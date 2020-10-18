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  3. Дания
Копенгаген
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 280
Ольборг
0'
0:1
35' Гол
Фоссум Ивер
0:2
44' Гол
Фоссум Ивер
86' Желтая карточка
Хильемарк Оскар
1:2
90' Гол
Фальк Расмус
90'+5
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
4
Нельссон
Виктор
20
Бойлесен
Николай
11
Дарами
Мохаммед
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
9
Вильчек
Камиль
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
7
Хильемарк
Оскар
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
Копенгаген
4-4-2
Ольборг
3-4-3

Ход матча

20'
Пеп Мас
Вильчек Камиль
 
35'
0:1
Фоссум Ивер
(Андерсен Лукас)
44'
0:2
Фоссум Ивер
(Окоре Жорес)
71'
 
Ван Веерт Том
Frederik Boersting
71'
Кауфманн Миккель
Дарами Мохаммед
 
78'
 
Куск Каспер
Андерсен Лукас
86'
 
Хильемарк Оскар
86'
 
Прица Тим
Хильемарк Оскар
87'
 
Lukas Klitten
Альманн Якоб
87'
Мудражия Роберт
Пеп Мас
 
87'
Ойконому Мариос
Нельссон Виктор
 
90'
Фальк Расмус
(Винд Жонас)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 4 0.8
2. Винд Жонас 2 (1) 0.4
3. Анкерсен Петер 1 0.2
4. Фальк Расмус 1 0.2
5. Бойлесен Николай 1 0.2
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Фишер Виктор 0 0
8. Бартолец Карло 0 0
9. Дарами Мохаммед 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 2 0.4
2. Ван Веерт Том 2 (1) 0.4
3. Frederik Boersting 1 0.2
4. Альманн Якоб 0 0
5. Куск Каспер 0 0
6. Окоре Жорес 0 0
7. Андерсен Лукас 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Вильчек Камиль 2 0
2. Зека Карлос 2 0
3. Кауфманн Миккель 2 0
4. Овьедо Брайан 1 0
5. Нельссон Виктор 1 0
6. Пеп Мас 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 3 0
2. Прица Тим 0 1
3. Окоре Жорес 1 0
4. Хильемарк Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 33.33% (3) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Ольборг 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст
Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг
Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ольборг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Копенгаген Кубок Копенгаген 3:2 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 4:2 Копенгаген Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 5 4 0 1 9 - 7 12
2. Орхус 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Вайле 5 3 1 1 12 - 9 10
4. Сённерйюск 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Митьюлланд 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Нордшелланн 4 1 1 2 9 - 8 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Копенгаген 5 1 1 3 9 - 11 4
10. Оденсе 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 10 2
12. Хорсенс 5 0 1 4 3 - 11 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
37.00 10.50 1.06
41.00 11.00 1.04
1.84 3.94 4.00
22.37 8.54 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 11.50 1.02 2.31 1.57 3.60 1.27 2.11 1.68 2.06 1.76 1.81 1.99 1.18 4.50 1.25 3.65 1.25 3.75 1.07 7.30 1.02 8.50
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.31 1.68 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.50
6.72 1.12 2.66 1.51 2.27 1.68 2.91 1.44 1.83 2.06 1.52 2.62 1.22 4.48 1.78 2.11 1.13 6.53 1.37 3.20 1.49 2.74 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.33 1.61 1.05 8.50 1.20 4.30 1.04 9.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.40 1.14 5.70
2.13 1.77 1.75 2.16 1.36 3.27 1.77 2.14 1.38 3.19 1.21 4.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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