лука Прип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

58' Удар от ворот произведет Хорсенс

56' Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Удар от ворот произведет Орхус

56' Как он промахнулся? Янник Поль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Альберт Гроенбек сделал результативную передачу.

53' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик изменил счет на табло!

53' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.

53' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

53' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

52' Удар от ворот произведет Орхус

52' Бьярк Якобсен из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Каспер Тенгстедт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

50' Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Удар от ворот произведет Хорсенс

48' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отличные скиллы показывает Мортенсен Патрик , обводя своих соперников

47' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля