Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О Л - Фоссум Ивер изменил счет на табло!

44' Опасность! Окоре Жорес из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

44' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Какой промах! Йоргенсен Матиас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Фоссум Ивер изменил счет на табло!

34' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

34' Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг , обводя своих соперников

33' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Пеп Мас из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

31' Фоссум Ивер из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

25' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нельссон Виктор из команды Копенгаген

23' Удар от ворот произведет Ольборг

22' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

20' Удар от ворот произведет Копенгаген

20' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Вильчек Камиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Вильчек Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Копенгаген

12' Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хильемарк Оскар из команды Ольборг делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.

7' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вильчек Камиль из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

5' Вильчек Камиль из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

4' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

4' Отличные скиллы показывает Фальк Расмус , обводя своих соперников

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ольборг имеет хороший шанс забить.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Ольборг начинает с центра поля