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  3. Дания
Орхус
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Хорсенс
0'
17' Желтая карточка
Буус Якоб
1:0
31' Гол
Грёнбек Альберт
50' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
2:0
53' Гол
Мортенсен Патрик
62' Желтая карточка
Поульсен Николай II
66' Красная карточка
Bjarke Jacobsen
3:0
68' Гол
Нильсен Каспер
89' Желтая карточка
Геммер Йонас
3:0
90' Не забитый пенальти
Финнбогасон Къяртан
90'+6
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
22
Видт
Беньямин
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Делач
Матей
15
Буус
Якоб
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
2
Thor
Soendergaard
Lange
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
17
Casper
Tengstedt
10
Ханссон
Халлюр
79
Jannik
Pohl
Орхус
4-3-3
Хорсенс
4-4-1-1

Ход матча

17'
 
Буус Якоб
31'
Грёнбек Альберт
(Торстейнссон Йон)
1:0
46'
 
Peter Nymann
Буус Якоб
50'
 
Ханссон Халлюр
53'
Мортенсен Патрик
(Грёнбек Альберт)
2:0
57'
 
Финнбогасон Къяртан
Jonas Thorsen
57'
 
Lirim Qamili
Casper Tengstedt
62'
Поульсен Николай II
 
66'
 
Bjarke Jacobsen
67'
 
Геммер Йонас
Jannik Pohl
68'
Нильсен Каспер
3:0
80'
Дикс Кевин
Мунксгор Александер
 
80'
Линкс Гифт
Видт Беньямин
 
80'
Тенгстедт Сёрен
Торстейнссон Йон
 
89'
 
Геммер Йонас
90'
3:0
Финнбогасон Къяртан

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 5 (1) 1
2. Грёнбек Альберт 2 0.4
3. Нильсен Каспер 2 0.4
4. Блуме Брор 1 0.2
5. Торстейнссон Йон 1 0.2
6. Тингагер Фредерик 1 0.2
7. Видт Беньямин 1 0.2
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Евтович Милан 0 0
11. Мунксгор Александер 0 0
12. Линкс Гифт 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.4
2. Ламб Микаэл 1 0.2
3. Louka Andreasen 0 0
4. Casper Tengstedt 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 2 0
2. Хауснер Себастиан 0 1
3. Эскелинен Виллиам 1 0
4. Ольсен Патрик 1 0
5. Мунксгор Александер 1 0
6. Торстейнссон Йон 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 2
2. Jonas Thorsen 1 0
3. Ханссон Халлюр 1 0
4. Брок-Мадсен Николай 1 0
5. Геммер Йонас 1 0
6. Jannik Pohl 1 0
7. Alexander Ludwig II 1 0
8. Буус Якоб 1 0
9. Magnus Jensen 1 0
10. Lirim Qamili 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Хорсенс 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус
Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю

Последние игры между собой

Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хорсенс 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Товарищеские матчи Орхус 3:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:2 5 4 0 1 9 - 7 12
2. Орхус 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
4. Сённерйюск 2:0 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Митьюлланд 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Нордшелланн 4 1 1 2 9 - 8 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Копенгаген 4 1 1 2 8 - 9 4
10. Оденсе 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 10 2
12. Хорсенс 5 0 1 4 3 - 11 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 19.00 65.00
1.58 4.33 5.45
1.19 6.45 23.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 11.00 1.02 6.20 1.10 3.55 1.27 3.25 1.31 1.98 1.78 1.74 2.02 2.11 1.68 1.23 3.75 1.18 4.50 1.07 7.50 1.02 11.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.31 1.68 1.77 2.07 1.50 2.62 1.26 3.94 1.20 4.75 1.07 8.60
4.93 1.19 2.65 1.51 3.45 1.33 2.35 1.64 3.26 1.36 2.70 1.50 2.13 1.76 1.69 2.24 1.76 2.11 1.11 7.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.26 1.64 1.45 2.62 1.19 4.30 1.04 9.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.40 1.15 5.55
2.12 1.77 1.74 2.17 1.35 3.32 1.76 2.13 1.33 3.46 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.41 2.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Орхус 3:0 Хорсенс онлайн

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