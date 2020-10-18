0:1
10' ГолНильсен Эмиль
15' Желтая карточкаРамадани Юльбер
36' Желтая карточкаРомер Марсель
1:1
45' ГолЭзатолахи Саид
58' Вторая желтая карточкаРомер Марсель
1:2
62' ГолГаммельбю Йенс-Мартин
2:2
64' ГолСкооп Якоб
67' Желтая карточкаNikolaj Geertsen
3:2
70' ГолMalte Amundsen
77
Ямга
Кевин
15
Греве
Мадс
18
Вахид
Фагир
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вахид ФагирПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Emil Kornvig
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
15'
36'
45'
1:1
58'
62'
64'
2:2
67'
70'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Allan Sousa
|3 (2)
|0.6
|2.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.4
|3.
|Arbnor Mucolli
|2
|0.4
|4.
|Скооп Якоб
|1
|0.2
|5.
|Греве Мадс
|1
|0.2
|6.
|Ояла Юхани
|1
|0.2
|7.
|Эзатолахи Саид
|1
|0.2
|8.
|Malte Amundsen
|1
|0.2
|9.
|Diego Montiel II
|0
|0
|10.
|Вахид Фагир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.2
|2.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.2
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.2
|4.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.2
|5.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.2
|6.
|Andre Riel
|0
|0
|7.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|8.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скооп Якоб
|2
|0
|2.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|3.
|Ояла Юхани
|1
|0
|4.
|Милошевич Александер
|1
|0
|5.
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|6.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|7.
|Луис Энрике II
|1
|0
|8.
|Allan Sousa
|1
|0
|9.
|Lundrim Hetemi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|3.
|Andre Riel
|0
|1
|4.
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|5.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|6.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|7.
|Хебо Матиас
|1
|0
|8.
|Victor Torp
|1
|0
|9.
|Frederik Winther2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|0
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|55.56% (5)
|Люнгбю
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: + = -Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск
Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю
Последние игры между собой
Вайле: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|3:0
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Вайле
|3:2
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|4.
|Митьюлланд
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Нордшелланн
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|8.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Копенгаген
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|Оденсе
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Люнгбю
|2:3
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|12.
|Хорсенс
|0:3
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|9.30
|1.05
|6.50
|1.09
|2.95
|1.36
|2.17
|1.69
|3.55
|1.27
|1.85
|2.00
|1.59
|2.28
|—
|—
|1.58
|2.30
|—
|—
|1.16
|4.40
|1.22
|4.00
|1.02
|9.00
|1.95
|1.80
|1.15
|5.00
|12.75
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.21
|4.55
|1.16
|5.90
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.07
|1.11
|3.09
|1.41
|3.00
|1.41
|4.79
|1.20
|2.02
|1.86
|2.17
|1.72
|2.29
|1.67
|1.89
|1.98
|1.65
|2.33
|1.40
|3.07
|1.25
|4.09
|—
|—
|1.79
|2.07
|—
|—