Голкипер мог бы сыграть и получше

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Victor Torp из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рамадани Юльбер нанес удар в каркас ворот!

45' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Люнгбю

44' Вахид Фагир из команды Вайле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

43' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Victor Torp навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Отличные скиллы показывает Аллан Соуза , обводя своих соперников

40' Томас Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хамалайнен Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи

36' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Люнгбю

35' Эзатолахи Саид из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

35' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Аллан Соуза пробил со штрафного прямо в стенку

30' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе

29' Опасность! Нильсен Эмиль из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

28' Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе

27' Эзатолахи Саид из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Удар от ворот произведет Люнгбю

25' Эзатолахи Саид не смог попасть в створ ударом издали

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Якобсен Кристиан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Якобсен Кристиан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Люнгбю

23' Вайле имеет хороший шанс забить.

21' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Victor Torp навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Рамадани Юльбер получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Вайле

14' Как он промахнулся? Нильсен Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Отличные скиллы показывает Нильсен Эмиль , обводя своих соперников

13' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

12' Удар от ворот произведет Люнгбю

10' Г О О О О Л - Нильсен Эмиль изменил счет на табло!

9' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Мальте Амундсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Мальте Амундсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Victor Torp навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каспер Энгхардт из команды Люнгбю

5' Николай Геертсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Удар от ворот произведет Вайле

2' Удар от ворот произведет Люнгбю

2' Томас Миккельсен взял и забрал мяч на выходе

2' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вайле начинает с центра поля