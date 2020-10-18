Копенгаген
1:2
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 280
Ольборг
0:1
35' ГолФоссум Ивер
0:2
44' ГолФоссум Ивер
86' Желтая карточкаХильемарк Оскар
1:2
90' ГолФальк Расмус
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hjalte Bo Noerregaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперНападающий
-
11 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
Ход матча
35'
0:1
44'
0:2
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|4
|0.8
|2.
|Винд Жонас
|2 (1)
|0.4
|3.
|Анкерсен Петер
|1
|0.2
|4.
|Фальк Расмус
|1
|0.2
|5.
|Бойлесен Николай
|1
|0.2
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Фишер Виктор
|0
|0
|8.
|Бартолец Карло
|0
|0
|9.
|Дарами Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|2
|0.4
|2.
|Ван Веерт Том
|2 (1)
|0.4
|3.
|Frederik Boersting
|1
|0.2
|4.
|Альманн Якоб
|0
|0
|5.
|Куск Каспер
|0
|0
|6.
|Окоре Жорес
|0
|0
|7.
|Андерсен Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|2.
|Зека Карлос
|2
|0
|3.
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|4.
|Овьедо Брайан
|1
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|6.
|Пеп Мас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|3
|0
|2.
|Прица Тим
|0
|1
|3.
|Окоре Жорес
|1
|0
|4.
|Хильемарк Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Ольборг
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст
Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг
Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ольборг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 4:2 Копенгаген Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Орхус
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Вайле
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|4.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Митьюлланд
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Нордшелланн
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|8.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|10.
|Оденсе
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|12.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|11.50
|1.02
|2.31
|1.57
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|2.11
|1.68
|2.06
|1.76
|1.81
|1.99
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.25
|3.75
|1.07
|7.30
|1.02
|8.50
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.08
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.72
|1.12
|2.66
|1.51
|2.27
|1.68
|2.91
|1.44
|1.83
|2.06
|1.52
|2.62
|1.22
|4.48
|1.78
|2.11
|1.13
|6.53
|1.37
|3.20
|1.49
|2.74
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—