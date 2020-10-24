  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Ганновер 96
3:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
41' Желтая карточка
Хульт Никлас
50' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
53' Вторая желтая карточка
Циммерман Маттиас
1:0
57' Гол
Муслия Флоран
60' Желтая карточка
Муслия Флоран
2:0
63' Пенальти
Дукш Марвин
3:0
85' Гол в свои ворота
Кастенмайер Флориан
90'+1
31
Эссер
Михаэль
27
Шиндлер
Кингсли
15
Хюберс
Тимо
5
Фалетт
Симон
3
Хульт
Никлас
35
Муслия
Флоран
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
33
Кастенмайер
Флориан
5
Christoph
Klarer
4
Дансо
Кевин
32
Крайнц
Лука
7
Хартерц
Флориан
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
23
Аппелькамп
Синта
18
Пледль
Томас
28
Хеннингс
Роувен
11
Караман
Кенан
Ганновер 96
4-4-1-1
Фортуна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 2 (1) 0.4
2. Майна Линтон 2 0.4
3. Харагути Генки 1 0.2
4. Хульт Никлас 1 0.2
5. Кайзер Доминик 1 0.2
6. Вайдандт Хендрик 1 0.2
7. Муслия Флоран 1 0.2
8. Сулеймани Вальмир 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 1 0.2
2. Циммерман Маттиас 1 0.2
3. Караман Кенан 1 0.2
4. Ковнацки Давид 1 0.2
5. Бодзек Адам 0 0
6. Крайнц Лука 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 2 0
2. Франц Майк 1 0
3. Хульт Никлас 1 0
4. Кайзер Доминик 1 0
5. Франке Марсель 1 0
6. Хюберс Тимо 1 0
7. Муслия Флоран 1 0
8. Майна Линтон 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Дансо Кевин 1 1
4. Нана Ампома 1 1
5. Зоботка Марсель 2 0
6. Хеннингс Роувен 1 0
7. Хоффманн Андре 1 0
8. Хартерц Флориан 1 0
9. Боррьелло Брендон 1 0
10. Ковнацки Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 33.33% (3)
 Фортуна 0 0 0 0 0 100% (4)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден
Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс
Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Фортуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Фортуна 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Фортуна Бундеслига Ганновер 96 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2
Ганновер 96 6:1 Фортуна Кубок Ганновер 96 3:0 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
4. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Санкт-Паули Заявка 5 1 3 1 10 - 9 6
8. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Оснабрюк Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Дармштадт Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
13. Падерборн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Хайденхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
16. Фортуна Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хульт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.09 7.77 29.00
1.95 3.68 3.74
2.28 2.63 4.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.30 1.18 9.90 1.04 3.15 1.33 3.05 1.35 2.01 2.48 1.93 1.92 1.66 2.23 1.17 4.70 1.20 4.50 1.02 11.00 1.04 8.70 1.02 11.00
12.25 1.03 10.75 1.05 4.30 1.23 3.15 1.37 2.21 1.74 1.68 2.21 1.45 2.79 1.22 4.30 1.18 5.20 1.06 9.20
4.41 1.23 3.13 1.39 2.26 1.68 1.89 1.99 1.65 2.33 2.12 1.76 1.47 2.79 1.26 4.06 1.95 1.93 1.69 2.24 1.54 2.56 1.45 2.87 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.08 1.75 1.03 10.00 1.14 5.20 1.03 10.00
3.15 1.36 2.12 1.72 1.54 2.48 1.17 4.75 1.13 5.90
1.23 4.34 1.12 6.84 2.16 1.75 1.70 2.23 1.49 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.97 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Ганновер 96 3:0 Фортуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный