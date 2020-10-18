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  3. Дания
Вайле
3:2
Второй тайм: 89'

Стадион:
Люнгбю
0'
0:1
10' Гол
Нильсен Эмиль
15' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
36' Желтая карточка
Ромер Марсель
1:1
45' Гол
Эзатолахи Саид
58' Вторая желтая карточка
Ромер Марсель
1:2
62' Гол
Гаммельбю Йенс-Мартин
2:2
64' Гол
Скооп Якоб
67' Желтая карточка
Nikolaj Geertsen
3:2
70' Гол
Malte Amundsen
89'
21
Гротхёйзен
Инди
77
Ямга
Кевин
15
Греве
Мадс
24
Милошевич
Александер
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
16
Рамадани
Юльбер
18
Вахид
Фагир
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
8
Двамена
Рафаэль
31
Thomas
Mikkelsen
III
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
14
Nikolaj
Geertsen
2
Kasper
Enghardt
3
Хамалайнен
Брайан
21
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
10
Rasmus
Thellufsen
7
Нильсен
Эмиль
16
Якобсен
Кристиан
II
Вайле
4-2-3-1
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Нильсен Эмиль
(Rasmus Thellufsen)
15'
Рамадани Юльбер
 
34'
 
Фосгаард Лассе
Якобсен Кристиан II
36'
 
Ромер Марсель
45'
Эзатолахи Саид
1:1
46'
Arbnor Mucolli
Двамена Рафаэль
 
58'
 
Ромер Марсель
60'
 
Magnus Warming
Rasmus Thellufsen
60'
 
Шиембе Кевин
Хебо Матиас
62'
1:2
Гаммельбю Йенс-Мартин
(Nikolaj Geertsen)
63'
Diego Montiel II
Рамадани Юльбер
 
63'
Thomas Gundelund
Ямга Кевин
 
64'
Скооп Якоб
2:2
67'
 
Nikolaj Geertsen
69'
Leonel Montano
Вахид Фагир
 
70'
Malte Amundsen
3:2
84'
 
Teksen Ertugrul
Kasper Enghardt

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Allan Sousa 3 (2) 0.6
2. Двамена Рафаэль 2 0.4
3. Arbnor Mucolli 2 0.4
4. Скооп Якоб 1 0.2
5. Греве Мадс 1 0.2
6. Ояла Юхани 1 0.2
7. Эзатолахи Саид 1 0.2
8. Malte Amundsen 1 0.2
9. Diego Montiel II 0 0
10. Вахид Фагир 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nikolaj Geertsen 1 0.2
2. Якобсен Кристиан II 1 0.2
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.2
4. Нильсен Эмиль 1 0.2
5. Kasper Joergensen5 1 0.2
6. Andre Riel 0 0
7. Гюткьяер Фредерик 0 0
8. Rasmus Thellufsen 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Скооп Якоб 2 0
2. Двамена Рафаэль 2 0
3. Ояла Юхани 1 0
4. Милошевич Александер 1 0
5. Эзатолахи Саид 1 0
6. Рамадани Юльбер 1 0
7. Луис Энрике II 1 0
8. Allan Sousa 1 0
9. Lundrim Hetemi 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Гюткьяер Фредерик 2 0
3. Andre Riel 0 1
4. Хамалайнен Брайан 1 0
5. Nikolaj Geertsen 1 0
6. Грегор Паскаль 1 0
7. Хебо Матиас 1 0
8. Victor Torp 1 0
9. Frederik Winther2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 11.11% (1) 0 33.33% (3) 55.56% (5)
 Люнгбю 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: + = -
Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск
Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю

Последние игры между собой

Вайле: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Люнгбю 4:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 3:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион
Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Орхус 3:0 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Вайле 3:2 5 3 1 1 12 - 9 10
4. Митьюлланд 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Сённерйюск 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Нордшелланн 4 1 1 2 9 - 8 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Копенгаген 4 1 1 2 8 - 9 4
10. Оденсе 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Люнгбю 2:3 5 0 2 3 5 - 10 2
12. Хорсенс 0:3 5 0 1 4 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Люнгбю
1.67
4.15
56.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.06 0.00 0.00
1.04 10.00 56.00
1.61 4.15 5.35
1.67 2.70 13.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 9.30 1.05 6.50 1.09 2.95 1.36 2.17 1.69 3.55 1.27 1.85 2.00 1.59 2.28 1.58 2.30 1.16 4.40 1.22 4.00 1.02 9.00 1.95 1.80 1.15 5.00
12.75 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.13 1.79 1.57 2.43 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.90 1.05 10.00
7.07 1.11 3.09 1.41 3.00 1.41 4.79 1.20 2.02 1.86 2.17 1.72 2.29 1.67 1.89 1.98 1.65 2.33 1.40 3.07 1.25 4.09 1.79 2.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.00 1.81 2.25 2.55 1.13 5.30 1.03 10.00 1.02 11.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.21 1.37 2.64 1.51 2.07 1.81 1.65 2.32 1.32 3.55 1.17 5.39 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.35 1.77 1.95 1.33 3.10
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.34 3.26 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Вайле 3:2 Люнгбю онлайн

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