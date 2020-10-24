Ганновер 96
0:0
Перерыв
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Фортуна
41' Желтая карточкаХульт Никлас
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
32
Крайнц
Лука
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
18
Пледль
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Эвина ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майна Линтон
|2
|0.4
|2.
|Дукш Марвин
|1
|0.2
|3.
|Харагути Генки
|1
|0.2
|4.
|Хульт Никлас
|1
|0.2
|5.
|Кайзер Доминик
|1
|0.2
|6.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.2
|7.
|Сулеймани Вальмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|1
|0.2
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.2
|3.
|Караман Кенан
|1
|0.2
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.2
|5.
|Бодзек Адам
|0
|0
|6.
|Крайнц Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукш Марвин
|2
|0
|2.
|Франц Майк
|1
|0
|3.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|4.
|Франке Марсель
|1
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|6.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|3
|0
|2.
|Дансо Кевин
|1
|1
|3.
|Нана Ампома
|1
|1
|4.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|5.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|6.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|7.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|8.
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|9.
|Ковнацки Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (4)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден
Фортуна Последние 20 матчей: + = -Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс
Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Фортуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Хольштайн Киль
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Гройтер Фюрт
|2:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.30
|1.18
|9.90
|1.04
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.93
|1.92
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.20
|4.50
|1.02
|11.00
|1.04
|8.70
|1.02
|11.00
|12.25
|1.03
|10.75
|1.05
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.30
|1.18
|5.20
|1.06
|9.20
|—
|—
|5.56
|1.16
|—
|—
|2.72
|1.49
|2.19
|1.72
|1.92
|1.97
|1.62
|2.38
|1.47
|2.79
|1.38
|3.19
|1.95
|1.93
|1.69
|2.24
|1.54
|2.56
|1.45
|2.87
|—
|—
|1.15
|5.91
|—
|—
|—
|—